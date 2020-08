Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 27 de agosto?

Horóscopo de hoy, así te irá según el Tarot hoy 16 de agosto. Foto: shopify

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 27 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Un impulso ciego te empuja hacia un amor imposible. Puede que te lances a los brazos de un desconocido y te encuentres al día siguiente en la cama de alguien que ni siguiera se acuerda de tu nombre. Cuidado con las desilusiones, amigo. La alianza del Loco y el Diablo te enseña que puedes perder la cabeza fácilmente.

En el ámbito profesional, tienes tendencia a dispersarte. El Loco y el Mago te incitan a tener nuevas ideas y a ser original, pero ninguna de las dos láminas te dota de la estructura para racionalizar tus pensamientos. Te arriesgas a dispersarte en muchas y distintas direcciones, a pasar de una actividad a la otra, y finalmente, a encontrarte desbordado/a al final del día. Intenta controlar aunque sea un poco el curso de los acontecimientos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy tu emotividad te haga perder el control, amigo. La alianza de la Torre y la Estrella es señal de relaciones eléctricas que te ponen fuera de ti. Debido a tu gran susceptibilidad, tu entorno consigue fácilmente sacarte de tus casillas. Si no te gustan los ataques de nervios, controla los tuyos.

En el frente laboral, el dúo negativo formado por el Ahorcado y la Torre te invita a poner el pie sobre el pedal del freno. Evita temas conflictivos si no quieres provocar disputas. Si te resulta imposible, no te sorprendas si tiene lugar una disputa momentánea con una persona de tu entorno socio-profesional. Pero no te asustes; después de todo, te recuperarás.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Es posible que hoy te falte valor y tenacidad en tus relaciones afectivas, amigo. El Mago te aporta la energía para evolucionar, pero el Ahorcado crea la duda en cada una de tus iniciativas. Esto podría traducirse en un sentimiento de frustración, especialmente tenaz si intentas iniciar una relación amorosa. Un consejo: deja para mañana las iniciativas en el terreno sentimental.

En cuanto a la vida activa, echa el freno de mano frente a toda iniciativa y evita correr el más mínimo riesgo. El día se encuentra bajo la espada de Democles que es la alianza de la Muerte y del Ahorcado y no se inclina por un nuevo proyecto. Por otra parte, tu situación parece estar bloqueada y tu futuro comprometido. En lugar de deprimirte, ve al parque a descansar, todo te parecerá menos negro mañana.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva crece y se extiende hoy en un ambiente favorable a la felicidad, a la ternura compartida y al amor sin mancha. La encantadora pareja formada por la Emperatriz y el Sol te ofrece algunas horas de felicidad que ningún desacuerdo puede enturbiar. Cultivas relaciones sinceras y sólidas que llenan tu vida y satisfacen tu necesidad de afecto.

En tus proyectos profesionales, progresas gracias a tu creatividad marcada por la alianza de la Luna (imaginación) y la Emperatriz (lucidez). Estas dos láminas femeninas hacen que tus ideas sean más innovadoras en los sistemas realistas. Tu inteligencia, mezcla de sensibilidad, intuición y eficacia, te permite demostrar tu talento en muchos terrenos. Deja que tu creatividad se exprese sin restricciones.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida afectiva está marcada por sentimientos sólidos y duraderos. Bajo la influencia del Emperador y la Estrella, dispensas tu ternura con generosidad, y no eres avaro/a con las afecciones y los besos, amigo. Si no te atreves a comprometerte en una seria relación, has de saber que tu pareja, representada por el Emperador, tendrá la voluntad de acelerar tu paso.

En tu vida activa trabajas para reforzar tu autoridad y asentar tu reputación. Bajo la influencia de la Luna y el Emperador, pones tu creatividad al servicio de la eficacia y, a pesar de tu imaginación desbordante, no pierdes de vista tus objetivos. Construyes tu carrera sobre bases sólidas que te ayudarán a imaginar nuevos proyectos en las mejores condiciones posibles.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Tus deseos de independencia se debilitan hoy bajo la influencia del Emperador y el Loco, amigo, el bienestar en el amor ya no es sinónimo de libertad, sino de sinceridad y compartir. Después de atravesar un periodo de incertidumbre sentimental, tienes ganas de iniciar relaciones seguras, estables, y de implicarte en una historia de amor duradera. ¡Es la intención lo que cuenta!

En el trabajo, estás decidido/a a crear bases sólidas para tus proyectos profesionales o asociativos. La Sacerdotisa te llena de paciencia, mientras que el Emperador te otorga rigor. Tienes las ideas claras y una voluntad de hierro para dejarlo todo preparado para el futuro. Es un día ideal para establecer estrategias de desarrollo o reorientación en la carrera.

