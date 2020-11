Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 28 de noviembre?

Conoce cómo te irá el día de hoy sábado 28 de noviembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 28 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Esta es una jornada tensa, y te falta flexibilidad para vivir tus relaciones con calma y serenidad, amigo. La asociación de la Torre y el Juicio te hace borde, incluso agresivo y, en todo caso, poco inclinado/a a hacer la mínima concesión. La atmósfera está eléctrica y estás avisado(a), no provoques la chispa.¡la explosión está garantizada!

En el trabajo, no es el día ideal para polemizar sobre asuntos que te molestan. La Torre y el Carruaje difunden un perfume de conflicto en tu entorno socio-profesional. Conviene dejar pasar las discusiones estériles y no intentar defender con uñas y dientes tu posición frente a personas no muy inteligentes. Opta por la retirada en solitario en vez de por la batalla, si es que puedes.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy estás firmemente decidido/a a mantener la calma en tus relaciones afectivas, amigo. ¿Demasiado firmemente, quizá? Bajo la influencia del Emperador y la Fuerza, eres tan autoritario que tu mensaje no se entiende bien. Haz que disminuya esta tendencia a la dominación, sino, no te sorprendas si observas rebeldía en tu entorno afectivo.

En tu área profesional, puedes confiar en tu entorno, que te apoyará y abrirá nuevas expectativas. Influenciado por la Fuerza, el contexto profesional es favorable, siempre que aceptes bajar las armas y despejar tus dudas. No tengas miedo a hacer una pausa, tienes derecho a un poco de descanso. Busca a quién acudir para compartir esto, el hablar te ayudará.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy has de saber estar disponible para la persona que te abrirá su corazón, amigo. El Juicio asociado con el Emperador, te promete algunas sorpresas en el amor. Ese príncipe azul que antes ni te miraba, te abrirá sus brazos, mientras que la Bella Durmiente despertará de su sueño para prometerte felicidad. Tu vida cotidiana se sitúa bajo el signo de lo inesperado, no le cierres la puerta.

En el trabajo, las cosas se mueven más o menos sin tu participación. Bajo la influencia dinámica del Juicio, aparecen cambios en este sector de tu vida. Incluso si estas transformaciones no te conciernen directamente, haz un esfuerzo por participar. Es cierto, el Ermitaño te representa aquí, pero no es una razón para aislarte de todo.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Si tu relación llega a un punto crítico, amigo, la tirada de la Justicia y la Torre indica que puede presentirse la idea de una separación o divorcio. Si no quieres que la situación se envenene o alcance un punto sin retorno, habrás de ser más flexible y tolerante.

En el trabajo, la tirada del Diablo y la Justicia indica que algo bueno se avecina y te ayudará a consolidarte profesionalmente. Como posees actualmente una gran energía, esto te confirma que debes trabajar mucho para conseguirlo. Bravo, tienes un gran futuro por delante.

Leo, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia del Ahorcado, eres hoy más desconfiado/a en tus relaciones, amigo. ¡Y tu tienes la culpa! Pues la Fuerza que representa el contexto afectivo puede ayudarte a sacarte de la madriguera en la que te has encerrado, y de manera desinteresada. Apóyate en las personas que te quieren, dales tu confianza, pueden ayudarte a pesar de tus exigencias.

En el trabajo, el enfrentamiento de la Justicia y la Fuerza provoca cuestiones de naturaleza práctica. Más fiel que nunca a tus principios, te enfrentas a difíciles elecciones para restablecer cierta igualdad en tus tareas. Estas decisiones no incluyen necesariamente a todos los individuos de tu equipo y algunos se enfadan. Cuidado con los conflictos de interés y con el ego de cada uno si trabajas en equipo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Transportado/a por el Carruaje y el Loco, pasas el día y atraviesas corazones a todo correr, incapaz de pararte ante ningún obstáculo, amigo. Por esta razón habrá impulsivas relaciones, declaraciones irreflexivas y flechazos con personas que no te van. No vayas demasiado deprisa o te caerás de tu carro, Ben Hur.

En el trabajo, no te falta perseverancia y entusiasmo en la gestión de tus tareas cotidianas. El Carruaje te proporciona los medios para llegar al final de lo que tienes que terminar, mientras que la Sacerdotisa te ayuda a organizar tu espíritu. ¡Es la prueba de un día eficaz!

