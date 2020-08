Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 25 de agosto?

Horóscopo de hoy, así te irá según el Tarot hoy 25 de agosto

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 25 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy está sembrada la cizaña en tu cabeza y en la de las personas que amas, amigo. Habrá muchas situaciones inciertas, raros sentimientos y falsas intenciones en este contexto lunar. Por más que empleas toda tu energía para ver más claro, de nada sirve. Dudas del otro, el otro duda de ti, dudas de ti mismo/a y también el otro duda de si mismo(a). Esto no es sencillo ni agradable para tus amores.

En el trabajo, tu eficacia seguirá una línea quebrada. Bajo la influencia de la Luna, que turba la clarividencia de la Justicia que te representa, dudas de tu eficacia y tu capacidad para tomar buenas decisiones en el momento adecuado, adoptando un comportamiento a veces pesimista y antiproductivo. Hoy, no tomes ninguna decisión que te comprometa. ¡Déjalo para mañana!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy sales de un periodo de incertidumbre representado por el Loco que, gracias a la Fuerza, te devuelve la confianza en el amor y la fe en el otro, amigo. No trates de imponer tus sentimientos a tu pareja, intenta más bien sugerírselos con dulzura y con tu encanto natural, resaltado por la Fuerza. El resto, en especial tu deseo de estabilidad, vendrá solo.

En el trabajo, la Fuerza está en ti. ¡pero también el Diablo! Este último te ofrece el gusto del poder y la dominación. Poco preocupado/a por el amor propio de tus compañeros de trabajo, intentas brillar tu solo/a en la escena profesional y atribuirte todo el mérito de tu éxito. Aprende a compartir o te buscarás enemigos en el trabajo.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy hay mucha inestabilidad en tu esfera afectiva, amigoamigo. Al actuar impulsivamente, incluso bajo la influencia de un flechazo, no prestas atención a los que comparten contigo tu vida cotidiana. Cuidado con la dispersión en los sentimientos, tu pareja o amigos podrían no comprender tus impulsos irracionales y tomar el camino de la independencia y la libertad.

En el trabajo, tu desbordante imaginación puede jugarte malas pasadas, pues tienes tantas ideas que puede que te disperses en muchas direcciones. El Mundo te abre nuevos horizontes, pero el Loco hace nacer en ti la duda. Para dos minutos y tómate tiempo para reflexionar sobre la dirección que quieres darle a tu carrera.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy eres a la vez dinámico/a y cariñoso/a en tus relaciones afectivas, amigo. Bajo la benévola Hoy tu entorno afectivo está muy nervioso y tienes la impresión de que te buscan los escalofríos, amigo. La alianza de la Torre y la Templanza indica que, a pesar de tu buena voluntad, no impedirás que los que te rodean se peleen entre ellos o que te reprochen tus actos. Parece que el cuadro idílico de tus amores se cubre con una nube negra.

En el trabajo, no tendrás protección cuando te topes con algunos contra tiempos. Por suerte, el Sumo Sacerdote suaviza la violencia de la Torre y te permite enfrentarte a las dificultades socio-profesionales con la sabiduría de un monje tibetano. Posees todas las armas psicológicas necesarias para cultivar la paciencia y la adaptabilidad frente a la adversidad. ¡Bravo!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy habrá muchas dudas y frustraciones en el amor, amigoNi el Ahorcado, que te pone en una situación incómoda, ni los Enamorados, que representan la duda, te ayudan en tus relaciones afectivas. Su presencia es símbolo de una pequeña crisis sentimental, de una doble proposición o de una elección que podría ponerte en una situación comprometida. Toma distancia, esta situación no va a durar mucho.

En el trabajo, deberás mostrarte muy paciente y con mucha voluntad para superar los obstáculos con los que te encontrarás hoy. El Ahorcado actúa como freno para tus ambiciones. Te impide aumentar tus éxitos, perturba la gestión de tus tareas cotidianas con retrasos. Sé valiente, ya que posees una gran destreza con la Rueda de la Fortuna como aliada.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu rigor y tu sentido de la responsabilidad encuentra respuesta en tu entorno, amigo. Las vibraciones del Sumo Sacerdote son benévolas, bajo su influencia, las personas cercanas comprenden tu necesidad de seguridad y hacen lo que pueden para tranquilizarte. Dándote muestras de su amor, consiguen calmar tus dudas e inquietudes del día.

