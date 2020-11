Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 27 de noviembre?

Conoce cómo te irá el día de hoy viernes 27 de noviembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 27 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy emana de ti un flujo magnéticoamigo. Estimulado/a por la alianza de la Fuerza y el la Muerte, tienes mucha influencia sobre tu entorno. Algunos intentan escapar de ti para obtener su libertad, pero otros se dejan subyugar con facilidad. No abuses de tu poder de dominación, pues podría rápidamente volverse en tu contra.

En tu área profesional, tu dinamismo y tu autoridad podrían hacerte perder tus puntos de referencia y hacer que tus compañeros de trabajo se replanteen las relaciones que tienen contigo. La Fuerza y el Carruaje forman un cóctel detonador que es difícil de controlar. Debes calmar tu fuego interior, cueste lo que cueste para evitar todo conflicto y relación de fuerza con el entorno.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy, todos los semáforos están en verde en el amor, amigo. La pareja Justicia-Templanza te protege y te ofrece un áurea de serenidad y claridad en tu manera de abordar los sentimientos. Escuchando a los demás, conseguirás imponer cierta armonía en tus relaciones afectivas. Haces lo que puedes para que sepan comprenderte y quererte, así de simple.

En el trabajo, si tienes proyectos profesionales u objetivos que alcanzar, es el momento de aprovechar. El Mago, asociado con la Templanza, te apoya en todas tus tareas. Una sana dinámica te anima y tu razón calma la inquietud de tu imaginación. Resultado: un excelente potencial para obtener resultados muy positivos en tu vida profesional.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Menos agradable que de costumbre, tu entorno afectivo te desestabiliza hoy, amigo. Bajo la influencia agresiva de la Torre, los que te rodean no dudan en volver a temas susceptibles que provocan discusiones. Tu pareja te reprocha antiguas disputas, tus amigos te agobian con cuestiones que te irritan. ¡No entres en ese círculo infernal! Huye, es la única manera.

Cuando al espacio de trabajo se refiere, tienes facilidad para enemistarte con todo el mundo. La pareja formada por el Loco y la Torre hace crecer la oposición de tus compañeros. Se critican tus métodos de trabajo, tus estrategias de acción, tus decisiones. Y puede que se te pase por la cabeza la idea de irte dando un portazo. Piénsatelo bien antes de cometer actos para los que no habrá vuelta atrás.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta hacerte cargo de tus responsabilidades frente a una situación afectiva delicada. La alianza de los Enamorados y la Templanza muestra que tienes que hacer una difícil elección y no tienes ninguna energía. No dejes que otros decidan por ti, amigo. Con esta pasividad te arriesgas a dejarte llevar por una situación que no te conviene.

En el trabajo, puede que te veas desbordado/a por preguntas sobre el fundamento de tus decisiones y la validez de tus relaciones con el entorno. Los Enamorados te hacen dudar de cada una de tus iniciativas, lo que puede que te haga ir más lento. Esta lentitud en tus proyectos afectará especialmente los acuerdos: asociaciones, contratos, colaboraciones. Si quieres progresar, ¡muestra tu confianza!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy el la Muerte y la Sacerdotisa te predisponen a cierto cambio en tu manera de abordar tu vida afectiva, amigo. Sientes la necesidad de ordenar las cosas y puede que la reflexión te lleve a acabar con cierto confort material para ir sólo a por lo esencial. Es hora de una positiva revisión.

En el trabajo, te interesa limitar tus ambiciones y no pisotear a tus compañeros. El Diablo que te representa no te invita a ser tolerante, pero si no sabes compartir con los demás y controlar tu autoritarismo, puede que te obliguen a abandonar un importante proyecto, como indica la tirada de la Muerte.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Un impulso ciego te empuja hacia un amor imposible. Puede que te lances a los brazos de un desconocido y te encuentres al día siguiente en la cama de alguien que ni siguiera se acuerda de tu nombre. Cuidado con las desilusiones, amigo. La alianza del Loco y el Diablo te enseña que puedes perder la cabeza facilmente.

Por otra parte, parece que las cosas evolucionan de forma insegura en tu vida activa. El Loco, quien gobierna este aspecto de tu vida hoy, hace tu entorno profesional más sensible al desánimo. Tienes la sensación de que eres abandonado/a, que la gente huye de sus responsabilidades. Por suerte, la Justicia que te representa te garantiza un buen sentido práctico.

