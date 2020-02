Horóscopo del amor: 02 de febrero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

El amor siempre tiene que tener incentivos o envejece rápidamente y se hace rancio. Hoy es un día para añadir entusiasmo a tu amor para hacer que se agrande y así estar en mejor situación cuando los malos tiempos lleguen. Cuida de tu amor apropiadamente y durará por siempre pero, lo que es más importante, condiméntalo constantemente.

TAURO

Hoy se siente el amor en el aire, especialmente en tu vida. Los cielos te han enviado varios embajadores planetarios que estarán más que felices de mantenerte ocupado/a en el más amoroso de los modos. Tu objetivo debería ser decidir aceptarlo y abrirte al amor, al amor íntimo.

GÉMINIS

Hoy el amor es impredecible y podría pasar cualquier cosa. Aunque la emoción te podría afectar, al final podría traerte justo aquello que deseas. Intenta cooperar con estas energías, ya que saldrá lo mejor de ti y de quien te encuentres.

CÁNCER

El amor prevalecerá y eso es lo que necesitas. Simplemente siéntate y observa como el destino se despliega como una flor en Primavera. Hoy tu paciencia será recompensada. Y eso hará que tu futuro sea mucho más brillante mañana en lo relativo a los asuntos del corazón.

LEO

La fortuna es un nombre extraño para indicar que los planetas se han alineado contigo cuando te favorecen. El Universo cumplirá con su parte al encontrarte amor, pero tienes que estar en disposición de conocerlo. Hoy es un día en el que comienzas a prepararte para cuando llegue el amor.

VIRGO

Haz planes para intentar algo innovador este fin de semana, o viajar, si puedes. Hasta que vayas más allá de lo que es familiar, no serás capaz de ver cómo te estás atrapando a ti mismo/a. Tus propias trampas se verán más obvias desde afuera.

LIBRA

Saber cómo reaccionar y superar las cosas es muy importante para una relación sana. Sólo tienes que liberarte del pasado y seguir adelante con tu vida diaria. Ten cuidado con no dejarte llevar y decir cosas que no se puedan cambiar más tarde. Las palabras pueden hacer daño de verdad.

ESCORPIÓN

Déjalo pasar. Si hoy tienes problemas amorosos no resueltos, sé objetivo/a. Por favor, no promuevas ningún tipo de dependencia. Comenzar discusiones simplemente evocará viejas penas y causará que sea una noche de emociones frías. Todo esto se puede evitar respirando profundamente y teniendo paciencia.

SAGITARIO

Hoy relájate, ¡y planifica unas vacaciones con ella o con él! Eso sin duda hará cambiar un poco las cosas. La falta de luz solar está teniendo un efecto perjudicial sobre la salud mental de tu amor... y, a su vez, hace que su relación física sea aparentemente inexistente.

CAPRICORNIO

La vida es demasiado corta como para vivirla sin amor y demasiado larga como para pasarla con alguien a quien no amas. Es importante no dejarse engañar por los caprichos que se basan en el deseo, no en el amor. El amor real está en tu horizonte ahora. Simplemente necesitas reconocerlo cuando llega.

ACUARIO

Haz caso a tus mayores. Citas puede haber muchas pero tienes que elegir con cuidado a la persona con la que compartirás tu vida porque tu felicidad o miseria dependerán de ello. Recuerda eso cuando comiences a poner excusas a esa persona. ¿Merece la pena?

PISCIS

El amor y la aventura se entrelazan en tus estrellas así que parece que hay un viaje a la vista. Puede que estés esperando viajar o que no hayas pensado mucho en ello pero los planetas te llevan a ello. Como siempre, tú eliges seguir su camino o quedarte en casa.

