Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 24 de agosto?

Horóscopo de hoy, así te irá según el Tarot hoy 24 de agosto

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 24 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy habrá muchas dudas y frustraciones en el amor, amigo. Ni el Ahorcado, que te pone en una situación incómoda, ni los Enamorados, que representan la duda, te ayudan en tus relaciones afectivas. Su presencia es símbolo de una pequeña crisis sentimental, de una doble proposición o de una elección que podría ponerte en una situación comprometida. Toma distancia, esta situación no va a durar mucho.

En el trabajo, te encontrarás en una situación muy incómoda. El Ahorcado y el Sumo Sacerdote te despistan en vez de darte los medios para satisfacer tus ambiciones. Evita las confrontaciones con un superior y retrasa toda discusión relativa a comprometerte. Hoy traes la cabeza al revés y no puedes analizar cada situación como debieras.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy tu entorno no se porta bien contigo, amigo. Y sin embargo, la alianza del Sumo Sacerdote y la Torre indica que sabrás mostrarte tolerante y mantener la calma. No dudes en hacer concesiones para evitar conflictos. Solamente la diplomacia te permitirá desarmar la agresividad de las personas que te rodean y pasar un día sin dificultades.

En el trabajo, hoy eres maestro/a en el arte de la negociación. Tu análisis riguroso, pero justo te lleva a la diplomacia y a la comprensión sea cual sea el problema planteado. Eres la persona a la que se le pide consejos. Está en camino de volverte un verdadero gurú del saber.

Géminis, así es tu lectura del tarot

No dejes hoy que se te escape la felicidad delante de tus narices, amigo. El Mundo te ofrecerá sin duda un encuentro apasionate, pero los Enamorados harán crecer en ti la duda, empujándote hacia cierta pasividad frente a los acontecimientos. Has de saber reconocer la promesa de la felicidad cuando se presente, y salir de tu caparazón para lanzarte hacia lo desconocido.

En el trabajo, puede que te veas desbordado/a por preguntas sobre el fundamento de tus decisiones y la validez de tus relaciones con el entorno. Los Enamorados te hacen dudar de cada una de tus iniciativas, lo que puede que te haga ir más lento. Esta lentitud en tus proyectos afectará especialmente los acuerdos: asociaciones, contratos, colaboraciones. Si quieres progresar, ¡muestra tu confianza!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy eres a la vez dinámico/a y cariñoso/a en tus relaciones afectivas, amigo. Bajo la benévola influencia el Carruaje el Sumo Sacerdote, te diriges a los demás con gran serenidad y tu simpatía y comunicación atraen todas las miradas. Tendrás la oportunidad de conocer gente nueva, especialmente si tienes la posibilidad de desplazarte a lo largo del día.



En el trabajo, no te falta perseverancia y entusiasmo en la gestión de tus tareas cotidianas. El Carruaje te proporciona los medios para llegar al final de lo que tienes que terminar, mientras que la Sacerdotisa te ayuda a organizar tu espíritu. ¡Es la prueba de un día eficaz!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy llevas tus relaciones afectivas con mano de hierro. La asociación del Emperador y la Torre reflejan relaciones de fuerza. Eres igual de testarudo/a e intratable que tu pareja, amigo, y ninguno de los dos quiere rendirse. Haz un esfuerzo, porque nadie dice que vayas a ganar en el juego.

Profesionalmente, das muestras de un dinamismo a prueba de bombas bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna. Pero cuidado con cambiar demasiado las costumbres de los que colaboran en tu espectro. Bajo la influencia del Emperador se encuentran un poco aferrados a sus principios, tus colaboradores podrían desestimar tu petición si intentas, de una manera u otra, desestabilizar un universo seguro.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy quieres decirle cuatro verdades a tu pareja sin preocuparte de si le hieres o no, amigo. La tirada del Sol y la Torre aclara lo que hay de oscuro en ti: eres rencoroso/a. Puede que una actitud demasiado exigente de tu parte deje huellas imborrables.

En tu área profesional, esta jornada se presenta bajo los mejores auspicios. El Sol y la Justicia trabajan juntos para darte una voluntad y una eficacia a prueba de bombas. No dudas en hacer valer tus ideas y decisiones. Quieres algo concreto, éxito, con el riesgo que conlleva de presionar a las personas de tu alrededor. Todo esto contribuye a que muestres lo mejor de ti mismo/a.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tus relaciones afectivas son complicadas, amigo. Bajo la influencia conjunta del Diablo y el Ahorcado, haces uso de la provocación para hacer reaccionar a las personas que te rodean, pero las relaciones se inclinan rápidamente hacia la agresividad. Con múltiples reproches, nadie admite sus culpas. El orgullo y la pasión ocupan demasiado espacio, aléjate si no quieres cometer lo irreparable.

