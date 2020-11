Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 23 de noviembre?

Conoce cómo te irá el día de hoy lunes 23 de noviembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 23 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Un impulso ciego te empuja hacia un amor imposible. Puede que te lances a los brazos de un desconocido y te encuentres al día siguiente en la cama de alguien que ni siguiera se acuerda de tu nombre. Cuidado con las desilusiones, amigo. La alianza del Loco y el Diablo te enseña que puedes perder la cabeza fácilmente.

En el trabajo, puede que te muestres muy impaciente. Bajo la influencia el Carruaje del Loco, tienes tendencia a lanzarte sin estructurar tus ideas y sin reflexionar sobre las consecuencias de tus actos. En este contexto inestable e impulsivo, no te conviene ir más deprisa que la música si quieres que este día acabe bien.

Aries, Así es tu lectura del tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

La depresión te busca hoy, amigo. No te sientes bien contigo mismo(a), te sientes solo/a y no hay perspectivas de encuentros bajo la influencia del Ahorcado y el Loco. En lugar de encerrarte en ti mismo/a echando pestes contra la falta de afecto de tu entorno, muéstrales tu amor. Se recibe lo que se da, todo el mundo lo sabe.

En el trabajo, tienes la impresión de ser el punto de todas las críticas y agresiones. El dúo bastante negativo del Tarot que forman la Torre y el Ahorcado marca un periodo de ruptura, de renuncia y sobre todo, de desánimo. Ten fe en ti mismo/a. Conseguirás animarte.

Tauro, Así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy conjugas el verbo amar en todos los tiempos, amigo. Estimulado/a por el Mundo y la Emperatriz, sólo te apetece una cosa: rodearte de la mayor gente posible y seducir sin freno. Incluso si sabes que esta euforia durará poco, te sientes preparado/a para cruzar miradas con un/a desconocido/a y dejarte llevar por la pasión.

Por otra parte, si no tienes miedo a caer, podrías subir de dos en dos las escaleras hacia el éxito profesional. Tu problema es que el Mundo y sus promesas te dan vértigo. Los Enamorados no te dan la confianza en ti necesaria y te incitan a dudar ante las peticiones del exterior. Tómate tu tiempo antes de lanzarte, ¡pero lánzate!

Géminis, Así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy pueden hacerte o decirte cualquier cosa, amigo. ¡Eres la indulgencia personificada! La alianza del Papa y la Estrella indica una gran clemencia, salpicada de benevolencia y generosidad. Gracias a tu flexibilidad, te adaptas a todas las situaciones y personalidades. Esto te hace simpático/a, pero a lo mejor demasiado pasivo/a.

En el trabajo, tampoco hay un ambiente demasiado entusiasta. Por suerte, tu entorno profesional muestra su comprensión y bondad bajo la influencia del Sumo Sacerdote. Puedes contar con los demás para subirte la moral y apoyarte llegado el caso. No dudes en seguir los consejos de los que comparten contigo las preocupaciones cotidianas, podrían ser muy útiles.

Cáncer, Así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy no confías en nadie. Ni en ti, ni en las personas cercanas, amigo. Si crees que es este un estado de ánimo constructivo, te equivocas. La tirada de los Enamorados y la Muerte te sitúan ante una difícil elección, pues pisas terreno desconocido. Da crédito a las palabras de los demás, te ayudará a tomar una buena decisión.

Por otra parte, no habrá más cambios. Los acontecimientos se encadenan, te piden que hagas elecciones, que tomes decisiones y tú te quedas ahí, con la boca abierta, incapaz de pronunciar ni una palabra definitiva. El Juicio y los Enamorados que te ponen en ese estado de pasividad, podrían hacer que te pierdas una buena oportunidad. ¡Reacciona!

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

El impulso te viene hoy de frente, amigo. El Juicio, que simboliza un contexto afectivo, viene repleto de promesas de cambios y novedades en el aspecto sentimental. Pero a la Justicia que te representa le falta un poco de fantasía y pasas por algunas dificultades al administrar este dinamismo. Déjate llevar por la corriente, disfruta del paisaje.

En tu área profesional, habrá cambios totalmente inesperados, pero que tendrán la ventaja de ser deseados e iniciados por ti. El Juicio te propone novedades en este aspecto de tu vida, mientras que el Emperador dispone las cosas para ello. Es posible que esto te ofrezca la ocasión de abrirte a cosas nuevas, a nuevas pasiones, nuevos paisajes. Déjate llevar por el cambio o, por lo menos por la idea de que el cambio es posible.