La austeridad y la sabiduría predominan hoy en tu vida laboral. El Sumo Sacerdote, en asociación con la Sacerdotisa, no está para llenarte de piropos. Su influencia es tranquilizadora y dinámica, pues te invita a disfrutar de cierta rutina en tus actividades. Según tu estado de ánimo del momento, puedes encontrar el verdadero bienestar o, por el contrario, vivir momentos de cansancio al final del día.

Libra, así es tu lectura del tarot

En el amor, das prioridad a la política del avestruz, amigo. Ante el autoritarismo ambiente que simboliza el Emperador, tú prefieres encerrarte en ti mismo. El Ermitaño te aconseja no entrar en conflicto con los que quieran imponer sus puntos de vista. Calma y serenidad eliges discreción antes que discusión. ¡Bien hecho!

En tu vida activa trabajas para reforzar tu autoridad y asentar tu reputación. Bajo la influencia de la Luna y el Emperador, pones tu creatividad al servicio de la eficacia y, a pesar de tu imaginación desbordante, no pierdes de vista tus objetivos. Construyes tu carrera sobre bases sólidas que te ayudarán a imaginar nuevos proyectos en las mejores condiciones posibles.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

En el amor, no hay euforia en el aire, amigo. Hay que confesar que la pareja Ermitaño-Sacerdotisa te predispone más a la soledad que a la apertura al mundo. Ya se trate de aislamiento forzado o deseado, deberás aprovechar este día de silencio e introspección para analizar tu situación afectiva. No te dejes llevar por la melancolía y trata de ver el lado bueno de las cosas.

En el trabajo, estás a punto de firmar un contrato o terminar un proyecto, pero siempre te falta un elemento para cerrar un negocio. El Mundo te asegura el éxito, pero el Ermitaño multiplica los retrasos y los obstáculos. Tómatelo con calma y no dejes de esforzarte. Todo llega para el que sabe esperar.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy quieres decirle cuatro verdades a tu pareja sin preocuparte de si le hieres o no, amigo. La tirada del Sol y la Torre aclara lo que hay de oscuro en ti: eres rencoroso/a. Puede que una actitud demasiado exigente de tu parte deje huellas imborrables.

Por otra parte, el éxito profesional está a la orden del día. El Loco y sobre todo el Sol te traen el éxito en bandeja de plata, con felicitaciones morales o pecuniarias. Es tu día de gloria, ¡aprovecha! Ciertamente tienes brillantes ideas para resolver los problemas más complicados y poner en marcha un método revolucionario. ¡Felicidades!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy no te andas con rodeos. Estimulado/a por la alianza de la Emperatriz y la Torre, respondes a las críticas con palabras que hieren con la verdad. No estás seguro/a de poder ganar en este peligroso juego de reproches, amigo, pero no puedes evitar decir la verdad.

En tu actividad profesional, no relajas tus esfuerzos y esa profunda motivación te promete éxito. Con lucidez e inteligencia, consigues analizar la situación, administrar los problemas y, finalmente, negociar con tus compañeros. La Estrella y la Emperatriz son señal de un excelente sentido del contacto que favorece tu comunicación. ¡Habla, se te escucha!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Estás hoy muy solicitado/a en el amor, amigo y, hay que decirlo, esto no viene muy bien. Representado/a por el Ermitaño, tu humor no es de los más comunicativos. Con reserva y discreción, te cuesta responder a las peticiones de afecto generadas por la lámina del Mundo. Frente a este torbellino de encuentros e intercambios, prefieres quedarte solo(a). ¡Qué pena!

En el trabajo, se favorece todo tipo de relaciones y desplazamientos con el Mundo y el Carruaje. Tu voluntad sin tacha y tu entusiasmo serán tus armas para alcanzar cierta forma de éxito al final del día. Te toca hacer uso de los contactos iniciados hace tiempo u organizar un pequeño desplazamiento profesional para buscar nuevos mercados o nuevos clientes.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy se vean frustradas tus esperanzas amorosas y que se imponga en ti la idea de una separación. La alianza de la Muerte con la Estrella es señal de una crisis sentimental aguda que te hace sentirte muy infeliz y sensible. No intentes nadar contracorriente o retener al que ha decidido irse, amigo. Incluso si sabes que te va a costar mucho reponerte.



En cuanto al trabajo, puede que ciertas cosas evolucionen en tu manera de enfrentarte a la rutina: cambio de actividad o de compañeros, reorganización del horario, cambios, ascensos. ¡Nada es imposible bajo la influencia de la Muerte! Por suerte, la Emperatriz será tu guía a lo largo del día y te permitirá enfrentarte a esta evolución con habilidad.