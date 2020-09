Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 4 de septiembre?

Horóscopo de hoy, así te irá según el Tarot hoy 4 de septiembre

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 4 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy las relaciones afectivas te resultan un poco cansinas, amigo. El Emperador y la Sacerdotisa te ofrecen una autoridad que puede amenazar el equilibrio de tu vida sentimental. Debes adoptar una actitud más tranquila y abrirte a los demás si no quieres terminar con una escena de enfado.

En el terreno profesional, te es un poco difícil comunicar tus ideas. Por una u otra razón, el ambiente no favorece el entendimiento y el espíritu de equipo. Se trata de un cada uno a lo suyo, encontrarás tu trabajo poco gratificante. Tómatelo con paciencia. La alianza de la Muerte y de la Sacerdotisa anuncia una salida inminente de esta situación.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy te acompaña un bonito entusiasmo en tu vida afectiva, amigo. El Juicio y el Mago te aseguran alegría de vivir y sorpresas. Una noticia inesperada, un encuentro flechazo, ¡nada es imposible! Abre los ojos, pero desconfía de tus arrebatos y caprichos: a veces al fuego interior le acompañan pequeñas quemaduras.

En el trabajo, sabes compartir tu ambición y motivar a tus compañeros de trabajo gracias a una estrategia concebida al detalle y brillantemente expuesta. El espíritu voluntarioso y autoritario del Diablo se ve templado por la sabiduría y experiencia del Juicio. Aquí estás, en los inicios de una aventura profesional muy estimulante. Preparados, listos, ¡ya!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy no tendrás ni un minuto para ti, amigo, y hay pocas posibilidades de que te quedes solo(a). El Sol tiene una cita con el Mundo para hacerte brillar en la escena social, y ahí estás, en un remolino de actividades, salidas e invitaciones. ¡Date con toda tu alma! Si estás libre puede que no lo seas más esta noche.

Dentro de tu vida profesional, la alianza del Juicio y el Sol te lleva a las nubes. Tu brillo intelectual te permite brillar en la escena socio-profesional. Tu agudeza al analizar y tu creatividad hacen maravillas para iniciar proyectos audaces y motivadores para tus compañeros de trabajo. Te siguen con los ojos cerrados, pues emana de ti una confianza inquebrantable en el éxito de tus negocios.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy, la perspectiva de un nuevo amor anunciado por la alianza del Mago y el Sol llena tu rostro con una sonrisa muy feliz, amigo. Sientes renacer la pasión por tu pareja en tu corazón. Si eres soltero/a, sientes cosquilleo en el estómago por algún completo desconocido/a. El optimismo está a la orden del día en esta bonita jornada que sin duda tendrás que marcar en el calendario.

En cuanto a tu vida activa, lo que te motiva son tus ganas de cambio a lo largo de todo el día. Bajo la dinámica influencia de la Rueda de la Fortuna y el Mago, te decides a repasar tus métodos de trabajo, lo que te obliga a empezar de nuevo proyectos que podrían demostrar más tarde su eficacia. Inviertes en un futuro más acorde con tus ambiciones.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy eres la seducción personificada, amigo. El magnetismo del Diablo asociado al poder de actuación del Mago hace que corra sangre caliente por tus venas. Deseas ardientes amores y una excitante vida afectiva y social. De esto a imponer a tu entorno tus ideas festivas no hay más que un paso que tu darás rápidamente.

En tu área profesional, te atrae la novedad. El Carruaje y el Mago te incitan al movimiento, a lanzarte en nuevas aventuras profesionales, a poner en marcha tus proyectos. Tu dinamismo es impresionante y tu voluntad es evidente, pero no olvides terminar lo que has empezado.

Virgo, así es tu lectura del tarot

En el amor, hoy eres la encarnación de la fuerza tranquila, amigo. Sin excentricidad ni fútil entusiasmo, impones tu punto de vista a los que amas. Tu poder en el otro es casi magnético, él o ella te escucha sin pegas. Es el momento ideal para acabar con los pequeños conflictos de pareja o para acercarte a la persona deseada, si todavía eres soltero(a).

En tu área profesional, muestras una firmeza y una autoridad a prueba de fuego que te permiten dirigir con maestría tus proyectos. La Fuerza y el Emperador te apoyan en tus esfuerzos, gestionas tus proyectos con mano maestra, las inversiones son ordenadas con inteligencia y las relaciones interprofesionales son estables. ¡Nada te detendrá!

