Horóscopo del amor: 03 de julio de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Si has estado pensando en un viaje de un día, en un fin de semana fuera, o incluso en un crucero, bueno, es hora de que el mundo desaparezca o de alejarte del mundo. Tu pareja estará más que feliz de persuadirte para que hagas precisamente eso.

TAURO

Las relaciones íntimas te agotarán. Mantendrán tus días tan ocupados que no tendrás tiempo para pensar en otras cosas, como solucionar los asuntos financieros, por ejemplo, que realmente van a presionar en estos momentos. Si tienes algo en mente, sin embargo, compártelo con tu pareja. Es lo justo.

GÉMINIS

Tu vida es siempre interesante, al igual que tus relaciones. Sin embargo, estás a punto de llegar a ser más interesante gracias a lo que los cielos te han enviado hoy. Puedes tener un día y una noche agitados, que sólo saldrán bien si hablas sobre lo que está en tu mente con tu pareja, que podría ser mejor.

CÁNCER

Un compañero de trabajo a quien has considerado como una amistad va a adoptar un papel mucho más complejo en tu vida ahora. Eso no significa que necesariamente se convierta en tu pareja pero podría suceder. También puede presentarte a alguien que va a colocarse en ese lugar. Si ya tienes pareja, no te olvides de que ustedes dos deben socializar con sus compañeros de trabajo.

LEO

Alguien nuevo y muy interesante entrará en tu vida ahora, el tipo de persona con quien te sentirás tan cerca que no importará si sientes algo romántico por ella o si simplemente te fascina. Por supuesto, tu estado civil actual marcará toda la diferencia.

VIRGO

No permitas que tu familia se interponga entre tú y alguien a quien ames. Sabrás que te preparas para unirte a alguien, o para estar aún más cerca de la persona con la que ya estás, por lo que dejar que alguien se interponga entre los dos sería un grave error.

LIBRA

Nunca es raro que digas algo que es absolutamente sorprendente, de hecho, es parte de tu personalidad. El próximo par de días, sin embargo, te sorprenderá incluso a ti lo que saldrá de tu boca. Cuidado. No le asustes antes de que pueda llegar a conocerte.

ESCORPIO

Sientes una especial seriedad hoy, pero no en el mal sentido. Lejos de ello, de hecho. Sucede que es por alguien cercano a ti. Alguien con quien te gustaría llegar a estar más cerca. Bueno, ¡no lo mantengas en secreto! Habla con esa persona sobre el tema.

SAGITARIO

Todavía hay secretos en el aire, pero son del tipo de misterios con los que se puede vivir, el tipo romántico. Tú y tu interés amoroso están conspirando para escaparse por unos días, y realmente deberían. Sin sentimiento de culpa. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que han dejado en casa los teléfonos celulares y se marcharon a un lugar desconocido?

CAPRICORNIO

Hoy va a ser uno de esos días. Tendrás una buena y constante dosis de magia, cortesía inspirada por los cielos pero entregada por tu amor, quien va a ser muy dulce contigo. Tu misión, si decides aceptarla, será ser especialmente dulce a cambio.

ACUARIO

Una reunión de mentes con ideas afines podría ponerte en contacto con alguien nuevo y emocionante, alguien que es como tú en muchas maneras. Si tienes pareja y quieres que sigas siendo así, no tienes más remedio que conservarla cerca. Si no tienes pareja, no esperes, ¡sal a buscarla!

PISCIS

El trabajo está hoy en lo alto de tu lista. Está tan arriba en tu lista que a menudo tienes que decirle a los demás que te gustaría salir y divertirte, pero que realmente no puedes. No dejes que nadie -incluyendo tu pareja- se sienta culpable por eso.

