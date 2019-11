Horóscopo del amor: 01 de noviembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

Aries

Hoy te abres a nuevas oportunidades al mismo tiempo que las estrellas abren puertas que pensabas que hacía tiempo se habían cerrado para siempre. Intenta ser flexible mientras te aproximas a estas nuevas oportunidades del pasado. Agradecerás este nuevo enfoque mientras vas en busca de estas nuevas avenidas hacia el futuro.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Tauro

Las estrellas alientan otra nueva aventura para ti y tu pareja. Mientras eso sucede, recuerda que algunas de las mejores aventuras entre dos personas pueden tener lugar en la comodidad de tu propio hogar. Ahora que has encontrado a alguien, todos tus miedos se desvanecerán.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Géminis

Hoy los planetas te aconsejan que cuando tengas a alguien especial le protejas y no permitas que alguien se interponga y cause algún daño a la relación. Las relaciones nuevas son frágiles y quieres que tu pareja se sienta segura. La sensación de seguridad hará que se abra y permitirá que se conozcan mejor.

Cáncer

Hoy puede que tu mejor amigo/a te llame y te diga que ha conocido a alguien realmente increíble que le ha convencido para irse de viaje juntos. Esto te inspirará a seguir buscando tu propia persona especial. ¡Utiliza el ejemplo de tu amigo para ser audaz e ir a por la aventura!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Leo

Si has decidido arriesgarte, hoy es un buen día para comenzar. Intenta planificar eventos íntimos y tranquilos en los que puedan hablar llanamente. Este podría ser un día para el romance que recordarás durante el resto de tu vida, así que dedica tiempo a planificar este maravilloso día.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Virgo

Ahora que te has comprometido a hacer que tu relación funcione, aliméntala con tanto amor como te sea posible. En esta nueva relación, el amor que des debería de ser igual al amor que recibes. Determina el cómo será tu relación dando amor sin límite.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Libra

Probablemente tu nueva pareja reconozca el cambio que se producirá en ti hoy. Puede que también vea que la falta de compasión fue parte del problema en el pasado. La tendencia es hablar de estas cosas pero hoy podrías aprovechar mejor el tiempo disfrutando del resplandor de ese nuevo amor.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Escorpión

Los planetas han cambiado. De repente, eres tú y no la otra persona la que siente deseos de aunar esfuerzos. Si se ven el día de hoy, probablemente le veas bajo una luz completamente distinta. Nada ha cambiado en la superficie pero los planetas se han movido y eso te afecta.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Sagitario

Ser alguien coqueto significa que quieres que la gente se sienta atraída hacia ti por tus encantos físicos, tus atributos sensuales o tu carisma. Pensabas que necesitabas promocionar estos aspectos de ti mismo/a para gente como tú, pero los planetas te han enviado a alguien a quien le importa tu yo real.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Capricornio

Las estrellas te dicen hoy que seas fiel a ti mismo/a. Si tu nueva pareja/amistad llega con una sonrisa e inmediatamente siente que no es más especial de lo que era ayer, él o ella se preguntará que es lo que está haciendo ahí. Así que no pienses tanto en ti mismo/a que no hagas que esa persona se sienta especial.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Acuario

Hoy es un día para liberarse. Deberías dejar el pasado detrás y tener delante el futuro del amor. Podría ser el momento de liberarte del pasado para así poder empezar de nuevo. Deja atrás tu pasado porque vas a dedicar toda tu atención en hacer que el amor funcione.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Piscis

La mentira puede estar hoy en las estrellas. No tengas pánico ya que esta sensación podría pasar al olvido pronto. Si tu pareja ha mentido tendrá que pensar en todo el posible daño hecho. Sea lo que sea, no es importante. Perdona y olvida en vez de recordárselo.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Dale clic en la estrella de google news y síguenos