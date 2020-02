Horóscopo del amor: 03 de febrero de 2020

ARIES

Que no te importe cuanto cansancio sientas, esta noche serás capaz de recuperarte. Tendrás suficiente inspiración planetaria como para mantenerte en marcha, si es que no te la proporciona tu pareja. Levántate y adelante. ¡No hay nada como el romance para poner en marcha esas endorfinas!

TAURO

No hay necesidad de desechar esa idea. Cualquier cosa puede pasar, ¡incluso eso! No pienses que eres al única persona que está reflexionando sobre esta situación; ¡esa persona especial también ha estado dándole vueltas! ¡Nunca sabrás si no lo preguntas! ¡Habla claro!

GÉMINIS

Jamás nadie que te conozca de verdad te ha llamado nunca perezoso/a, y nunca lo harán. Así que ahora, cuando estás trabajando como nunca, y alguien del trabajo parece que se ha pasado de la raya, asegúrate de que no vuelva a suceder, incluso aunque digas que no estás enojado/a; y no te lleves ese problema a casa.

CÁNCER

¡Es el momento de ser insensible! Mantén las cosas tan ligeras como el aire bajo esta configuración estelar. Si has sido cortante, ahora es el momento adecuado para disculparse por ello; tu pareja necesita saber que sientes remordimientos.

LEO

Ahora que ya has superado los primeros obstáculos del amor comienzas a darte cuenta de que un amor puro y especial no es un regalo que se da a cualquiera. Un gran amor es un tesoro que se da a los devotos al final de un largo viaje. Es la reciprocidad lo que mantiene la fuerza de la vida..

VIRGO

Hoy, cuando estés dando uno de esos energéticos paseos, observa la formación de las nubes. Tienen algo que enseñarte sobre el amor y tu actitud actual. Escucha al viento y céntrate en lo que esperas de esa persona especial que tienes en tu vida.

LIBRA

al vez la alarma se activó hoy y tuviste una epifanía. Tu nuevo interés es una gran persona y, obviamente, se preocupa por ti. Lo admitas o no, o te guste él o ella o no, estás a punto de descubrir si puedes convertir la amistad en algo más.

ESCORPIÓN

El dinero está todavía en lo alto de tu lista de prioridades, especialmente si te estás preparando para realizar una decisión muy importante. Entre tú y tu pareja, sin embargo, deberían ser capaces de llegar a fin de mes y todavía tener un poco. Tu objetivo será guardar un poco para cuando lleguen los malos tiempos.

SAGITARIO

Los asuntos de dinero requerirán algo más de atención y seguramente también la atención de tu pareja. Si está especialmente enojado/a por préstamos que has hecho que no han sido devueltos o cosas similares prométele que la próxima vez le consultarás.

CAPRICORNIO

¿Más secretos? Apuesta a que sí. Justo de la clase que te gusta, de los románticos, pero que es también la clase más peligrosa, especialmente si conoces a todas las partes involucradas. Usa tu mejor juicio y no pienses sólo en esta noche sino en el futuro.

ACUARIO

¡La magia natural está teniendo lugar hoy! ¡Disfruta cada minuto de ella! No presiones o trates de forzar la situación. Será contraproducente; lo que el Universo quiera para ti va a suceder. Simplemente relájate y disfruta de la dulce recompensa.

PISCIS

Lo nuevo parece mejor que lo viejo, pero rara vez dura tanto tiempo. Los planetas saben esto, pero ¿y tú? Por supuesto, alguien nuevo es emocionante y estimulante, pero lo ya conocido ya ha superado la prueba del tiempo y eso es de lo que tratan los cielos. No te arriesgues por aburrimiento.