Libra, así es tu lectura del tarot

Tranquilidad es la palabra clave de tu vida afectiva hoy. La tirada de la Templanza y la Luna marca la presencia de un ambiente dulce, anticiclónico y sin nubes. Nada turbará el sentimiento de serenidad que te invade, amigo. Sin embargo, ten cuidado con que esta pasividad haga nacer el aburrimiento en tu vida en pareja.

En cuanto a tu vida de trabajo, tu lema es "de casa al trabajo y del trabajo a casa". Con la Templanza a tu lado, no esperes un día de trabajo especialmente activo. Al contrario, se trata de una rutina muy tranquila. Nada perturbará tu serenidad en el entorno socio-profesional. Si has tenido dificultades últimamente, has de saber que desaparecerán, como por arte de magia.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy te sientes muy familiar, amigo. La cariñosa Luna y la Justicia, llenas de rectitud, refuerzan tus sentimientos afectivos "legítimos". Tienes ganas de compartir tus actividades creativas con tus hijos, de ayudar a tus padres a resolver un conflicto, de intervenir en la vida de las personas cercanas para mostrarles que te preocupas por su bienestar. Sin embargo, cuidado con mostrarte demasiado indiscreto/a.

En tu área profesional, la tirada de la Estrella y la Justicia es señal de la firma de un acuerdo, de la oficialidad de un contrato, de la conclusión de un proceso legal. Te sientes liberado/a por la seguridad adquirida y llevas tus asuntos con serenidad e inteligencia. Sigue tu buena estrella, ella te indica el camino de un éxito bien merecido y ganado limpiamente.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Hoy vuelven los sentimientos apasionados! Manifestarás tu amor sincero a tu pareja, amigo. La Estrella y el Diablo unen sus fuerzas para ofrecerte una jornada situada bajo el signo del romanticismo y de la emoción. Combinas muy bien ternura y sensualidad, es un cóctel magnético que te volverá loco/a a quien llevas en tus pensamientos. Ambos corazones se entienden a la perfección.

En tu vida profesional, no tienes nada que demostrar. La gente se complace en reconocer tus talentos y tu ego va creciendo. El Mundo y la Estrella aumentan tu carisma y consigues obtener casi lo que quieres de tus socios. Tus negocios dan resultado y tus proyectos avanzan satisfactoriamente.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Frustración, desánimo, renuncia. Estas palabras califican tu estado de ánimo de hoy, amigo. La alianza del Ahorcado y la Luna indica que tienes la impresión de vivir una historia sin salida, de encontrarte bloqueado/a en tu vida afectiva. Esta tirada confirma la necesidad de una ruptura y anuncia que tus esperanzas de reconciliación se verán frustradas. Es un día difícil.

En cuanto a tu vida profesional, los acontecimientos que tendrán lugar reforzarán tu sentimiento de desánimo. Por más que te esfuerzas al máximo por hacer evolucionar tu situación o avanzar tus proyectos, tus peticiones no obtienen la respuesta deseada. La pareja formada por el Juicio y el Ahorcado indica que a tu entorno le cuesta tener confianza en ti. ¡Insiste!

Acuario, así es tu lectura del tarot

¡Qué hermoso día, amigo! La asociación celeste del Sol y la Estrella ilumina tu vida afectiva e indica que tus relaciones serán tiernas, sinceras, felices. Amas y eres amado/a. Nada puede ensombrecer tu cielo ni turbar tus relaciones. Has de saber aprovechar estos momentos privilegiados y crear recuerdos felices para los días menos favorecidos.

En tu actividad profesional, la alianza de las energías positivas del Diablo y el Sol indican éxito o ascenso social. Tus compañeros reconocerán tus cualidades de líder, tu espíritu de decisión, tu inteligencia estratégica. Atraviesas por una fase de éxito que va a acelerar tu carrera. ¡No cambies nada, eres perfecto/a, el tarot está de tu lado!

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el amor, los contratiempos tienen hoy tendencia a agotarse, amigo. Los Enamorados que representan el contexto sentimental revelan comportamientos dudosos y poco fiables por parte de las personas que te rodean. Todo esto te inquieta, hasta el punto de que las relaciones con algunas personas podrían verse bloqueadas por falta de confianza. Un consejo: acaba con tus dudas e intenta comunicarte.

En tu área profesional, el adoptar una actitud reservada para reflexionar mejor sobre algo es una cosa, pero el olvidar cumplir tus responsabilidades es otra muy distinta. Bajo la influencia de los Enamorados y el Sumo Sacerdote, el peligro te come terreno: huyes de las discusiones y los problemas para evitar tomar partido. Debes estar más seguro/a de ti mismo/a si quieres que las cosas avancen.