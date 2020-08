Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 31 de agosto?

Horóscopo de hoy, así te irá según el Tarot hoy 31 de agosto

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 31 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Nudos en el estómago, vuelcos de corazón; la Rueda de la Fortuna y la Fuerza estimulan hoy tu apetito sexual, amigo. Si tienes pareja, te empuja hacia la persona amada una verdadera atracción magnética. Soltero/a, puede que tu corazón se te salga del pecho por una persona que vayas a conocer. Es posible que tengas un flechazo, abre los ojos.

Profesionalmente, obtienes más responsabilidades y ganas puntos con tus superiores o clientes. La energía positiva y segura del Juicio y la Fuerza indica que tus habilidades son reconocidas y recompensadas en su justa medida. Se presiente una gratificación, y por qué no, un ascenso.

Tauro, así es tu lectura del tarot

La jornada está marcada por un acontecimiento afectivo doloroso. La Muerte, incluso en asociación con el Sol, indica una separación temporal o una ruptura definitiva que se impondrá en tu paisaje relacional. Deberás voltear la página de tu pasado sentimental para recomponer tu corazón, amigo, parece que no hay otra opción. Acéptalo con valor y confianza en el futuro.

En cuanto al trabajo, tus proyectos y tu evolución están estancados. Estás esperando que te den luz verde o que tenga lugar un cambio de organización, pues ahora no te permiten tomar la mínima iniciativa. ¡Esta espera es muy frustrante! La alianza de la Templanza y el la Muerte muestra que sabrás mostrarte paciente y sabrás adaptarte a la nueva situación.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta sentirte cercano/a y tierno/a hacia las personas que amas, amigo. La alianza de la Justicia y la Muerte marca un alejamiento afectivo que tu entorno tomará, con razón y por frialdad. Si no es esa la impresión que quieres dar, date prisa en corregirla. Diles simplemente que necesitas estar solo/a para reflexionar.

En el trabajo, te tienta el ser demasiado alegre y actuar por impulsos, pero la Justicia vigila y calma tus ardores. En este contexto socio-profesional, recuperarás rápidamente tus puntos de referencia. Tus impulsos son controlados por tu entorno, que contribuye a mantener un equilibrio positivo entre tu fogosidad y lo que es razonable o no.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy es día de confesiones en tu vida sentimental, amigo. La Muerte te obliga a poner sobre las mesa todos los reproches que no se suelen hacer, para terminar con ello de una vez por todas. Tienes la energía y la voluntad necesaria para abordar temas sensibles. Tu sinceridad y tu convicción te ayudarán a eliminar eficazmente todos esos motivos de conflicto para volver a empezar sobre bases más sanas.

En cuanto al trabajo, puede que ciertas cosas evolucionen en tu manera de enfrentarte a la rutina: cambio de actividad o de compañeros, reorganización del horario, cambios, ascensos. ¡Nada es imposible bajo la influencia de la Muerte! Por suerte, la Emperatriz será tu guía a lo largo del día y te permitirá enfrentarte a esta evolución con habilidad.

Leo, así es tu lectura del tarot

Con tantas emociones, no tomarás hoy ninguna decisión, amigo. Bajo la influencia de la Justicia no te faltan ganas para acabar de una vez por todas con lo que no te conviene en tu vida afectiva. En este ambiente negativo que provoca el la Muerte, necesitas respirar y ver más claro. Sin embargo, toda decisión de este tipo reclama un tiempo de reflexión. ¡Cuidado!

En el trabajo, tienen lugar muchos cambios. Bajo la influencia de la Muerte, puede que te pidan revisar tus métodos, cambiar de estatus, de colaboradores o lugar de trabajo... ¡todo es posible! Por suerte, con la Rueda de la Fortuna como aliada, puedes hacer cambiar la situación a tu favor. Acepta el cambio si te permite evolucionar positivamente.

Virgo, así es tu lectura del tarot

La tendencia es hoy confusa en el amor, amigo. El Loco contagia la necesidad de independencia a tu alrededor, parece que unos te dan la espalda, mientras que otros siembran la confusión con discursos incoherentes. La Justicia que te representa te permite cortar por lo sano y poner los puntos sobre las íes. Puede que seas mal recibido(a), pero al menos sabrás a qué atenerte.

En el ámbito profesional, tienes tendencia a dispersarte. El Loco y el Mago te incitan a tener nuevas ideas y a ser original, pero ninguna de las dos láminas te dota de la estructura para racionalizar tus pensamientos. Te arriesgas a dispersarte en muchas y distintas direcciones, a pasar de una actividad a la otra, y finalmente, a encontrarte desbordado/a al final del día. Intenta controlar aunque sea un poco el curso de los acontecimientos.

