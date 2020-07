Horóscopo del amor: 02 de julio de 2020

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 02 de julio de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

Si eso es lo que tu instinto te dice, ¡créelo! El instinto no miente y seguro que ya lo sabes. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es seguir tu intuición. ¡No hagas otro movimiento hasta que proceses esto!

Horóscopo Escorpión

Simplemente di que no. ¡Mañana lo agradecerás, igual que tu actual pareja! Se impone el darse de topes con la realidad. Si no te satisface tu situación actual, ¡acaba con ella! ¡La infidelidad no es en absoluto un sustituto de la honestidad! Es el momento de dar un paso adelante y de decidir.

Horóscopo Sagitario

¡Está bien ostentar un poco de vez en cuando! ¡Especialmente si lo compartes con tu pareja! ¡Adelante, gasta, derrocha, aparenta y sal a cenar! Pero no olvides colocar al verdadero diamante de tu vida en un pedestal; tu pareja apreciará el impulso.

Horóscopo Acuario

Hoy dale algo de espacio a tu pareja. Los planetas gritan confrontación y asfixiar a tu ser querido con amor tendrá el efecto opuesto al que estabas esperando. ¡Ni siquiera te molestes! Mañana será otro día.

Horóscopo Capricornio

No hay necesidad de criticar. Dale un poco de tiempo. El que tu pareja sea el centro de atención no quiere decir que tengas que estar a la defensiva. Todo el mundo merece un reconocimiento por las cosas bien hechas; eso no quiere decir que ahora estés en un lugar secundario. ¡Paciencia!

Horóscopo Aries

Antes de juzgar, trata de ver las cosas desde el punto de vista de tu pareja. Tu perspectiva va a cambiar y puede incluso que aprendas algo. Tras un largo debate rectificando el malentendido, la reconciliación resultará ser una auténtica delicia.

Horóscopo Géminis

Si decides creer en lo irracional hoy, será lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque si buscas, ¡no encontrarás! Ese alguien especial está ahí, frente a ti, y estás perdiendo esta oportunidad de encontrar el amor buscando en los lugares "normales”. Hoy salte fuera de los límites establecidos.

Horóscopo Tauro

Si esa persona especial está inusualmente tranquila, dale tiempo para pensar en ello. Esto no significa que haya falta de afecto o sentimientos. Simplemente significa que tu amor necesita un poco de tiempo a solas. Recuerda que en todas situaciones, la ausencia hace crecer el cariño.

Horóscopo Virgo

¿Puedes imaginarte con esa persona dentro de diez años? ¿Te es posible? Si te imaginas a ambos corriendo por la playa con un hijo en medio, ¡puede que de verdad hayas encontrado a la pareja ideal! Si no, puede que sólo sea una aventura pasajera, por lo que tómala como tal.

Horóscopo Leo

¡La risa es contagiosa hoy! En un entorno social, no tengas miedo de compartir bromas bien intencionadas. Hay alguien que ha estado muriéndose por escucharte reír durante meses. ¡Sí, de verdad! Así que no te demores, porque esto podría conducir a una interacción erótica.

Horóscopo Piscis

Es un gran día para que comiences un nuevo proyecto, por varias razones. Tu pareja parecerá distante, ¡pero esto no va a durar! No te ofendas; no es nada personal. Encuentra algo para mantener tu mente ocupada y mañana las cosas deberán asentarse.

Horóscopo Cáncer

Controla tu afilada lengua, porque puedes hacerle daño a alguien que no se lo merece y eso sólo puede conducir a múltiples problemas. Si algo te está molestando, camina, respira profundamente y cuenta hasta diez. Hoy las palabras mordaces causarán noches solitarias en tu futuro cercano si arremetes contra alguien.

