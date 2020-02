Horóscopo del amor: 04 de febrero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

¡Abre tu corazón! ¡Nada como una chispa para sacarte de la depresión! Prepárate hoy para un día muy excitante. Disfruta de la compañía. Si te tranquilizas y escuchas, puede que aprendas algo de esta alma despreocupada. ¡Diviértete!

TAURO

Lejos de los actuales conflictos y confusión de hoy, te llegará una nueva y mejor comprensión. Sé paciente y amable... dos retos importantes para ti. Hoy prueba con un enfoque más creativo en el amor. De hecho, eso es lo que mejor sabes hacer.

GÉMINIS

Hoy la pasión no podría sonar más convincente. Tus encantos serán embriagadores y esa persona especial está muy agradecida por tenerte a su lado. Pero ten cuidado porque junto a tu fiera pasión puede aparecer también tu fuerte temperamento.

CÁNCER

La gente se evita por razones que se ocultan, incluso si están enamorados. En un día como hoy, podría tentarte forzar una conexión, incluso sabiendo que realmente deberías no hacerlo. Si puedes intentar no tomarte las cosas tan seriamente, acabarás siendo quien tenga el mando. El amor puede ser divertido cuando no es lo único en lo que piensas.

LEO

¡Planea una escapada! Incluso si sólo puedes permitirte una escapada de dos días, refrescará tu espíritu. ¡Es el día perfecto para hacerlo! ¡La buena energía abunda! ¿Qué podría ser mejor para cualquier relación?

VIRGO

Por favor no tomes la opción más sencilla. El camino menos transitado será más gratificante ¡y las sorpresas románticas a lo largo del camino serán impresionantes! Hoy, ¡un paseo por un nuevo territorio abrirá sin duda las puertas al amor dulce amor!

LIBRA

¡Oh, vaya! ¡Eso es excitante! ¡Ve por ello hoy! Este es un camino hacia una mejor y más clara comprensión de ustedes dos. ¡Prepárense para dar el siguiente paso en esta relación! ¡Hoy es un día para los diamantes!

ESCORPIÓN

De acuerdo, es un secreto y te has comprometido a no revelarlo. Pero ahora mismo lo que importa es lo que está en juego y si merece o no la pena el silencio. Solamente tú puedes tomar esa decisión y, dado que probablemente ya lo has hecho, es sólo cuestión de a quién decírselo. Elige con cuidado.

SAGITARIO

De acuerdo. Sólo hay una manera de traer de vuelta la chispa... constantemente... en tu vida amorosa. ¡No seas egocéntrico/a! Hoy, es el momento de dejar el "yo yo yo" y comenzar a notar el efecto nocivo que tu egoísmo está teniendo en tu vida como un todo.

CAPRICORNIO

En este día, los polos opuestos se atraen. Alguien que no pensaste que era tu tipo puede parecer mucho más atractivo hoy. Estás en un momento en el que te das cuenta que no necesitas las cosas que pensaste que necesitabas y también eres consciente de que te puede gustar alguien que no siempre está de acuerdo contigo.

ACUARIO

Una vez más, las estrellas se cruzaron y quizás te preguntes si el romance está a la vista o no. No te preocupes, siempre hay señales de alerta antes de la llegada de un verdadero cambio. Es sólo cuestión de tiempo antes de que el romance se acerque lo suficiente para que Cupido te pueda tener en el punto de mira y disparar.

PISCIS

Uno de tus amigos más cercanos está a punto de revelarte un secreto importante, algo que probablemente habías sospechado, pero que nunca habías soñado con llegar a oír. Trata de mantenerlo en secreto, incluso si la noticia significa que vas a ver como tus sueños más delirantes se convierten en realidad.

