Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 30 de agosto?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 30 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Emana hoy de ti una sensualidad desbordante, un sex appeal devastador, amigo. La alianza del Diablo y la Estrella mantienen sus promesas. Rebosas encanto, embrujas, deseas. Que se abstengan los corazones sensibles, pues hoy solo morderás una vez. La pasión te anima, pero incluso en tus impulsos, eres sincero/a.



En tu área profesional, si hay algo que no te falta hoy es la ambición. Exacerbada por el Diablo y el Emperador, te guía en cada uno de tus pasos profesionales. Eres un/a verdadero/a luchador/a con todos los riesgos que ello acarrea para tu entorno. Cuidado con derribar a alguien por el camino, podrían reprochártelo más tarde.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida activa acarrea muchos imprevistos, como indica la alianza del Juicio y la Torre, amigo. Las sorpresas se anuncian positivas, como el avanzar hacia los encuentros con confianza. Esta puede permitirte pasar definitivamente la página de un pasado sentimental que se ha hecho demasiado pesado, o vencer el aburrimiento que amenaza con lanzarse sobre tu vida amorosa.

En el trabajo, podrías recibir una muy buena noticia, el desarrollo inesperado de un proyecto que había sido abandonado, o simplemente un cambio de perspectiva te abrirá un nuevo espacio de libertad. Apoyado/a por el Carruaje y el Juicio, es absurdo decir que te lanzas con entusiasmo con estas perspectivas. ¡Aprovecha! No todos los días se puede escapar de la rutina.

Géminis, así es tu lectura del tarot

¡Tu vida sentimental está en plena efervescencia! Entre la Fuerza, que te llena de energía, y la Emperatriz, que te guiña un ojo para llevarte a su terreno, puedes contar con un verdadero magnetismo en el amor, amigo. Atraes a los demás dando el primer paso y tu entorno afectivo responde positivamente. Sólo te queda concretar.



En otro terreno, controlas el arte de la diplomacia y la perfección bajo la influencia del Juicio y la Emperatriz, lo que te ofrece un arma preciosa para salir ganador/a de las negociaciones profesionales. Tienes el don de decir siempre la frase adecuada en el momento adecuado para convencer a tus interlocutores. ¡Te metes a todo el mundo en el bolsillo con tu inteligencia y simpatía!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¡Tu vida sentimental está en pleno movimiento! Entre el Carruaje, que te trae mucha energía, y la Emperatriz, que te guiña el ojo para que caigas en su trampa, podría decirse que no vas a aburrirte en el amor hoy. Te acercas a los demás, amigo, y el entorno afectivo responde de la misma manera. Das el primer paso y te responden con una sonrisa. ¡Es tu turno!



En el trabajo, necesitas un tiempo de reflexión antes de actuar. Los Enamorados crean pequeñas dudas en tu forma de abordar los acontecimientos del día. Por suerte, la Emperatriz te abre la vía de la comunicación y las relaciones con tu entorno. Esto te permite desbloquear algunas situaciones y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo/a.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy es día de confesiones en tu vida sentimental, amigo. La Muerte te obliga a poner sobre las mesa todos los reproches que no se suelen hacer, para terminar con ello de una vez por todas. Tienes la energía y la voluntad necesaria para abordar temas sensibles. Tu sinceridad y tu convicción te ayudarán a eliminar eficazmente todos esos motivos de conflicto para volver a empezar sobre bases más sanas.



En el trabajo, puede que sufras una transformación u optes por un cambio radical en tus costumbres laborales. Bajo la influencia de la Muerte, es hora de cambios, ya sean deseados o no. Puede tratarse de una ruptura con un antiguo compañero, o del abandono de un proyecto que ya no te interesa. Todo esto no será fácil de llevar, necesita adaptarte, pero sobre todo darle vuelta a la página.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy es hora de romper provisionalmente o definitivamente con un elemento de tu pasado afectivo. Tu lo sabes bien, hay algo que no te conviene y sientes la necesidad de cortar esa rama muerta de tu jardín del Edén. Para ello posees una energía y una voluntad sin tacha que roza la impulsividad. En estas circunstancias, más vale evitar la crisis de autoridad, amigo. ¡Opta por la liberación!