Libra, así es tu lectura del tarot

Si sientes el deseo de cambiar tu vida sentimental, puede que hoy empiece una nueva historia, amigo. La tirada del Juicio y del Diablo indican un feliz acontecimiento que hará impacto en tu situación afectiva. Ha llegado el momento de compartir ese pequeño paraiso que se llama felicidad.

En el aspecto profesional, tendrá lugar un acontecimiento inesperado o una decisión que te reconfortará. La tirada de la Templanza y del Juicio es señal de una mayor libertad de acción adquirida con buenos resultados. Continúa con esta confianza en ti y en tus capacidades y obtendrás el éxito deseado.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy asombrarás a todo el mundo con tu dinamismo, amigo. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna, tu espontaneidad es muy enérgica y puede sorprender a un entorno afectivo un poco demasiado aferrado a sus principios. Bajo la influencia del Emperador, las personas que amas no son necesariamenta las más cariñosas, pero no están menos dispuestas a unirse a ti en tu locura. De todas maneras, no les cambies demasiado sus costumbres.

En tu área profesional, una gran impulsividad y demasiada energía te condenan a cierta prudencia. La autoridad del Emperador, aliada a la energía de la Fuerza, te pone un velo ante los ojos haciéndote creer que todo está permitido. Pues no, amigo , hay límites que no puedes atravesar. No te creas invencible y evita las relaciones de fuerza, especialmente con tus superiores. Podrías tener una torpe caida.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la impresión de que las piezas del puzzle de tu vida afectiva se van colocando, asegurando la perpetuidad de las relaciones. El Emperador y el Juicio hacen todo lo posible para ofrecerte encuentros inteligentes y asegurarte constancia en tus amistades. Cualquiera que se cruce hoy en tu camino tendrá ganas de caminar un rato contigo.

En el trabajo, hoy no te sientes seguro/a de ti mismo/a. La carta del tarot de los Enamorados te hacen dudar de cada una de tus iniciativas o decisiones. Por suerte, el Emperador que representa este contexto es, por el contrario, estable y tranquilizador. No tienes por tanto de qué preocuparte, pues puedes construir este día sobre sólidas bases. ¡Olvida tus preopaciones y avanza!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, tu vida afectiva va demasiado deprisa para tu gusto. La pareja formada por el Loco y el Mundo indica que tienes necesidad de independencia y relacionas mal este deseo con las exigencias de tu pareja que te pide pruebas de amor. Toma distancia para ver cómo conjugar libertad y seguridad afectiva, independencia y ternura.

En el trabajo, el Loco tiene tendencia a ponerte los nervios de punta durante todo el día. Por suerte, la Fuerza te acompaña y te evita caer en un caos desestabilizante. Consciente de la inconsecuencia de algunas personas que trabajan a tu lado, muestras tu buen sentido y tu objetividad para apartar a los perturbadores. ¡Bravo!

Acuario, así es tu lectura del tarot

En el amor, este día no te ayuda más de lo que te confunde, amigo. La Templanza suaviza la fuga del Emperador, lo que te lleva a vivir relaciones afectivas más tranquilas y más neutras. Tus relaciones con la persona amada parecen tan simples, tu entorno amistoso tan familiar. Nada puede perturbar este sentimiento de armonía y serenidad en tus asuntos sentimentales.

En tu vida laboral, situada bajo la influencia de la Templanza y el Loco, buscas seguridad y relaciones duraderas. Lentamente pero con seguridad, consolidas tus experiencias para ser inamovible en tu puesto o profesión. Ciertamente, estás pasando por dificultades, pero si tienes confianza en ti, todo debería salir bien.

Piscis, así es tu lectura del tarot

En cuanto a tu vida sentimental, vas a vivir hoy momentos de entusiasmo y exaltación, amigo. Protegido/a por la Rueda de la Fortuna y con el dinamismo de la Fuerza, no te faltarán ocasiones para concretar los nuevos encuentros o profundizar en los lazos que te unen a los que amas. Tu coraje y franqueza serán tomados en cuenta.

En el aspecto profesional, das la vuelta alrededor del Mundo, impulsado/a por la suerte de la Rueda de la Fortuna. Un viaje al extranjero, la conquista de un mercado lejano. A todo le dices que sí, sin perder el tiempo en reflexiones. Esta vez, es lo mejor, pues tu sentido de la comunicación es señal de éxito.

