Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 24 de noviembre?

Conoce cómo te irá el día de hoy martes 24 de noviembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 24 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy no tendrás ni un minuto para ti, amigo, y hay pocas posibilidades de que te quedes solo(a). El Sol tiene una cita con el Mundo para hacerte brillar en la escena social, y ahí estás, en un remolino de actividades, salidas e invitaciones. ¡Date con toda tu alma! Si estás libre puede que no lo seas más esta noche.

En el trabajo, hoy no es el mejor de los días, aunque el contexto profesional sea de lo más positivo. El Ahorcado te impide sentir y aprovechar las buenas vibraciones que te rodean bajo la influencia del Sol. ¿Por qué no te arriesgas hoy y te dejas llevar? Tu entorno te apoya. Venga, un poco de audacia, no te arrepentirás.

Tauro, así es tu lectura del tarot

La jornada no es muy cálida en el plano sentimental, amigo y podemos imaginar que, bajo el impulso de la Muerte y el Mundo, querrás poner fin a una relación que te hace más mal que bien. Si tu pareja se niega a darte tiempo, estarás tentado/a de decirle que todo ha terminado entre vosotros. ¡Cuidado!

Por otra parte, tu actividad profesional vive un estancamiento, por lo cuál tomará un giro inesperado. Cambios, fin de contrato, cambio de estrategia. Un acontecimiento brutal rompe la línea de tu plan de carrera. No te aferres al pasado. El Juicio y la Muerte indican que tu renacimiento profesional sólo tendrá lugar a cambio de un cambio de orientación.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva está hoy falta de reflexión, amigo. En efecto, sientes a la vez una gran necesidad de libertad y un sentimiento de soledad. ¿Será tu necesidad de amor suficientemente fuerte como para empujarte a que te comprometas sentimentalmente? Deja hablar a tu corazón, es la lección que te enseña la alianza del Loco y la Estrella. Confía en tus sentimientos.

En el trabajo, sueñas con volar con tus propias alas, de mandar a paseo a cualquiera que intente darte una orden o arruinar un proyecto personal en el que crees profundamente. La alianza de la Muerte y del Loco muestra que has llegado al final. Es difícil trabajar en estas condiciones. ¡Modera tus pretensiones o pon pies en la tierra!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tus relaciones con tu entorno afectivo se ven enardecidas, amigo. El Mago y la Emperatriz te ofrecen un talento increible para la comunicación. Si vives en pareja, tu compañero/a te mirará y escuchará como los primeros días. Soltero(a), es el día ideal para ir a por nuevos encuentros y , por qué no, conocer al(la) Elegido(a).

En otro terreno, tu jornada de trabajo se desarrolla con fluidez en el buen entendimiento y con inteligencia. Bajo la influencia de la Templanza y del Mago das muestras de un verdadero espíritu de cooperación que favorece todas tus empresas. Tienes un sentido excepcional para la escucha y te preocupa el compromiso que supondría la promesa de un ascenso merecido. ¡Sigue así!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy no es el mejor día para mantener el equilibrio en tu vida afectiva, amigo. El Ahorcado en asociación con el Sumo Sacerdote puede hacer que temas amores incómodos y relaciones tumultuosas. Soltero(a), evita las discusiones tontas con personas tercas. Si tienes pareja, no saques inúltilmente temas que provocan discusiones. En resumen, da prioridad a la retirada frente al juego kamikaze.

El ambiente no es sano en tu lugar de trabajo. La tirada del Diablo y del Ahorcado indica que es posible que te jueguen una mala pasada. Desconfía de los discursos hipócritas, de compromisos que quieran que firmes a toda prisa. Tómate el tiempo necesario para leer entre líneas y buscar el significado de lo que no está claramente expresado.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Transportado/a por el Carruaje y el Loco, pasas el día y atraviesas corazones a todo correr, incapaz de pararte ante ningún obstáculo, amigo. Por esta razón habrá impulsivas relaciones, declaraciones irreflexivas y flechazos con personas que no te van. No vayas demasiado deprisa o te caerás de tu carro, Ben Hur.

En cuanto a tu vida profesional, te anima un hermoso espíritu de conquista y te conduce directamente hacia el éxito en cuanto a negocios. Irás lejos, muy lejos, gracias al Carruaje dirigido por el Emperador. Cuidado de todas maneras con propasarte, no vaya a ser que te caigas del Carruaje. Conduces bien tu vida activa, pero las situaciones no son siempre iguales.

