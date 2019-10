Horóscopo del amor: 02 de octubre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Este es un día para los propósitos. Es probable que resulte a tu favor; has descubierto que algo que te molestaba no era como parecía. Estabas en disposición de creer lo peor y tu nuevo amor no era consciente, simplemente hacía lo correcto. Ten más fe.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Las estrellas revelan que una tercera persona puede provocar un triángulo y crear una experiencia completamente diferente. Esto no sólo plantea cuestiones culturales y religiosas, también sociales y morales. Traer a otra persona a una relación siempre va a cambiar la dinámica.

GÉMINIS

El engaño es el pronóstico planetario del día, pero ten cuidado; es un arma de doble filo. Si tienes miedo de ser honesto/a con tu pareja, lo más probable es que ya hayas empezado a mentir. Mentir es difícil, ya que puede plantear muchas otras cuestiones una vez que la base de la confianza se haya roto.

CÁNCER

La clave para el equilibrio de una relación es escuchar de verdad a tu pareja. No se trata simplemente de escuchar las palabras, sino de entender lo que significan. Eso es lo que crea un vínculo más profundo que otros. Comienza a invertir tiempo en escuchar en lugar de sólo oír palabras.

LEO

El ser amigos, después haber tenido una relación romántica, no está en tus estrellas, aunque hay unos pocos que pueden lograrlo. El problema es que tratas de hacer ver que te preocupas por el corazón roto de tu amigo/a, pero una vez más no se trata de nadie más que de ti.

VIRGO

Podrías darte cuenta de que tienen más en común de lo que piensan. Esto es a menudo lo que sucede cuando los planetas unen a la gente. Lo que tienes que observar es tu imaginación. Cuando tu lado inseguro se aplaca tiende a ser muy agresivo y no quieres que eso suceda.

LIBRA

Al dar tiempo a una nueva conquista ves cuánta fuerza tiene la relación. En el momento en que dejas de alimentarla, ya parece ser otra cosa. Este es un día para ver a través de las ilusiones. Las ilusiones son poderosas porque se orquestan para engañar a aquellos que anhelan creer.

ESCORPIO

Inesperadamente, el romance se ha metido en tu horóscopo. Cuando dejas de controlar demasiado las cosas, dejas una puerta abierta para que el amor entre. Los planetas te han centrado tanto en lo que estabas haciendo que ni siquiera estabas prestando atención. Así es como los planetas lo hicieron.

SAGITARIO

Los planetas podrían confundirte hoy. A pesar de que alguien se siente emocionado por tu atención, estabas esperando en secreto que mostrase una reacción más visible y sientes frustración. En un día como hoy no puedes dejar de pensar ¿por qué?

CAPRICORNIO

Este parece que será tu mes. Todo lo que se te opone se cae a pedazos y todo lo que ayuda a que tu amor crezca es mejor de lo esperado. Un equilibrio saludable es lo que lo que favorecen los planetas y con él el amor dura mucho más tiempo. Los planetas recomiendan un poco de estabilidad.

ACUARIO

Devolver el amor a la persona que te ha dado la oportunidad de explorarte es una relación hecha en el cielo. Se trata de nuestra relación con los planetas. El modo en que los honramos es ayudándoles a mantener el mundo maravilloso que conservan en equilibrio.

PISCIS

La sorpresa es el pronóstico del día y el cielo debería estar soleado, tras estar frío y gris, antes de que acabe el día. En días como hoy, ocurren cosas que nunca hubieras imaginado, al menos no tan pronto ni de esta manera.

