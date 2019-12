Horóscopo del amor: 04 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Quiérete primero a ti mismo, para después poder querer a los demás. Si no lo haces será imposible que encuentres el amor. Quien se conoce, ama y respeta, podrá hacer lo mismo con el otro, así que la recomendación no es otra que enfocarse con gran intensidad en esto para luego si poder pensar en el encuentro del amor de pareja.

TAURO

Hay varias personas interesadas en ti, pero este no es el momento oportuno para una relación, has pasado por una ruptura reciente, por lo tanto, debes darte tiempo. No te precipites, eres capaz de soportar la soltería. Es una buena oportunidad para conocerte mejor a ti mismo.

GÉMINIS

Es momento de buscar un punto de equilibrio entre tu vida personal y tu pareja, al parecer quiere acaparar todo de ti, no puedes dejar que haga eso, porque si lo consigue tu relación podría empezar a degradarse, hasta llegar a su fin.

CÁNCER

Estás pasando por un momento en el que tienes problemas de comunicación con tu pareja, pero si cedes y le das la razón, puede que mejoren en ese aspecto, a veces es preferible dejar a un lado el orgullo y ceder para que las cosas vayan bien.

LEO

La vida te ha dado muchas lecciones, pero no pareces haber aprendido de ninguna de ellas. Mira hacia atrás y entenderás que repites los mismos patrones. Si no lo haces así será imposible que logres el exito en tus relaciones.

VIRGO

Hoy es el día para sincerarte con tu pareja y decirle lo mucho que la amas. Aprovecha esta oportunidad para dejarle claros tus sentimientos. Para ello debes abrirte y expresarte desde el corazón a tumba abierta. Después de hacerlo te sentirás mejor y tu pareja también.

LIBRA

De la forma menos esperada, conocerás a una persona sumamente interesante y atractiva que podría ser un posible candidato/a para ganarse tu corazón por completo. Déjale entrar en tu vida y dale una nueva oportunidad al amor. ¡Esta puede ser la definitiva!

ESCORPIO

Estás pasando por un momento en el que tienes problemas de comunicación con tu pareja, pero si cedes y le das la razón, puede que mejoren en ese aspecto, a veces es preferible dejar a un lado el orgullo y ceder para que las cosas vayan bien.

SAGITARIO

Los mejores momentos están por venir, han superado varias pruebas juntos y ahora es el momento de consolidar su relación. El romance los invadirá a ambos y estás a punto de dar un paso muy importante para el futuro de la relación. Disfruta este gran momento que vives.

CAPRICORNIO

Deja de lado la timidez que sientes e invita a salir a esa persona que tanto te gusta, porque la vida podría sorprenderte con un sentimiento que sea correspondido. Para lograr el amor hay que ser valiente y lanzarse, de lo contrario podríamos perdernos momentos maravillosos.

ACUARIO

Prueba mantener la calma durante este tiempo que permanecerás distante de tu pareja, no es momento para andar desconfiando a estas alturas de la relación. Así que deja esos celos a un lado, porque de lo contrario, estos podrían afectar negativamente a tu relación de pareja.

PISCIS

Hoy entenderás algunas señales que habías sentido recibir de alguien muy cercano a ti. Se sincero/a con él/ella y ábrele tu corazón para iniciar una aventura amorosa que te reportara mucha estabilidad y felicidad.