En el trabajo, esta jornada te lleva a hacer evolucionar tu situación socio-profesional. Si no estás satisfecho/a con algunas cosas, es el momento de romper con métodos antiguos o malas compañías. La carta de la Muerte te provoca la necesidad de cortar sanamente, mientras que el Emperador te da la voluntad para hacerlo. Bien, ordena tu cabeza para comenzar de nuevo.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy la franqueza no es tu fuerte, amigo. Por miedo a dañar tu imagen, mientes voluntariamente a tu entorno o, por lo menos, escondes la verdad. Esta hipocresía podría hacer nacer un malestar con los que te rodean. Más valdría ser honesto/a y simplemente revelarles tus pensamientos, como te aconsejan la Sacerdotisa y el Diablo.



En el trabajo, un desacuerdo profesional retrasa tus proyectos. La tirada de la Torre asociada a la Sacerdotisa indica que te cuesta comunicarte con tu entorno. Se siente cierto malestar nacido de una recíproca incomprensión. No intentes que tus ideas se tengan en cuenta a la fuerza, no te sale bien. Toma distancia y busca soluciones alternativas.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu seducción está al más alto nivel en tu vida sentimental, amigo . El poder creativo del Juicio, asociado al dinamismo de la Rueda de la Fortuna, te ofrece muchas oportunidades de éxito. Si estás libre, ¡hazte un regalo! Si tienes prospecto, diviértete pero no vayas demasiado lejos para evitar los problemas. Todo esto es muy divertido, pero no demasiado serio.



En el trabajo, las cosas se mueven más o menos sin tu participación. Bajo la influencia dinámica del Juicio, aparecen cambios en este sector de tu vida. Incluso si estas transformaciones no te conciernen directamente, haz un esfuerzo por participar. Es cierto, el Ermitaño te representa aquí, pero no es una razón para aislarte de todo.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el amor, la presencia de la Fuerza y de la Justicia refuerza tu capacidad de comprensión y tu autoridad en el pequeño mundo que te rodea, amigo. Con voluntad y sinceridad, haces lo que puedes para arreglar los problemas de relación que te conciernen directamente o que afectan a personas que amas. En toda circunstancia, separas las cosas y haces uso de tu ingenio para restablecer la armonía a tu alrededor.



En tu profesión, se confirma un acuerdo, se firma un contrato o te cae una proposición del cielo que te hace mirar el futuro con confianza. La Justicia y el Juicio son símbolo de seriedad, de compromiso y de una evolución ascendente en tu carrera. Tus proyectos se desarrollan sin mayores problemas y tus métodos de trabajo se revelan eficaces. Vas superando tranquilamente pero con seguridad los escalones del éxito.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Si sientes el deseo de cambiar tu vida sentimental, puede que hoy empiece una nueva historia, amigo. La tirada del Juicio y del Diablo indican un feliz acontecimiento que hará impacto en tu situación afectiva. Ha llegado el momento de compartir ese pequeño paraiso que se llama felicidad.



En el trabajo, el Juicio y la Sacerdotisa se esfuerzan para traerte una sorpresa inesperada capaz de transtornar positivamente tu estado de ánimo. Un sueldo, un cambio o un encuentro podrían empujarte a revisar tu forma de enfrentarte a tu situación profesional o asociativa. Puede que el trabajar de otra manera sea parte de tus planes para el futuro.

Acuario, así es tu lectura del tarot

En el amor, no hay euforia en el aire, amigo. Hay que confesar que la pareja Ermitaño-Sacerdotisa te predispone más a la soledad que a la apertura al mundo. Ya se trate de aislamiento forzado o deseado, deberás aprovechar este día de silencio e introspección para analizar tu situación afectiva. No te dejes llevar por la melancolía y trata de ver el lado bueno de las cosas.



En tu área profesional, puede que el Ermitaño te haga sufrir contratiempos o retrasos en tus tareas del día. No te falta buena voluntad, es cierto, pero algunos obstáculos te obligan a detenerte, puede que también a reflexionar sobre tu forma de enfrentarte a los acontecimientos. ¿Es razonable correr tras el tiempo?

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy se presiente el inicio de una nueva amistad, amigo, y ésta te aporta mucha satisfacción en el plano afectivo. El Mago, asociado a la dulzura de la Luna, te hace de nuevo disponible y abierto/a a los demás, incluso al amor, después de un periodo de soledad debido a una decepción sentimental. ¡Olvida las amarguras, la vida es bella!



En tu vida profesional, el Mago anuncia novedades y propósito de cambio, pero el Ahorcado que te representa te impide aprovechar las oportunidades. Aun teniendo todos los elementos en tu mano para evolucionar, algunos acontecimientos exteriores y obligaciones te frenan en tu desarrollo. De todo esto se desprende cierta frustración que, menos mal, no durará.