Libra, así es tu lectura del tarot

¡Sal hoy de tu casa! La alianza de la Rueda de la Fortuna y de la Luna indica que te esperan fuera encuentros llenos de emoción, entusiasmo y alegría, amigo. Una fuerza irresistible te empuja hacia los demás, te saca de tu retraimiento y te ayuda a concretar tu ideal amoroso. Ya no hay más dudas y encuentras la confianza en ti y en la otra persona.

En el aspecto profesional, tu actividad se acelera bajo el dinámico efecto de la Rueda de la Fortuna que esconde la faceta negativa de la Muerte. Un proyecto termina pero otro se inicia inmediatamente después. Encadenas las citas una tras otra. Tómate un tiempo para relajarte y concentrar tus energías en una sola dirección o te agotarás.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy reina la incomprensión en el amor, amigo . Tu magnetismo natural no obtiene el éxito habitual y eso te hace dudar, como si esta frustración pasajera supusiera un fracaso personal. En este contexto, es mejor que ocultes tu orgullo y recuerdes que no se le puede gustar siempre a todo el mundo.

En tu área profesional, no te falta ni ambición ni deseo de éxito a lo largo del día. Pero bajo la influencia del Ahorcado, los acontecimientos exteriores pueden ser perjudiciales para tus proyectos. Conviene que actúes con prudencia y elimines uno por uno los obstáculos que pueden estropear tu desarrollo. Has de saber ser paciente y no pedir demasiado este día, que, a fin de cuentas, puede ser muy frustrante.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Da gusto verte hoy, amigo! La alegría de vivir y de amar ilumina tu rostro. La asociación del Emperador y el Sol te promete conocer un desarrollo afectivo total. No hay dudas que ensombrezcan tu fe inquebrantable en el amor sincero y duradero. Te espera un importante encuentro si estás soltero/a. ¡Esta vez creerás!

En el trabajo, hoy no te sientes seguro/a de ti mismo/a. La carta del tarot de los Enamorados te hacen dudar de cada una de tus iniciativas o decisiones. Por suerte, el Emperador que representa este contexto es, por el contrario, estable y tranquilizador. No tienes por tanto de qué preocuparte, pues puedes construir este día sobre sólidas bases. ¡Olvida tus preopaciones y avanza!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva crece y se extiende hoy en un ambiente favorable a la felicidad, a la ternura compartida y al amor sin mancha. La encantadora pareja formada por la Emperatriz y el Sol te ofrece algunas horas de felicidad que ningún desacuerdo puede enturbiar. Cultivas relaciones sinceras y sólidas que llenan tu vida y satisfacen tu necesidad de afecto. Saboréalas, amigo.

Por otra parte, si trabajas en el sector de la comunicación, es un día que debe ser marcado en el calendario. La asociación del Mundo y la Emperatriz refuerza tu poder de persuasión y tu sentido innato para la diplomacia. Se perfila una salida al extranjero, así que empieza desde hoy a repasar el inglés. "My tailor is rich" y tu también.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, tu vida afectiva va demasiado deprisa para tu gusto. La pareja formada por el Loco y el Mundo indica que tienes necesidad de independencia y relacionas mal este deseo con las exigencias de tu pareja que te pide pruebas de amor. Toma distancia para ver cómo conjugar libertad y seguridad afectiva, independencia y ternura.

En el ámbito profesional, tienes tendencia a dispersarte. El Loco y el Mago te incitan a tener nuevas ideas y a ser original, pero ninguna de las dos láminas te dota de la estructura para racionalizar tus pensamientos. Te arriesgas a dispersarte en muchas y distintas direcciones, a pasar de una actividad a la otra, y finalmente, a encontrarte desbordado/a al final del día. Intenta controlar aunque sea un poco el curso de los acontecimientos.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy, la intransigencia se encuentra con la terquedad, amigo. Más fiel que nunca a tus principios bajo la influencia de la Justicia, te cuesta mostrarte flexible frente a ciertos comportamientos, mientras que tu entorno, representado por la Fuerza, se muestra especialmente recalcitrante. Parece que todo el mundo quiere llevarte la contraria. Resultado: conflictos de interés y relaciones muy movidas.

En el aspecto profesional, la combinación de la Torre y la Fuerza indican, por una parte, que habrá cambios estructurales, y por otra, que sentirás agresividad en tu entorno. Podría decirse que eres director de personal que puede despedir a parte de su equipo. Sin llegar hasta ese punto, puedes esperar una viva oposición a tus métodos de trabajo que puede que te obligue a cambiar de sistema.

