Horóscopo del amor: 04 de julio de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Los asuntos íntimos serán muy sorprendentes ahora, hasta el punto de que alguien que se fue puede estar de vuelta en busca de una segunda oportunidad. Si todavía queda algo y no tienes pareja, dale una oportunidad. Si no es así, ten cuidado. ¿Por qué agitar viejos recuerdos si no te interesa realmente?

TAURO

Tu amor puede actuar de manera un poco extraña durante el próximo par de días, o puede estar un poco de mal humor. Los cielos han mandado a una gran variedad de enviados planetarios que van a tener la intención de cambiar las cosas, y uno o ambos de ustedes probablemente no va a ser feliz.

GÉMINIS

Alguien del trabajo a quien has estado mirando discretamente durante mucho tiempo ha comenzado a fijarse en ti. Esa persona no quiere que lo sepas todo todavía y probablemente tú estés disfrutando del misterio tanto como ella, así que no presiones. Disfruta de esta intriga romántica durante todo el tiempo que puedas.

CÁNCER

Cuando se trata de amor y romance, tú lo sabes todo. Sin embargo, no significa que no aprendas algunas cosas del Universo de vez en cuando. De hecho, los cielos han organizado una preciosa prueba para ti en este momento. Se apuesta a que vas a obtener la máxima calificación.

LEO

Los miembros de tu familia han estado actuando de manera bastante extraña durante meses, o quizás años, para decir la verdad. Tú y tu pareja han estado tolerando su comportamiento, e incluso ayudándolos, pero hoy ustedes dos pueden necesitar dejar de lado sus problemas y disfrutar de un poco de tiempo a solas.

VIRGO

Nunca te quedas sin palabras. Es por eso que muchos de tus amigos insisten en que vayas a sus fiestas. Tu agenda social se acelerará ahora, aún cuando tu pareja está anhelando pasar tiempo a solas contigo. De acuerdo, así que no es fácil ser tú, pero es definitivamente divertido.

LIBRA

Ten cuidado con las tarjetas hoy. Puedes estar ante una buena racha de compras. Eso es raro para ti, a menos que estés comprando para alguien a quien amas. En ese caso, no te pararás ante nada y te asegurarás de que tengan exactamente lo que quieran sin importar el precio. Eso sí, no te dejes llevar.

ESCORPIO

Cuando se trata de asuntos financieros, no te has tornado a la impulsividad últimamente, pero hoy estás a punto de hacer una excepción a la regla. Será más cierto si vas de compras para un ser querido. Quieres que tenga lo mejor y nada más que lo mejor.

SAGITARIO

Tu personalidad brilla ahora, incluso más de lo habitual. Eso es una cosa buena, sin embargo, porque hay alguien por ahí ahora que está buscando a alguien un poco diferente. Alguien como tú. No tengas miedo de mostrarle cómo de única realmente es tu personalidad.

CAPRICORNIO

¡Ssh! Estás a punto de enterarte de un delicioso secreto. La buena noticia es que esta intriga será de lo más amorosa, y que el secreto es del tipo con el que definitivamente se puede vivir. Por supuesto, tus amigos más cercanos sabrán lo que pasa por esa sonrisa.

ACUARIO

Las amistades son la razón por la cual la mayoría de nosotros vive, después de romance. Así que ahora, cuando tanto tus amigos como tu amante quieren tu tiempo, vas a sentir mucha indecisión al respecto. Sólo hay una cosa que hacer: reunirnlos a todos en tu casa. De todos modos, ya era hora de que se conociesen.

PISCIS

No hace falta mucho para que te entren ganas de salir de viaje. De hecho, por lo general haces una excursión de un día por lo menos una vez a al mes. Pues bien, hoy puede ser el día, especialmente si has estado sintiendo mucha inquietud últimamente. Asegúrate de llevar a tu pareja contigo.