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva se ve hoy aclarada con la luz de la Estrella asociada con el Loco, prueba de ternura, dulzura y armonía tras un periodo de dudas. Puede que incluso renuncies a tu amada libertad para casarte con el amor, amigo. Estás de un humor positivo y optimista que te hace parecer muy agradable a los ojos de los demás.

En el trabajo, brillas por tu autocontrol a lo largo del día. La Estrella tranquiliza el fuego interior que te impulsa bajo la influencia del Emperador. Menos exigente y conciliador/a que de costumbre hacia tu persona, diriges tu barco con eficacia y seriedad con un ambiente de confianza que facilita la realización de tus objetivos. ¡Si sigues así llegarás lejos!

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy tus amores se sitúan bajo el signo de la inteligencia y la energía, amigo. Sea cual sea el contexto afectivo que te rodea, controlas todas las fuerzas en presencia. En el hogar, mantendrás relaciones tiernas y cálidas con los miembros de tu familia; en pareja, limas las asperezas y eres muy diplomático(a); en el arte de la seducción, actúas con rigor y claridad. Nada más que decir, ¡eres perfecto(a)!

Por otra parte, tus proyectos profesionales conjugan a la perfección la fantasía creativa y el control de los acontecimientos. Te pase lo que te pase, encuentras la forma de recuperarte con inteligencia e imaginación. Nada podrá trabar tu camino, señalado hoy por la Luna y la Fuerza. La alianza ambiciosa y creativa con un compañero podría hacer despegar tu carrera y tus beneficios.

Escorpio, Así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy el aire es cálido en el amor, demasiado para tu gusto, amigo. Para ti, que aspiras a cierta claridad en los sentimientos bajo la influencia de la Justicia, no es fácil entender esta pasión que anima tu entorno afectivo. El Diablo se lo lleva todo a su paso: serenidad, calma, voluptuosidad. Lo que le impulsa es la agresividad y la posesividad. ¡A ver cómo desenredas las piezas de la pasión!

Por otra parte, la Estrella y el Diablo son señal de una verdadera pasión por tu profesión. Resuelves una montaña de trabajo por hacer sin sentir la más mínima fatiga. Te aplicas a fondo en tus proyectos, creando de un golpe condiciones para un éxito arrollador también a nivel personal. Incluso si no solo te motiva el dinero, has de saber que tus esfuerzos serán recompensados en su justa medida.

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Buena jornada en perspectiva en el plano amoroso, amigo. La Emperatriz y el Sumo Sacerdote te dotan de un particular sentido de la escucha que te hace muy atractivo/a y seductor/a para los que amas, y especialmente para la persona que hace latir tu corazón. Las relaciones afectivas están situadas bajo el signo de la felicidad y la espontaneidad, ¡aprovecha!

En el trabajo, tampoco hay un ambiente demasiado entusiasta. Por suerte, tu entorno profesional muestra su comprensión y bondad bajo la influencia del Sumo Sacerdote. Puedes contar con los demás para subirte la moral y apoyarte llegado el caso. No dudes en seguir los consejos de los que comparten contigo las preocupaciones cotidianas, podrían ser muy útiles.

Capricornio, Así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida afectiva alcanza un punto de equilibrio, amigo. La señora Justicia y el señor Mundo te orientan hacia la estabilidad, la fidelidad, y puede que a hacer oficial una relación secreta hasta ahora. Te sientes estable sobre tus pies y no tienes miedo de mirar hacia el futuro de tu relación amorosa con confianza. Hay matrimonio en el aire.

En el trabajo, tu acción y dinamismo concuerdan mal con el rigor de tu entorno profesional. Marcados por la Justicia, tus colaboradores no comprenden tu entusiasmo y tus iniciativas. Demuestran su necesidad de reflexionar y sopesar los pros y los contras antes de lanzarse, mientras que tú tienes tendencia a dejar que gire la rueda del destino sin hacerte demasiadas preguntas. ¡Cuidado con los malentendidos!

Acuario, Así es tu lectura del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tu vida amorosa se bloquea, frena, se estanca, amigo . Bajo la influencia de la Torre, no hay descanso en tus relaciones con las personas amadas. Los obstáculos se suceden. Por suerte, dispones de una tenacidad y un coraje a prueba de bombas bajo la influencia de la Fuerza. Es el momento de mostrar que tu ternura y sinceridad son más fuertes que todo eso.

En el trabajo, no es el día ideal para polemizar sobre asuntos que te molestan. La Torre y el Carruaje difunden un perfume de conflicto en tu entorno socio-profesional. Conviene dejar pasar las discusiones estériles y no intentar defender con uñas y dientes tu posición frente a personas no muy inteligentes. Opta por la retirada en solitario en vez de por la batalla, si es que puedes.

Piscis, Así es tu lectura del Tarot

