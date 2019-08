Horóscopo del amor: 02 de agosto de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

Aries

Hoy el amor tocara la puerta de tu corazón. Lánzate a por él y se valiente para dejarlo entrar en tu vida. Estate atento/a a las señales y muéstrate receptivo, porque estas a punto de entrar en una etapa de tu vida muy feliz.

Tauro

Pronto un amigo hará las de cupido presentándote a una persona muy especial. Tu amigo ha visto que ambos podrían llevarse muy bien, al punto de poder iniciar una relación. Muéstrate receptivo y déjate llevar, verás como tu día a día se ve iluminado por el amor.

Géminis

Hoy no es un buen día para encontrar el amor, pero atento a las señales porque esa persona está muy cerca de ti, forma parte de tu circulo de amistades y después de mucho tiempo pensándolo, hoy te declarara sus sentimientos por ti.

Cáncer

El amor puede ser complicado algunas veces, pero en el mejor de los casos cuando no entendemos nada es mejor dejarnos llevar, así las cosas fluirán a su ritmo. Si intentas forzar algo, tienes muchas posibilidades de que fracase.

Leo

No sigas con esa persona que intoxica tu vida y busca nuevas experiencias. Deja a esa persona que quiere controlarte y quiere que seas como ella quiere. Las relaciones toxicas hay que alejarlas lo máximo posible de uno mismo.

Virgo

Actúa con cautela y sin precipitarte, para no llevarte una decepción cuando te declares. Para encontrar el amor y disfrutar de una vida en pareja se debe ser valiente pero a la vez cauteloso.

Libra

Todo es posible, incluso que un nuevo amor llegue a tu vida, así que no está de más el darse una oportunidad para conocer a esa persona inesperada. No dejes que tus últimos fracasos amorosos te impidan alcanzarlo. Aun esta a tiempo no renuncies a él.

Escorpio

Escucha las reflexiones de tu pareja e implícate más emocionalmente. De lo contrario, vuestra relación podría llegar a su fin de una forma irreversible y acabarás arrepintiéndote..

Sagitario

Lánzate al abismo y abre tu corazón al amor. Solo así descubrirás la verdadera felicidad. Porque no hay nada más bonito que compartir tu vida con alguien.

Acuario

Debes dejar las cosas bien claras desde el principio, si una persona está cortejándote debes indicarle que no te encuentras interesado para evitar malentendidos y no confundirla. No le des falsa esperanzas, porque podrías hacerle mucho daño y vuestra amistad podría verse afectada.

Piscis

Asume tus errores deja a un lado tu orgullo y siéntate a hablar con tu pareja, verás como solucionas todos tus conflictos. Hay que ser humilde y aceptar las opiniones de los demás.