Libra, así es tu lectura del tarot

¿Quién podrá resistirse a tu talante conquistador de hoy, amigo? ¡Nadie! Impulsado/a por la Emperatriz y el Sumo Sacerdote, combinas encanto y benevolencia. Escuchas a los demás y sabes darles buenos consejos que les llevarán lejos. Tu pareja y amigos sólo podrán apreciar la inteligencia que despliegas a tu alrededor.

Con tanta seguridad y motivación en tu actividad profesional, encadenas reuniones sin sentir la más mínima fatiga o pérdida de entusiasmo. La tirada del Diablo y de la Emperatriz denota fe en tus proyectos. Tienes los medios para hacer progresar tus asuntos y para alcanzar los objetivos fijados. Despliega tu diplomacia en tus relaciones e irás todavía más lejos.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy te sientes conciliador/a, al igual que tu entorno. Nadie duda en satisfacer a los demás, en cumplir sus deseos, en suscitar su admiración. La Estrella y la Templanza unen sus energías benéficas para ofrecerte relaciones sinceras y ternura compartida. Evolucionas en un universo afectivo idílico que te reconciliará, si es necesario, con la idea de que el amor da la felicidad, amigo.

En el trabajo, conduces tu barco con control y serenidad. Apoyado/a por la Estrella y el Sumo Sacerdote, avanzas con ritmo tranquilo hacia los objetivos que te has fijado para el día. Afirmas tu confianza en ti mismo/a y sabes comunicar a los demás si trabajas en equipo o en familia. Tienes la oportunidad de observar cómo algunas situaciones en suspenso se desarrollan favorablemente.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy hay un conflicto entre lo que buscas en lo más profundo de ti y lo que realmente vives. Tanto si aspiras a más tranquilidad o más dinamismo en tus relaciones, siempre se produce lo contrario. Desconfía de la perturbadora influencia del Loco, amigo. Si sueñas con una cena para dos esta noche, ¡quítate de encima a los vecinos!

Profesionalmente, tu rutina te lleva por el camino de la amargura y sueñas con que un gran cambio haga que todo se tambalee para liberarte de tus cadenas y, sobre todo, de tu jerarquía. ¡Provoca tú los acontecimientos! Si tienes confianza en tus capacidades para recuperarte, nada te impide montar tu propia organización. ¡Si se quiere, se puede!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy puede haber un cambio de orientación imprevisible en tu vida sentimental, amigo. La Rueda de la Fortuna favorece la suerte y la expansión, mientras que el Sumo Sacerdote desarrolla tus facultades de adaptación y juicio. Se dan todas las condiciones para que se presenten buenas oportunidades que sabrás aprovechar. ¿Quizá un flechazo a la vuelta de la esquina?

En el trabajo, estás en buena posición para hacer progresar tu situación. La Rueda de la Fortuna añade suerte a la inteligencia que ya posees gracias a la Emperatriz. Si esperas algún resultado, un ascenso o una señal del destino para que las cosas avancen, puede que hoy sea el día en el que se presenten las oportunidades. Abre bien los ojos.

Acuario, así es tu lectura del tarot

En el aspecto sentimental, no predomina hoy el romanticismo, amigo. Por más que avanzas hacia los demás con entusiasmo, sólo encuentras celos y posesividad en tu entorno. En este contexto tan pasional, no te conviene dejarte embriagar por este peligroso juego. Evita las conversaciones estériles y las relaciones de fuerza con tu pareja o amigos. Te vendrá bien un poco de soledad, aunque sea forzada, bajo estos auspicios.

En el trabajo, los Enamorados te ponen en una posición de debilidad e incertidumbre de la que algunas personas sin escrúpulos podrían aprovecharse. Desconfía del Diablo y de sus manipulaciones y artimañas. No dejes que abusen de ti charlatanes y personas que se interesen demasiado por tu actividad. Conviene que cierres la puerta a los que pueden aprovecharse de tu credulidad haciendo uso de su talento para la seducción.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy puede haber un cambio de orientación imprevisible en tu vida sentimental, amigo. La Rueda de la Fortuna favorece la suerte y la expansión, mientras que el Sumo Sacerdote desarrolla tus facultades de adaptación y juicio. Se dan todas las condiciones para que se presenten buenas oportunidades que sabrás aprovechar. ¿Quizá un flechazo a la vuelta de la esquina?

Profesionalmente, tu imaginación desencadenada por la Luna encuentra ingeniosa aplicación en tus actividades. El significado de esta carta: La Rueda de la Fortuna te introduce en un remolino de suerte y oportunidades. Es una jornada positiva que podría ver florecer proyectos tan creativos conceptualmente como prometedores comercialmente hablando. ¡Métete de fondo al trabajo, habrá recompensa!