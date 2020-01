Horóscopo del amor: 02 de enero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

Aries

Si has estado intentando conocer gente y no has tenido suerte, ahora es el momento de cambiar de estrategia. Dedica más tiempo a tratar de conocerte mejor y puede que consigas mejores resultados. Puede que esa persona especial que has estado intentando buscar aparezca a tu puerta preparada para el romance.

TAURO

Si te has enamorado recientemente, puede que te estés preguntando qué es lo que va a pasar a continuación. Ahora no es el momento de preocuparse por el futuro. Simplemente trata de ser feliz en el presente. Cuanta menos ansiedad tengas en relación a la dirección hacia la que se dirige tu romance, más fácil te será disfrutar de tal por lo que es.

GÉMINIS

No dejes que hoy un tercero se meta en medio de tu vida personal. Ya se trate de una amistad, compañero de trabajo o tu ex, ahora es el momento de conservar para ti tu relación y tu vida amorosa. Si puedes resistir la tentación de compartir tus secretos con otros, te beneficiarás en el futuro.

CÁNCER

Si hoy surge una oportunidad romántica, no dejes que se escape porque el verdadero romance puede ser difícil de encontrar en estos días. Aunque al principio no puedas ver la oportunidad, tal existe. Puede que simplemente necesites alterar tu rutina diaria para poder reconocer lo que tienes delante de tus narices.

LEO

A veces el amor puede asustar un poco, como cuando te fuerza a enfrentarte a lo desconocido. Nunca se sabe cómo pueden resultar las cosas, pero eso no significa que debas evitar enfrentarte a tus miedos. Al contrario, intenta enfrentarte a eso que has estado evitando y seguro que te alegrará el haberlo hecho.

VIRGO

Puede que una amistad te ofrezca irte de vacaciones con él o ella. Probablemente la razón sea platónica, pero podría haber otra explicación. Esta persona podría haber estado enamorada de ti durante un tiempo. Seguramente será una buena idea clarificar los sentimientos antes de aceptar la invitación.

LIBRA

Hoy es un buen día para recordar elegir bien tus batallas amorosas. Puede que sientas la tentación de remover los problemas con tu pareja o tu interés romántico, pero cuanto más puedas evitar ahora el dramatismo, mejor serán las cosas más tarde.

ESCORPIÓN

Algunas veces la vida nos pone en una situación en la que el trabajo u otras responsabilidades se interponen al amor. Si tus responsabilidades están interfiriendo con tu vida romántica intenta ver qué puedes eliminar de tu agenda para tener más tiempo para socializar. Te alegrarás de haberlo hecho.

SAGITARIO

Puede que hoy sientas que el reino del amor es inestable. Un momento las cosas parecen estar bien y al siguiente todo lo contrario. Intenta no ponerte demasiado nervioso/a por los cambios, ya que la situación pronto se equilibrará.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

Un animal o una mascota podría hacer que estés más cerca de hacer un contacto amoroso hoy. Podría ser que te encuentres con alguien paseando a su perro por el parque, o tu propia mascota podría provocar un encuentro con alguien con potencial amoroso. Cualquiera que sea la situación, presta atención para poder reconocer la oportunidad.

PISCIS

Los cielos pueden guiarte hasta el amor, pero no pueden hacer que suceda. Esa parte es cosa tuya. La vida consiste en una serie de elecciones y tienes que realizar la mayoría. Si realmente quieres amor, ahora es el momento de encontrarlo. No esperes más. ¡Haz que suceda!

