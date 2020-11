Horóscopo del AMOR para hoy 16 noviembre de 2020, así te irá en este día

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en 16 de noviembre, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas. La Verdad Noticias te trae la predicción de hoy.

Horóscopo Libra

Diferentes personas tienen diferentes tipos de fuerza. Tu pareja puede demostrarte que a pesar de que tú eres quien normalmente está al mando en la situación de hoy él o ella es quien tiene el control. Lo importante es que sus fortalezas son complementarias y apoyan a las debilidades del otro.

Horóscopo del Amor para Libra en el 2020

Horóscopo Escorpión

Ahora que estás recibiendo atención, otros son atraídos hacia ti. Es propio de la naturaleza humana querer lo que otros tienen, porque creemos que no lo querrían si no fuese valioso. Ahora surge la pregunta: ¿vas realmente en serio con este nuevo amor o sólo te lo estás pasando bien?

Horóscopo del Amor para Escorpión en el 2020

Horóscopo Sagitario

Lo nuevo parece mejor que lo viejo, pero rara vez dura tanto tiempo. Los planetas saben esto, pero ¿y tú? Por supuesto, alguien nuevo es emocionante y estimulante, pero lo ya conocido ya ha superado la prueba del tiempo y eso es de lo que tratan los cielos. No te arriesgues por aburrimiento.

Horóscopo del Amor para Sagitario en el 2020

Horóscopo Acuario

Los planetas han abierto las líneas y las comunicaciones de larga distancia están en las estrellas. La comunicación a distancia es diferente porque es más segura y puede ser más abierta. Probablemente te encontrarás en conversaciones telefónicas profundas que duran hasta bien entrada la noche.

Horóscopo del Amor para Acuario en el 2020

Horóscopo Capricornio

Necesitas para obtener tu propio control. El comportamiento obsesivo puede ser exitoso, pero por lo general resulta perjudicial. Tu día estaría mejor invertido si trabajas en ti mismo/a en vez de planear la forma de atrapar a otros. Es hora de dejar ir y seguir adelante con tu vida.

Horóscopo del Amor para Capricornio en el 2020

Horóscopo Aries

Los planetas ven a un extraño en una tierra extraña y exótica; un lugar que está a la vez en la mente y en los sueños. Es hora de abandonar y dejar de lado todo ese equipaje que has recogido. No hay nada que no tengas ya que desees y nada que necesites. Atesora el momento del amor que trae paz al corazón.

Horóscopo del Amor para Aries en el 2020

Horóscopo Géminis

La intensidad sigue a tus planetas hoy. No sólo has manejado bien una situación difícil en la oficina, sino que tampoco lo estás haciendo nada mal en tu relación. Estás descubriendo que esto podría ser algo mucho más que una aventura casual o un coqueteo emocionante.

Horóscopo del Amor para Géminis en el 2020

Horóscopo Tauro

Probablemente ahora has descubierto lo que quieres de tu relación y los planetas se han movido. Puede haber potencial en esta relación a pesar de que pudiese no haber comenzado de esa manera. Probablemente estás abriendo tu mente a nuevas posibilidades; deja vagar tu mente.

Horóscopo del Amor para Tauro en el 2020

Horóscopo Virgo

Debes estar ardiendo en deseo ahora. Un poco de fricción y ver el valor de tu pareja puede ayudar mucho. Ahora es el momento de hacer esas pequeñas cosas para mantener la pasión en marcha. Una sorpresa, algo especial o simplemente preocuparse de verdad en este momento será recordado por mucho tiempo por venir.

Horóscopo del Amor para Virgo en el 2020

Horóscopo Leo

Los planetas favorecen la comprensión y que no saques conclusiones precipitadas hoy. Tu pareja ha de encontrar algún tipo de liberación que no se puede encontrar estando solo/a en casa. Sin liberarse de las presiones del trabajo, la familia y la rutina diaria, todos nos quemamos. Deja que tu pareja haga lo que él o ella necesite.

Horóscopo del Amor para Leo en el 2020

Horóscopo Piscis

Las señales del camino celestial te dicen que reduzcas la velocidad, sino que ni siquiera las ven cuando estás consumido por el amor. Si tienes vendas sobre los ojos, los planetas dicen que hay algunas curvas peligrosas delante. Ten cautela, pero también ten fe en el amor porque tiene el poder de los deseos de dos personas para seguir con vida.

Horóscopo del Amor para Piscis en el 2020

Horóscopo Cáncer

Perdonar es el pronóstico planetario del día. Las almas gemelas aprenden unas de otras y eso es lo que estás empezando a hacer. Los errores nos acercan cuando son debidamente rectificados. No renuncies todavía a este desmesurado compañero del alma más, aún puede tener potencial.

Horóscopo del Amor para Cáncer en el 2020

