Horóscopo del amor: 04 de noviembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hoy puede que parezca que algo distrae a tu nuevo amor. No dejes que eso te desconcentre. Él o ella simplemente está intentando procesar recuerdos del pasado. Una vez que lo haga, se abrirá completamente a una relación contigo. Tómate tiempo y espera a ver qué pasa.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Esta noche, cuando veas a tu amor, puede que la vieja magia aparezca de nuevo. Tú y tu pareja se han dado cuenta de que necesitan algo de aventura y emoción para mantener viva la relación. Sin pasión, pueden tener una relación pero se secará y morirá.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

GÉMINIS

Si tu amor llega hoy de un viaje, podrías sentirlo como un gran alivio. Puede que se despidieran de manera desafiante y ahora tienen la oportunidad de arreglarlo. Intenta ir a un lugar privado para poder solucionar las cosas sin la interferencia de otras personas.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CÁNCER

Hoy el romance rige tus planetas. Si has amado a alguien en la distancia durante mucho tiempo, puede que ahora tengas una oportunidad de acercarte un poco más. Toda esta espera probablemente ha hecho que todo sea mucho más dulce. Puede que la respuesta del objeto de tu deseo te sorprenda, así que prepárate.



Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LEO

Puede que hoy las cosas no funcionen exactamente como querrías pero no permitas que los primeros pasos del romance te asusten. Realmente no se conocen al principio, así que las cosas pueden parecer extrañas. Ten paciencia para superar esta situación y probablemente la dejarás atrás pronto.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

VIRGO

Has atajado los problemas y los planetas te están recompensando por ello. Debido a que tus intenciones son claras ahora, nadie tiene que dudar de lo que pienses o sientas. Comparte hoy tu despertar con tu pareja y los dos probablemente lo recordarán.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LIBRA

Un nuevo romance puede permitirte pasar por alto los errores de tu amor mucho mejor que cualquier otra cosa. Este es el momento de una relación en el que debería suceder, así que no busques ningún problema que no existan. Simplemente disfruta de este periodo de luna de miel por lo que es en vez de buscar algo que arreglar.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ESCORPIO

Hoy podría ser un buen momento para comenzar a confiar en tu nueva relación y dejar que tu pareja lleve el mando un poco más. No hay necesidad de abandonar tu identidad. Simplemente inténtalo y suelta un poco las riendas para que la pasión pueda correr.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

SAGITARIO

Hoy es un buen día para definir claramente los límites en una relación romántica. La construcción de una nueva relación siempre encuentra obstáculos. No importan cómo de bien se compenetren dos personas, siempre habrá diferencias que pueden causar fricciones. El establecer límites da forma a una relación.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CAPRICORNIO

Los planetas te aconsejan que te relajes más y dejes de intentar controlar todo. Todas tus reglas sobre el comportamiento correcto y los límites personales pueden atraparte mientras intentas arrinconar a otros con ellos. Abre los ojos y mira lo que tienes justo delante.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ACUARIO

La cura está en tus planetas hoy. Deja que el nuevo amor de tu vida cure viejas heridas. La cura no solamente te hace más fuerte sino que también te da la confianza que necesitas para abrir tu corazón de nuevo. Se necesita coraje para abrir un corazón herido y eres más valiente.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

PISCIS

Las estrellas te han traído recientemente un montón de cambios, y hay más por venir. Aunque puede que estés listo/a para lentificar las cosas con un interés amoroso, él o ella está pensando en acelerar las cosas. Intenta encontrar una manera para aunar las necesidades de ambos mientras se mueven por el difícil terreno del amor.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Dale clic en la estrella de google news y síguenos