Por otra parte, la Estrella y el Diablo son señal de una verdadera pasión por tu profesión. Resuelves una montaña de trabajo por hacer sin sentir la más mínima fatiga. Te aplicas a fondo en tus proyectos, creando de un golpe condiciones para un éxito arrollador también a nivel personal. Incluso si no solo te motiva el dinero, has de saber que tus esfuerzos serán recompensados en su justa medida.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy no vivirás momentos muy eufóricos en lo relativo al corazón. Sin embargo, tus amigos, tus padres, tus hijos y tu pareja están ahí para apoyarte y guiarte. ¿No sientes todo ese amor a tu alrededor, amigo? Abre los ojos y aprecia esta ternura que te ofrecen. No, no estás solo/a y no está lejos la esperanza de amar todavía más.

Cuando de trabajo se trata, se presenta un día de lo más agradable. Bajo la benéfica influencia de la Estrella, tus proyectos y ambiciones del día se realizan sin dificultad aparente. No eres ni muy activo/a ni muy ambicioso/a, pero hay factores externos que no controlas que te apoyan en tus proyectos y te permiten avanzar con paso sereno hacia la realización de tus objetivos. ¡Es casi magia!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

s posible que hoy te falte valor y tenacidad en tus relaciones afectivas, amigo. El Mago te aporta la energía para evolucionar, pero el Ahorcado crea la duda en cada una de tus iniciativas. Esto podría traducirse en un sentimiento de frustración, especialmente tenaz si intentas iniciar una relación amorosa. Un consejo: deja para mañana las iniciativas en el terreno sentimental.

Profesionalmente, vas hacia una verdadera desmotivación bajo el impacto del Loco y el Ahorcado. Tus proyectos están bloqueados, no avanzan como se preveía y sientes que el desánimo se instala en ti. No te rindas. No por tener un mal día hay que abandonar la idea de alcanzar tu objetivo. ¡Ánimo!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy el arcano de la Fuerza asociado al Juicio impulsa un nuevo dinamismo en tu vida sentimental. Sale de ti un encanto magnético hecho de fantasía y candidez que atrae a todo el mundo. Abierto(a), sonriente y a la búsqueda de la sinceridad, estás preparado/a para tener el encuentro del año, amigo.

En tu área profesional, tu dinamismo y tu autoridad podrían hacerte perder tus puntos de referencia y hacer que tus compañeros de trabajo se replanteen las relaciones que tienen contigo. La Fuerza y el Carruaje forman un cóctel detonador que es difícil de controlar. Debes calmar tu fuego interior, cueste lo que cueste para evitar todo conflicto y relación de fuerza con el entorno.

Acuario, así es tu lectura del tarot

En el amor, la prudencia es hoy tu palabra clave, amigo. No te comuniques con los unos y los otros sin haber reflexionado bien sobre lo que vas a decir. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Emperatriz, eres a la vez abierto/a hacia los demás y reservado(a). Nada de charlatanería inútil con los amigos, nada de blabla con el ser amado, tu escuchas sabiamente y no tomas la palabra más que para lo esencial

En el trabajo cumples tu posición con gran aceptación y obtienes muchas satisfacciones de tus proyectos actuales y tus diversas colaboraciones. La alianza de la Templanza y la Emperatriz es símbolo de una verdadera aptitud para trabajar en equipo y negociar con diplomacia importantes acuerdos. Sabes adaptarte a toda nueva situación con inteligencia y buen humor.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy brillas desde tu interior, amigo. La alianza del Sol y la Templanza es símbolo de armonía, de seducción y felicidad. Estás seguro/a de los sentimientos de los que te rodean y eso te permite expresar los tuyos sin miedo. Parece que nada puede ensombrecer tu mirada, eres feliz y se nota.

En el trabajo, se presenta un hermoso día para ti y tu entorno. Iluminado por el Sol, el contexto profesional o asociativo está marcado por el éxito. No eres muy expresivo/a bajo la influencia del Ermitaño, pero eso no te impedirá disfrutar plenamente del placer de vivir algunos éxitos.