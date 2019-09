Horóscopo del Amor para ESCORPIÓN en el 2020

Si quieres hacer planes anticipados en el amor para el 2020, ¿Cuáles serán los pros y contras en tus relaciones sentimentales? Aquí te contamos TODO, signo de Escorpión para que te prepares en el amor para el próximo año 2020.

El horóscopo del amor para Escorpión nos dice que este signo pondrá a prueba todo el aprendizaje que ha tenido hasta el momento por lo que serán menos impulsivos en las decisiones que se tomen. Esto no implica que dejarán de lado su naturaleza intensa.

Para que las relaciones amorosas funcionen correctamente en el 2020 será necesario que los Escorpión aprendan a ceder y no intenten en todo momento imponer su voluntad y sus designios.

Para que las parejas puedan permanecer en el tiempo, todas las partes deben dar su punto de vista y tomar una decisión en común. De lo contrario, solo será la voluntad de uno la que prevalezca y no el interés real. De esto se trata precisamente, que Escorpión comience a asimilar la importancia de la discusión sana.

El 2020 se describe como un año para los Escorpiones con altos y bajos, pero con la prevalencia del autoconocimiento alcanzado hasta el momento en que sabrán que todo puede ser negociado. Los nativos de este signo deberán abandonar definitivamente la impulsividad.

En el matrimonio, los escorpiones deberán ser honestos y actuar con la verdad para que ninguna situación en la que se encuentren involucrados pueda ser interpretada de forma errónea.

Por el contrario, mientras más transparentes sean, podrán hablar abiertamente sobre aquello que no funciona y requiera ser mejorado. Si no toman las decisiones correctas terminarán por enfrentarse a la dura realidad de la soledad que no es una condición que agrade a este signo.

Aquellos que no estén involucrados en una relación, tendrán la posibilidad de conocer a su alma gemela.

Las recomendaciones son las mismas, no dejarse llevar por la impulsividad y vivir las cosas poco a poco sin ningún tipo de pretensión a largo plazo. De esta forma, dejarán de ser tan intensos y vivirán el hoy y el ahora.

Antes de esta fase de conquista, será necesario que establezcan una etapa de autoconocimiento que les permita determinar qué es lo que realmente les gusta y qué les desagrada.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce a los signos zodiacales más fieles en el amor

Solo así será posible identificarlo en futuras relaciones para no seguir incurriendo en los mismos errores.

Otro factor a tomar en cuenta son los celos del Escorpión que deben mantenerse a raya el mayor tiempo posible para evitar que causen estragos en la relación. Durante mucho tiempo, sus parejas han optado por no avivar este sentimiento para llevar la fiesta en paz.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.

FUENTE: We Mystic