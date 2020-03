Horóscopo del amor: 01 de marzo de 2020

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 29 de febrero de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

Todo el trabajo que has estado realizando va a tener un buen final, completado con las recompensas y bonificaciones que habías estado esperando. ¿No significa eso que es el momento de celebrarlo con alguien especial? Por supuesto que lo es. Llama y dile que se ponga sus mejores ropas.

Horóscopo Escorpión

Toda tu atención se dirigirá ahora hacia la persona que está en el primer lugar de tus pensamientos. Eso no significa que desatiendas el trabajo, ese no es tu estilo. Sin embargo, puede que quieras dejar tus tareas solucionadas pronto para así poder dedicarle la noche a tu pareja. Tiene todo el sentido.

Horóscopo Sagitario

Un amigo o amor lejano, alguien a quien no has visto desde hace mucho tiempo, está a punto de volver a aparecer. Si no sucede hoy, es porque está haciendo planes para volver a ponerse en contacto contigo. Ya sabes de quién se trata. Prepárate.

Horóscopo Acuario

Aunque la energía sexual prevalece hoy, ¡ten cuidado! Tu racha de discusiones podría dificultar los momentos de tranquilidad si no controlas tu temperamento. Por supuesto, estás cansado/a de juegos de adivinanzas y estás recibiendo señales contradictorias de nuevo... pero mantén la calma.

Horóscopo Capricornio

Aunque un nuevo amor puede ser revitalizante, ese sentimiento eventualmente se calmará y la vida volverá a la normalidad. Hoy una sensación de realidad podría llegar a tu relación y hacerte preguntarte qué es lo que viste en tu pareja en primer lugar. Intenta tener paciencia, ya que estas sensaciones se disiparán pronto.

Horóscopo Aries

Aunque eres brillante, también lo es tu pareja, y no creas ni por un minuto que él o ella no es consciente de lo que estás tramando hoy. Y si él o ella carece de pasión, tal vez no estás haciendo las preguntas correctas o explorando las opciones correctas.

Horóscopo Géminis

Un extraño giro en los planetas podría hacer que tu nuevo amor se mude a tu ciudad o que incluso llegue a tu lugar de trabajo. Esto podría ser bueno, pero también delicado porque podría lleva a un punto crítico el conflicto entre las diferentes partes de tu vida. Deja que este nuevo cambio te haga ser consciente de tus nuevos patrones de comportamiento en el amor.

Horóscopo Tauro

Puede que te estés preguntando lo siguiente: ambos sienten atracción entre sí de una manera interesante. Hay algo excitante en cuanto al sentido del abandono imprudente que probablemente no has sentido en mucho tiempo. Intenta no ser tan estricto/a con la otra persona ni contigo. Simplifiquen las cosas.

Horóscopo Virgo

Vivirás momentos muy buenos con una persona que jamás en la vida pensaste ni siquiera en mirar,. Pero de un tiempo atrás ahora, tu mirada hacia persona ha cambiado y te han nacido sentimientos hacia él/ella. La vida te dará una gran lección ya que podrás encontrar el amor de manera cálida con alguien con quien nunca pensaste encontrarlo.

Horóscopo Leo

Otro día de "emociones" en relación a temas familiares? Bueno, si este es el caso, será mejor que te disculpes con tu pareja. Hazlo para que no se sienta fuera de lugar, sin embargo explícale qué está pasando y háganse un favor: ¡no le permitas que te ayude!

Horóscopo Piscis

Sorprende hoy a tu pareja con un regalo inesperado. Ves a comprarle flores o algún objeto que necesite o desee, se original. Es una buena forma de hacerla/o sentir especial y reforzar vuestros lazos.

Horóscopo Cáncer

Una secreta batalla sobre qué es lo mejor para tu carrera y qué es lo mejor para tu vida personal ha estado teniendo lugar durante un tiempo y ahora ya estás en el momento en el que no sabes hacia dónde dedicar más esfuerzo. Antes de decidirte, piensa: ¿es posible un compromiso?