Libra, así es tu lectura del tarot

Tus relaciones afectivas están hoy especialmente tranquilas, amigo. Tanto que puede que te sientas vencido/a por un sentimiento de gran serenidad y confort al final de la jornada. La Templanza, en asociación con la Sacerdotisa, anuncia sociabilidad en las relaciones, armonía y paz a tu alrededor. Déjate ganar por esta dulzura de los sentimientos y aprovecha mientras dure.

En el trabajo, la moderación predomina en todas tus iniciativas. La Templanza suaviza la fuga del Emperador, que te lleva a canalizar tu energía y voluntad de dominación de tu entorno y tus situaciones. Controlas tu ambición sin ser un aguafiestas, actúas con autoridad sin ser tiránico. ¡Hoy llegarás muy lejos!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy tengas ganas de hacer una pausa en tu vida afectiva, amigo. La Muerte, asociado con el Mago, te sugiere que rompas el ritmo con una separación momentánea con la persona a la que amas o reflexionando sobre ti mismo/a. Necesitas encontrarte a solas para volver a confiar en ti y empezar sobre nuevas bases. Decidas lo que decidas, has de saber que éste día te permitirá analizar la situación.

En el trabajo, corres el riesgo de enfrentarte a profundas transformaciones en tu universo profesional. La Muerte es señal de que las cosas van a cambiar. Puede que todo esto te perturbe, incluso te bloquee momentáneamente, pero ten confianza en el futuro. Las situaciones cambian y evolucionan para abrir nuevas perspectivas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, tu vida afectiva va demasiado deprisa para tu gusto. La pareja formada por el Loco y el Mundo indica que tienes necesidad de independencia y relacionas mal este deseo con las exigencias de tu pareja que te pide pruebas de amor. Toma distancia para ver cómo conjugar libertad y seguridad afectiva, independencia y ternura.

En el trabajo, la asociación del Emperador y el Loco podría provocar curiosos cambios en tu comportamiento. Unas veces sentirás rigurosidad y voluntad, otras sentirás despreocupación y desentendimiento. Lo más sabio sería el optar por agarrar lo mejor de cada una de éstas dos actitudes para encontrar el equilibrio, de lo contrario, vivirás una jornada un poco caótica e incierta.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy, tienes más necesidad que de costumbre de estar seguro/a en tu entorno afectivo. Por ello, bajo la influencia de la carta del tarot del Mago, aumentas los intentos de acercarte a la persona amada, a tus familiares, a tus amigos. Estás muy atento/a y muestras tu ingenio para ser agradable con las personas que te rodean. Tampoco te esfuerces tanto, te quieren de todas maneras, amigo, con o sin tantas muestras de afecto.

Por otra parte, no te faltan ideas para dinamizar tu actividad profesional y conseguir nuevos clientes. La asociación de la Luna y el Mago te invita a favorecer la creatividad en todos tus proyectos, pues serán recompensadas las iniciativas más innovadoras. Es una excelente jornada para organizar una tormentea de opiniones en el trabajo. Hoy te sientes dispuesto/a a darlo todo de ti mismo/a para mejorar las ideas de los demás.

Acuario, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Jucio te promete algunas sorpresas inesperadas, amigo. ¿Pero eres lo suficientemente abierto/a como para recibirlas como merecen? Todo es muy inseguro con los Enamorados, que te hacen dudar más que nunca. No faltarán salidas, diversiones, encuentros. Solo tu puedes hacer callar tus incertidumbres y aceptarlas con entusiasmo. Venga, un pequeño esfuerzo, muestra tu dinamismo.

En el trabajo, el Juicio contribuye con una nota de reflexión en los objetivos fijados por la Justicia. Agarra tu agenda y explota al máximo los contactos que entablaste hace tiempo. Supera la fase de lo concreto y el rigor para pasar a nuevas ideas, pues posees los medios para ello. El Juicio te permite olvidarte de prejuicios y de ideas preconcebidas.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy te dejas llevar en el Carruaje del Diablo por un exceso pasional, amigo.Haces que se tambaleen las convenciones, las reglas de conveniencia y las del pudor para declarar tu ardor por la persona que encandila tu corazón. ¡Qué fogosidad! Esperemos que tus sentimientos sean compartidos por el o la que te inspira tal energía amorosa.

En tu área profesional, hoy tienes tendencia a ir por el mal camino pero con cara de santo/a. Bajo la doble influencia del Carruaje y los Enamorados, vas avanzando, pero no sabes bien hacia dónde, pues tus objetivos no está bien definidos. Transtornado/a por los acontecimientos, puede que te encuentres en el lado opuesto al que deberías estar. ¡Cuidado con las distracciones!

