Horóscopo del amor: 03 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Es el momento para disfrutar de algo de intimidad y puede que de una agradable cena en la que puedan hablar en privado. Lleva la conversación hacia donde quieras pero no presiones si no obtienes respuesta. Puede que tu nuevo amor todavía necesite algo de la vieja y simple diversión antes de poder pensar en algo más serio.

TAURO

Es el momento de un respiro. No, no has sido malo/a, de hecho has sido todo lo contrario. Muy bueno/a. Te encanta tu tiempo a solas y te lo has ganado. De todos modos, nadie dice que tengas que pasarlo completamente a solas. Cierra la puerta, desconecta el teléfono e invita a alguien maravilloso a hibernar contigo.

GÉMINIS

Es el momento de pasar algo de tiempo lejos del resto del mundo para disfrutar. Elige destinos en los que nunca hayas estado, ya estén cerca o lejos o tengas que viajar por un día, un fin de semana o un mes. Simplemente asegúrate de que estás con alguien a quien amas.

CÁNCER

Es el momento de abandonar la cueva y salir a la luz otra vez. Probablemente tus amigos estarán muy contentos cuando te vean y tu pareja, si no ha estado hibernando contigo, necesitará unas cuantas explicaciones.

LEO

Es el momento de soñar un poco y aunque eres alguien muy racional, tienes que permitirte unos momentos para la nostalgia de vez en cuando. Sin embargo, no te sorprenda que durante esos momentos la persona en la que has estado pensando te llame, escriba o aparezca de repente.

VIRGO

Hoy hay que disfrutar a lo grande. Así que no te importe quién aparezca o qué oportunidad te ofrece, si le conoces o sabes lo suficiente de esta persona como para sentir seguridad, adelante. Te encantan las aventuras y se te presenta una realmente maravillosa ahora mismo.

LIBRA

Ahora será difícil para ti concentrarte en el trabajo pero tendrás que hacerlo, especial-mente si tienes planes para que el fin de semana sea más costoso de lo habitual. Si tu pareja se enoja, explícaselo. Luego haz lo que tengas que hacer.

ESCORPIO

No será difícil ser tú mismo/a ahora. De hecho, será demasiado fácil. Estarás en el centro del escenario, no importa a dónde vayas, y todos los que te rodean se deleitarán con tu compañía. Esas son buenas noticias, especialmente si no tienes pareja, en cuyo caso piensa que estás ante un bufé libre. Si tienes pareja, actúa con mucha consideración.

SAGITARIO

Hay que volver a concentrarse en el trabajo y aunque estuvieses pensando en tomarte el día libre, quizás no sea posible. Nunca te molesta trabajar horas extra a menos, por supuesto, que interfieran con el tiempo que ya habías planeado pasar con tu pareja. En ese caso, haz tus planes románticos más tarde.

CAPRICORNIO

Es fácil conseguir que otros te gusten cuando tú te gustas a ti mismo/a. Si puedes cons-truir tu autoestima, te abrirás más a una persona que realmente se preocupa por ti. A medida que tu comprensión y compasión por ti mismo/a crece, hay más probabilidad de que el amor verdadero te encuentre.

ACUARIO

¡Hoy va a haber mucho deseo! La pasión no podría sonar más convincente. Tus encantos serán embriagadores y esa persona especial está muy agradecida por tenerte a su lado. Pero ten cuidado porque junto a tu fiera pasión puede aparecer también tu fuerte temperamento.

PISCIS

No es tu imaginación. Alguien del trabajo está detrás de algo que tú tienes y lo está ha-ciendo evidente. Sin embargo, serás capaz de combatir sus esfuerzos de manera efectiva. No te lleves a casa este problema. Disfruta de la noche con tu pareja.