Libra, así es tu lectura del tarot

¡Qué tirada tan extraña en el amor, amigo ! Entre el Ermitaño invitándote a guardar los secretos y la Emperatriz que te abre las puertas de la comunicación, sólo se puede decir que vivirás tus relaciones afectivas hoy con gran neutralidad. Los demás se abrirán a ti, pero tú preferirás permanecer en silencio y escuchar. No tomarás partido, no dirás nada que pueda herir a los demás.

En el trabajo, necesitas un tiempo de reflexión antes de actuar. Los Enamorados crean pequeñas dudas en tu forma de abordar los acontecimientos del día. Por suerte, la Emperatriz te abre la vía de la comunicación y las relaciones con tu entorno. Esto te permite desbloquear algunas situaciones y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo/a.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

En el amor, habrá muchas divergencias en las opiniones, muchas discusiones. No te fíes de la asociación de la Torre y el Emperador en el terreno sentimental, amigo. Hay tendencia a la intransigencia y la ruptura, así que no presumas de flexibilidad ante tus interlocutores. El lazo que te une a tu pareja puede romperse de tanto tirar de él, por muy flexible que sea.

No olvides que no estás solo/a en el mundo, y menos en tu trabajo. Entonces, ¿por qué llevas esos aires de superioridad? La Torre y el Diablo te advierten que tu orgullo podría aislarte de tus compañeros e incitarles a que intriguen para hacer fracasar tus proyectos. Hay que contar con los demás y no pensar siempre en primer lugar en tus intereses personales.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Sal hoy de tu casa! La alianza de la Rueda de la Fortuna y de la Luna indica que te esperan fuera encuentros llenos de emoción, entusiasmo y alegría, amigo. Una fuerza irresistible te empuja hacia los demás, te saca de tu retraimiento y te ayuda a concretar tu ideal amoroso. Ya no hay más dudas y encuentras la confianza en ti y en la otra persona.

En el trabajo, estás en buena posición para hacer progresar tu situación. La Rueda de la Fortuna añade suerte a la inteligencia que ya posees gracias a la Emperatriz. Si esperas algún resultado, un ascenso o una señal del destino para que las cosas avancen, puede que hoy sea el día en el que se presenten las oportunidades. Abre bien los ojos.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

¡Sal hoy de tu casa! La alianza de la Rueda de la Fortuna y de la Luna indica que te esperan fuera encuentros llenos de emoción, entusiasmo y alegría, amigo. Una fuerza irresistible te empuja hacia los demás, te saca de tu retraimiento y te ayuda a concretar tu ideal amoroso. Ya no hay más dudas y encuentras la confianza en ti y en la otra persona.

En el trabajo, tendrás la sensación de que las cosas avanzan, ¡y que lo hacen más bien a tu favor! Arrastrado/a por una corriente dinámica y positiva bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y el Sumo Sacerdote, tomas todas las oportunidades que se te presentan. Necesitas que tu situación evolucione y confías a la suerte la llave de tu destino profesional.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes mucha capacidad de sacrificio, amigo. La alianza del Ahorcado y la Templanza muestra que sabes ser menos orgulloso o abandonar algunas de tus prerrogativas para mantener la armonía en una relación afectiva o amorosa. Si tu objetivo es conservar el amor de esa persona, harás lo que sea para satisfacerla. ¡Qué bello espíritu de abnegación!

En tu área profesional, no te falta ni ambición ni deseo de éxito a lo largo del día. Pero bajo la influencia del Ahorcado, los acontecimientos exteriores pueden ser perjudiciales para tus proyectos. Conviene que actúes con prudencia y elimines uno por uno los obstáculos que pueden estropear tu desarrollo. Has de saber ser paciente y no pedir demasiado este día, que, a fin de cuentas, puede ser muy frustrante.

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el aspecto sentimental, no predomina hoy el romanticismo, amigo. Por más que avanzas hacia los demás con entusiasmo, sólo encuentras celos y posesividad en tu entorno. En este contexto tan pasional, no te conviene dejarte embriagar por este peligroso juego. Evita las conversaciones estériles y las relaciones de fuerza con tu pareja o amigos. Te vendrá bien un poco de soledad, aunque sea forzada, bajo estos auspicios.

En tu área profesional, una cierta mezcla de ambición y rigor te permite hacer evolucionar favorablemente tu situación. Mientras que la Justica te ofrece sólidas bases, el Diablo te incita a desarrollar tus cualidades para seguir avanzando. Uno a uno, vas superando los obstáculos que se te presentan, no dudando en alejarte de ciertas personas que pueden ser perjudiciales para tu desarrollo.