Horóscopo del amor: 01 de enero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

Aries

Te sentirás sorprendido porque sin proponértelo te volverás el rompecorazones de una reunión a la que asistas, pero aprende a discernir cuál es la persona con la que deberías darte una oportunidad y no te creas el rey del mambo.

TAURO

Implícate emocionalmente en tu relación, tu pareja lo está esperando, desde hace tiempo. Has de dar un paso adelante con él/ella para que vea que tu también quieres un compromiso, de lo contrario él/ella podría empezar a tener dudas.

GÉMINIS

El romance no es para ti o al menos eso es lo que crees. En tus relaciones anteriores no has tenido la suerte de tener quien te enamore como es debido, pero no te desanimes pronto llegará esa persona que te hará sentir cosas que nunca habías imaginado que sentirías.

CÁNCER

De momento los planes románticos pueden esperar, no cuentas ni con el tiempo ni el dinero para este tipo de aventura, será mejor quedarse en casa con palomitas y Netflix. Aprovecha estos momentos de soltería para conocerte mejor y tener más claras tus ideas a la hora de llevar una relación.

LEO

Uno de tus mejores amigos/as te declarará su amor, debes ser sincero/a con él/ella, para no cofundirle y aclararle que tu solo quieres ser su amigo/a. No le engañes o le des falsas esperanzas, porque podrías hacerle mucho daño.

VIRGO

Pensar en lo que nunca sucedió te está enfermando: No te quedes encerrado en casa dándole vueltas al asunto, si algo no se pudo lograr no hay solución, es porque no había solución. Sigue adelante y pasa pagina para seguir en busca del amor de tu vida.

LIBRA

El amor siempre ha sido importante para ti, sin embargo, nunca fue un camino fácil. Recuerda que todo lo que das es lo que vas a recibir, pues de eso se trata la vida y nadie te regalara nada.

ESCORPIÓN

Un viejo amor puede volver del pasado para convertirse en parte del presente. No debes cerrarle las puertas, date la oportunidad de conocer a esa persona nuevamente y olvida todo el dolor que te causo en el pasado. Para que esta relación salga bien debes pasar pagina de lo acontecido anteriormenmte.

SAGITARIO

Actúa con cautela y sin precipitarte, para no llevarte una decepción cuando te declares. Para encontrar el amor y disfrutar de una vida en pareja se debe ser valiente pero a la vez cauteloso.

CAPRICORNIO

Quiere a tu pareja como te gustaria que ella te quiera a ti. El amor es algo que debe ser reciproco y si no es así, se crean diferencias insalvables, que conducen a la realción al fracaso.

ACUARIO

Debes aclarar tus sentimientos para tener claros cual es el siguiente paso en tu relación. No te precipites y des un paso en falso en tu relación. Piensa que eso podría conducir tu relación al fracaso.

PISCIS

Actúa con cautela y sin precipitarte, para no llevarte una decepción cuando te declares. Para encontrar el amor y disfrutar de una vida en pareja se debe ser valiente pero a la vez cauteloso.

