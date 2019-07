Horóscopo del amor: 01 de julio de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Has tenido tiempo de pensar en algo que te ha estado molestando por algún tiempo. Has tomado una decisión ahora, y tienes tanta seguridad en ella que no dejas que nadie elija por ti. De hecho, si tu pareja es demasiado insistente, podrás hacerle saber que tu decisión es definitiva.

TAURO

Los asuntos íntimos tendrán prioridad sobre todos los demás durante el próximo par de días, a pesar de que eres, por lo general, la criatura más cerebral del planeta. Un cierto alguien se ha infiltrado en las barreras de tu mente y ha conseguido llegar a tu corazón. ¿Deberías dejarle entrar? Sólo tú puedes decidirlo.

GÉMINIS

Es hora de que te dirijas a tu pareja para cualquier ayuda o apoyo que necesites, a cualquier nivel, ya sea espiritual, físico o emocional. Por otro lado, si eres tú quien necesita ayuda, no tengas miedo de pedirla. Después de todo, ¿cuántas veces lo has hecho por él o ella?

CÁNCER

Una persona de tez clara (o rubia o pelirroja), y muy bella está a punto de cruzarse en tu camino, y estarás más que feliz de llegar a conocerle. De hecho, ya que la belleza te enamora tanto, estarás feliz de reunirte con esa persona, e incluso puedes llegar a conocerle mucho mejor de lo que esperabas.

LEO

Si los miembros de tu familia comienzan a interferir con lo que tienes con alguien, puede ser hora de que les hagas saber que es el momento de que aflojen. Eres una persona adulta, después de todo, y si lo necesitas, podrás hacérselos saber, educadamente.

VIRGO

Todo ese trabajo que has estado haciendo está a punto de llegar a un final feliz, repleto de las recompensas y bonificaciones que has estado esperando. ¿No significa eso que es el momento de celebrarlo con alguien especial? Por supuesto que sí. Llámale y dile que se prepare.

LIBRA

Es hora de volver al trabajo, y resulta que ya tenías ganas. Ahora, eso puede tener algo que ver con una persona especial que ha sido fuente de inspiración positiva para ti a la hora de llegar al trabajo temprano, de quedarte hasta tarde y de hacerte sonreír. Es posible que aquí tengas algo.

ESCORPIÓN

Aquí estás de nuevo, justo en el centro de atención, el lugar que más te gusta. Pues adelante. Haz que se ría. Es tu trabajo, y tu pareja se deleitará con la atención también siempre y cuando tomes su mano de vez en cuando. Ah, y un beso en la mejilla no estaría de más.

SAGITARIO

¿Sientes como se incrementa tu energía? Seguro que sí, y no es de extrañarse. El Universo ha decidido dejar que salgas de ese silencio autoimpuesto bajo el que has estado trabajando y te dará la oportunidad de dejar que tu luz brille. No lo rechaces. Vístete con tu mejor ropa y pasa un buen rato. ¡Ha llegado el momento!

CAPRICORNIO

Algunos amigos tienen una o dos sorpresas preparadas para ti hoy. Puede que sea una fiesta, o puede ser la llegada repentina de un viejo amor. De todos modos, definitivamente no debes rechazar ninguna oferta sin importar a dónde vayas o lo que te inviten a hacer. Puede ser divertido.

ACUARIO

Quizá sea el momento de una celebración, para ti y para tu pareja, la persona que te ayudó a hacer que sucediese. ¡Háganse un favor y tómense una noche libre! Ya sea que prefieran salir a cenar con amigos o una noche tranquila a solas, haz que suceda.

PISCIS

Hoy te vas a despertar con el ánimo de trabajar. La cosa es que tu pareja probablemente tenga ganas de divertirse, y eso va a ser tu dilema. Te las arreglarás para que funcione todo con ese increíble almacén de energía que posees. Dedica la mitad a trabajar y la otra mitad a la diversión.