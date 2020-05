Horóscopo del amor: 04 de mayo de 2020

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 04 de mayo de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

A pesar de que te encuentras considerando no volver a creer en el amor, por cuenta de esas desilusiones y situaciones desafortunadas que se encargaron de herir tu corazón, el destino tiene planeado algo muy diferente para ti.

Horóscopo del Amor para Libra en el 2020

Horóscopo Escorpión

Uno de tus mejores amigos/as te declarará su amor, debes ser sincero/a con él/ella, para no confundirle y aclararle que tu solo quieres ser su amigo/a. No le engañes o le des falsas esperanzas, porque podrías hacerle mucho daño.

Horóscopo del Amor para Escorpión en el 2020

Horóscopo Sagitario

Sentir celos por tu pareja, quien diariamente está contigo, te apoya, te cuida y está contigo en todo momento, solamente te hará sentir una desconfianza innecesaria. Y es que esos sentimientos de inseguridad no te dejan ver las acciones que realmente valen la pena y no te permiten ver que tu pareja es fiel al amor que siente por ti.

Horóscopo del Amor para Sagitario en el 2020

Horóscopo Acuario

Cree en ti y sube tu autoestima, no dejes que las críticas de los demás te impidan perseguir a la persona con la que sueñas. Olvídate ya del que dirán y se valiente declarándote a él/ella, de lo contrario podrías acabar arrepintiéndote.

Horóscopo del Amor para Acuario en el 2020

Horóscopo Capricornio

Es hora de destacarte, usa tus mejores trucos, imagina que aún no te ha dado un sí y debes combatir por obtenerlo cada momento, porque el amor no se demuestra una vez solamente, sino a cada instante.

Horóscopo del Amor para Capricornio en el 2020

Horóscopo Aries

Hoy puede ser un gran día para mostrarte receptivo y encontrar el amor. Debes levantarte de la cama con energía y salir a la calle en busca de tu media naranja. Ella/Él te está esperando ahí fuera.

Horóscopo del Amor para Aries en el 2020

Horóscopo Géminis

Si no quieres que tu pareja empiece a sentirse insatisfecha o con ciertos vacíos, inmediatamente debes darte a la tarea de encender nuevamente la llama del amor y de la pasión, de lo contrario esa historia podría acercarse a un final.

Horóscopo del Amor para Géminis en el 2020

Horóscopo Tauro

De la forma menos esperada, conocerás a una persona sumamente interesante y atractiva que podría ser un posible candidato/a para ganarse tu corazón por completo. Déjale entrar en tu vida y dale una nueva oportunidad al amor. ¡Esta puede ser la definitiva!

Horóscopo del Amor para Tauro en el 2020

Horóscopo Virgo

Es el momento de darte una oportunidad. Ha llegado la hora de abrir tu corazón y permitir que otros vean lo maravilloso que eres por dentro. No te cierres al amor porque podrías perderte momentos inolvidables y maravillosos en tu vida.

Horóscopo del Amor para Virgo en el 2020

Horóscopo Leo

Los engaños llegan y hacen daño hasta donde nosotros lo permitimos, de manera que si te mantienes apegado a lo que sabes que estás buscando y permaneces siempre bajo la sabia combinación entre corazón y lógica, te mantendrás protegido de esos seres mal intencionados que solo quieren sacar provecho de alguna manera.

Horóscopo del Amor para Leo en el 2020

Horóscopo Piscis

Las promesas incumplidas son un detonante para comenzar a fracturar una relación, si no puedes cumplir con tu palabra no te comprometas, ya que terminarás hiriendo a tu pareja. No le prometas cosas que realmente no están a tu alcance.

Horóscopo del Amor para Piscis en el 2020

Horóscopo Cáncer

El «No» ya lo tienes, da un paso adelante y declárate a la persona que te gusta. Has de ser valiente para tener éxito en el amor. Que el miedo al fracaso no te invada y no te deje encontrar a esa persona con la compartirás tu vida.

Horóscopo del Amor para Cáncer en el 2020