Horóscopo del AMOR para hoy 04 diciembre de 2020, así te irá en este día

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en 04 de diciembre, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

Probablemente hoy te has despertado con algo de confusión. Te gusta mantener las cosas a distancia segura, pero las estrellas acercarán hoy a tu pareja. Una parte de ti está muy entusiasmada con la posibilidad, mientras que otra sólo quiere que el día termine. Es el momento de decidirse o de no hacer nada.

Horóscopo del Amor para Libra en el 2020

Horóscopo Escorpión

Puede que hoy pises el freno. No se trata tanto de lo que necesites para amar, sino que necesitas ser amado/a. Puede que le gustes al espejo, pero no te ama y sabes que no hay nada como la realidad. Date de plazo hasta mañana y libera tus pasiones al mundo.

Horóscopo del Amor para Escorpión en el 2020

Horóscopo Sagitario

Hoy, una persona extraña o curiosa podría entrar a tu vida a través de un amigo. A pesar de que esta persona es interesante, no tiene nada que ver con tus patrones. Es probable que sientas una fuerte atracción pero la niegas porque te coartan los conceptos sociales de hombres y mujeres.

Horóscopo del Amor para Sagitario en el 2020

Horóscopo Acuario

Este es un día para los propósitos. Un amigo de un amigo puede traer el romance a tu vida y crear ciertos obstáculos. Aunque el amigo de tu amigo diga que él o ella mantiene una relación sentimental con el nuevo objeto de tu afecto, la otra persona te asegura que no es así. Confía en tus instintos.

Horóscopo del Amor para Acuario en el 2020

Horóscopo Capricornio

Cuando la suerte está contigo, no puedes esperar a despertar por la mañana y ver lo que puede haberte traído. Por lo tanto, levántate temprano y saca el máximo provecho a este día excepcional. Solamente tienes 24 horas y puedes utilizar cada minuto. Hoy es un día para el amor y para conseguir realmente hacer muchas cosas.

Horóscopo del Amor para Capricornio en el 2020

Horóscopo Aries

Hoy los planetas se reflejan en las leyes de la atracción natural. Cuando pasas todo el día con alguien, o te llega a gustar realmente o le odias; luego te conformas con un término medio. Por lo tanto, si hay química, también habrá atracción.

Horóscopo del Amor para Aries en el 2020

Horóscopo Géminis

La comunicación es la regla del día del planeta y mantendrás con vida tu largo romance a distancia por teléfono e Internet. Esto será suficiente durante un período de tiempo, pero el deseo sólo puede ser satisfecho mediante el contacto personal. Las palabras y los pensamientos nunca podrán reemplazar al contacto físico.

Horóscopo del Amor para Géminis en el 2020

Horóscopo Tauro

Las vibraciones sensuales por lo general atraen todo -y no sólo lo que deseas atraer- y, sin duda, habrá personas que vayan a estar celosas y que quieran robar tu popularidad. Cuando encuentras a tu alma gemela, no tienes que perder el tiempo luchando contra estas pequeñeces. Si necesitas luchar para mantener la atracción de alguien, tal vez es hora de rendirse.

Horóscopo del Amor para Tauro en el 2020

Horóscopo Virgo

Tu nuevo amigo/a no ha llamado, pero antes de no contar con él o ella, dale otra oportunidad. Puede que tenga muchas cosas que hacer hoy y podría estar esperando a una oportunidad más propicia para llamar. Si es el destino, se comunicará contigo en algún momento porque puedes sentir que esta es distinta a las otras relaciones que has iniciado.

Horóscopo del Amor para Virgo en el 2020

Horóscopo Leo

Mientras tú te tomabas algo de manera personal, la persona que te interesa podría estar pensando en sus propios problemas de los que no sabes nada todavía. Demasiada brusquedad es una buena manera de arruinar una relación antes de que comience. Trata de averiguar por qué actúa cómo lo hace.

Horóscopo del Amor para Leo en el 2020

Horóscopo Piscis

Cuando el grupo de tus mejores amigos se reúne, alguien del grupo puede desconocer lo que está pasando detrás del escenario. No es porque sean estúpidos o porque no está destinado a suceder, es porque confían en los demás miembros de tu unidad. Los planetas siempre favorecen el encontrar tu propio camino en lugar de tomar el de otra persona.

Horóscopo del Amor para Piscis en el 2020

Horóscopo Cáncer

En una relación, al trabajar en ti mismo/a enseñas a los demás a amarte. Continúa pasando tiempo en contacto con tus propias emociones y también te mantendrás en contacto con las de tu pareja. Nada es constante, sobre todo en las relaciones amorosas. Debes crecer y cambiar con ellas para que duren.

Horóscopo del Amor para Cáncer en el 2020

