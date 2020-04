Horóscopo del amor: 04 de abril de 2020

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 04 de abril de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

Las luchas por el poder nunca son divertidas, especialmente cuando tienes ganas de divertirte, ser sociable y pasarla bien con tu pareja. Sin embargo, de vez en cuando son inevitables. Esta puede ser una de esas ocasiones. Evita las disputas si es posible y no añadas gasolina al fuego. ¡Pero tampoco te eches para atrás!

Horóscopo del Amor para Libra en el 2020

Horóscopo Escorpión

Hoy practica la empatía. De hecho, tu pareja necesita que te suavices para que le ayudes a superar este complicado periodo. El amor es paciencia y compromiso, hoy y todos los días, y eso también va por ti.

Horóscopo del Amor para Escorpión en el 2020

Horóscopo Sagitario

Prepárate para que tu rutina se vea interrumpida una vez más aunque esta vez lo será por una buena razón: la llegada repentina de alguien tan interesante que no te importará la interrupción. De hecho, puede que incluso le pidas que se quede más tiempo y que interrumpa tu horario un poco más.

Horóscopo del Amor para Sagitario en el 2020

Horóscopo Acuario

¿Listo para una siesta? Seguro que sí, y para un día o dos -o incluso siete- de no hacer absolutamente nada sino descansar y divertirte con tu pareja. Bueno, si te lo puedes permitir en el trabajo, los cielos estarán más que felices de hacer que suceda. ¡Vete! ¡Disfruta!

Horóscopo del Amor para Acuario en el 2020

Horóscopo Capricornio

¡Prudencia! Por favor, toma medidas para erradicar esta maldición a través del amor y la compasión. Cuanto más acudas al Universo, ¡más se rectificará tu situación por sí misma! Pero la clave es que sientas las amables palabras que pronuncies o no se concretarán.

Horóscopo del Amor para Capricornio en el 2020

Horóscopo Aries

¿Te has preparado para ir de compras? Seguro que sí, especialmente si tienes una buena razón, por ejemplo, un cumpleaños o aniversario. El Universo tiene un equipo de aliados astrológicos a tu disposición, listos y dispuestos a ayudarte a encontrar la cosa apropiada al mejor precio. ¡Preparados, listos... a comprar!

Horóscopo del Amor para Aries en el 2020

Horóscopo Géminis

Regreso a la realidad. Hoy tu pareja te echa de menos de forma desesperada, a pesar de tus caprichos, y quiere que regreses. La cama es demasiado grande sin ti y esa pared a la que has estado mirando durante semanas todavía no está dándote las respuestas que buscas.

Horóscopo del Amor para Géminis en el 2020

Horóscopo Tauro

¿Te has preparado para regresar al centro de atención? Si todavía no lo estás, échate una siesta reparadora, haz café y prepárate. Estás a punto de volver a estar en el centro de las miradas, te guste o no. Viste apropiadamente. Eso también incluye tu actitud.

Horóscopo del Amor para Tauro en el 2020

Horóscopo Virgo

Las relaciones tienen sus altibajos. Nunca son perfectas, pero la tuya debe ser mejor que las otras opciones. Es posible que hoy te enojes con tu pareja y que sientas que tal vez estás tomando la decisión equivocada. Cuando sus emociones se calmen verás como no lo estás.

Horóscopo del Amor para Virgo en el 2020

Horóscopo Leo

A pesar de tu encanto, él o ella puede ver lo que hay detrás de tu fachada y se dará cuenta de la indiferencia que ocultas detrás de las sonrisas. Recuerda, por encima de todo, tener sinceridad real. Haz que este sea tu mantra diario. ¡Esto hará que la luz de tu amor VERDADERO brille de nuevo!

Horóscopo del Amor para Leo en el 2020

Horóscopo Piscis

¿Te has preparado para otra noche de amor, pasión y romance? Seguro que esa es una pregunta difícil, especialmente para alguien como tú, pero si lo intentas lo suficiente tendrás que estar de acuerdo con que es el momento perfecto para ello. Propaga todos esos buenos sentimientos a tu alrededor.

Horóscopo del Amor para Piscis en el 2020

Horóscopo Cáncer

Hoy hay un abandono temerario en tus planetas, lo que significa que estás experimentando con las intimidades más allá del límite de lo que te resultaba cómodo ayer. Tendrás que tener cuidado con no ir demasiado lejos demasiado rápido. Este tipo de conocimiento se supone que se aprende con el tiempo.

Horóscopo del Amor para Cáncer en el 2020