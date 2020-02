Horóscopo del amor: 01 de febrero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Los celos nunca han sido tu especialidad. Prefieres estar en una relación en la que te sientes libre. De todos modos, todos estamos familiarizados con la inseguridad. Si de repente aparece esta no digas nada que te pueda hacerte sentir culpable más tarde.

TAURO

Ahora los celos dan nombre al juego y si alguien lo conoce eres tú. De hecho, se te da tan bien que es contagioso. Recuerda que lo que es tuyo es solamente tuyo de la misma manera que, si quieres, tú puedes ser de alguien. De otra manera no merece la pena en absoluto.

GÉMINIS

Las finanzas comunes probablemente han resultado confusas últimamente. Sin embargo, estás enfrentando al desafío y todavía más ahora. Darle a tu pareja el acceso a tus tarjetas de crédito, cheques u otros recursos puede ser difícil, pero no dejes que eso te detenga. Compartir es una cosa. Que te usen es otra cosa muy distinta.

CÁNCER

Simplemente di "No". ¡Mañana lo agradecerás, igual que tu actual pareja! Ponte a darle sentido a la realidad. Si no encuentras satisfacción con tu situación actual, ¡acaba con ella! ¡La infidelidad no es en absoluto un sustituto para la honestidad! Es el momento de dar un paso adelante y decidir.

LEO

Justo cuando empezabas a preguntarte si ibas a cocinar esas comidas maravillosas que estabas planeando, el Universo ha decidido ofrecerte un regalo: una compañía con paladar para saborear la calidad... oh, y también un romance.

VIRGO

Salte fuera de los límites, pero ten cuidado con tus comentarios punzantes, puedes hacer daño a alguien que no se lo merece y eso sólo dará lugar a múltiples problemas. Si algo te está molestando, camina, respira profundamente y cuenta hasta diez. Hoy las palabras mordaces causarán noches solitarias en tu futuro cercano si arremetes contra alguien.

LIBRA

Ahora es el momento de dar un paso adelante y de ser el centro de atención, lo cual no es ningún problema para ti. Es tu especialidad y secretamente te encanta toda esa atención, incluso si tienes que "actuar" ante tus amistades sin previo aviso. Simplemente asegúrate también de dar a tu corazón sus quince minutos.

ESCORPIÓN

Ahora es el momento de centrarte en tu carrera que es, por supuesto, una de tus cosas favoritas. Se va a presentar una maravillosa oportunidad y te emocionará la oferta. Si implica una acción o cambio importante en tu estilo de vida, háblalo con tu pareja.

SAGITARIO

Es el momento de empezar a hablar y de contestar cualquier pregunta directa con respuestas directas. Simplemente asegúrate de que antes de nada, todas las partes afectadas saben lo que se avecina. Ambos han estado guardando este secreto durante demasiado tiempo y no es justo para ninguno de los dos.

CAPRICORNIO

Es el momento de prepararse para algunos grandes cambios así que haz tu lista, repásala al menos dos veces y comienza a cumplirla en orden y con paciencia. Si vas a llevar a cabo esos cambios con una pareja, necesitará algunas lecciones sobre cómo organizarse. ¿Y sabes quién es perfecto para hacerlo?

ACUARIO

Es el momento de tranquilizarse pero sólo durante las horas del día. Seguro que vas a dedicar mucho tiempo al trabajo pero una vez que acabes, alguien estará esperando por ti. Llévate su número contigo al trabajo para así conectar antes de la noche.

PISCIS

Encargarte de tu persona amada en todo momento llega a cansar, especialmente cuando parece que no están realizando demasiado progreso, y esa es la manera en la que te has sentido últimamente. Ahora, sin embargo, estás viendo rápidos progresos y te vas a sentir mucho mejor.

