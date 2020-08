Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 23 de agosto?

Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 22 de agosto?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 23 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

¡Hoy no dejas de hablar, amigo! Influido/a por la Rueda de la Fortuna que te invita a multiplicar tus relaciones, haces uso de tu capacidad de escuchar que te proporciona la Templanza para recibir secretos de todos. Aconsejas sin juzgar y devuelves la sonrisa a todos los que la han perdido. ¡Hace mucho bien ser tu amigo/a!

En el trabajo, tendrás la sensación de que las cosas avanzan, ¡y que lo hacen más bien a tu favor! Arrastrado/a por una corriente dinámica y positiva bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y el Sumo Sacerdote, tomas todas las oportunidades que se te presentan. Necesitas que tu situación evolucione y confías a la suerte la llave de tu destino profesional.

Tauro, así es tu lectura del tarot

La pasión caracteriza hoy tus relaciones afectivas y el amor parece jugar con los celos, el ser posesivo y la pasión devoradora. La alianza del Diablo y de la Torre anima tu vida sentimental hasta el punto de provocar explosiones y ardientes reconciliaciones. Si hasta el momento no te mostrabas así de ardiente, lo harás hoy, amigo.

En el trabajo, los Enamorados te ponen en una posición de debilidad e incertidumbre de la que algunas personas sin escrúpulos podrían aprovecharse. Desconfía del Diablo y de sus manipulaciones y artimañas. No dejes que abusen de ti charlatanes y personas que se interesen demasiado por tu actividad. Conviene que cierres la puerta a los que pueden aprovecharse de tu credulidad haciendo uso de su talento para la seducción.

Géminis, así es tu lectura del tarot

¡Hoy tienes suerte en el amor, amigo! La Estrella y el Mago te proponen relaciones afectivas de color de rosa, encantadoras y tiernas. Esto podría llevarte a tener un nuevo encuentro si estás soltero/a. Si tienes pareja, estas dos láminas te aseguran un refuerzo de los lazos existentes. Sigue a tu guía, la buena Estrella te abre la puerta del éxito, por poco que confíes en ella.

Por otra parte, la Estrella protege tu vida laboral, todo lo que puedas imaginar. Si te entra la duda debido a los Enamorados, también hay que decir que el contexto socio-profesional es excelente durante todo el día, portador de esperanza para el futuro. Has de saber contrastar las incertidumbres que solo retrasan la buena marcha de tus negocios. ¡El futuro es prometedor y no deberías sentirte culpable por creerlo así!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

La intensidad de tus sentimientos es tal bajo la influencia del Diablo que intentas dominar tu entorno afectivo, amigo. Pero la tirada del Emperador indica que las personas cercanas no son hoy muy maleables. De ahí las relaciones de fuerza, los rechazos a obedecer o hacer concesiones. Utiliza tu energía amorosa con mayor delicadeza y obtendrás lo quieras de los demás.

En tu actividad, este día está situado bajo el signo del éxito y el poder. El Mundo te abre las puertas del éxito mientras que el Emperador te permite saciar tu sed de conquista. Tus proyectos van por buen camino bajo la influencia de estos dos arcanos. Tu determinación se ve acompañada por una inteligencia muy delicada que te permite alcanzar tus objetivos.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy hay mucha inestabilidad en tu esfera afectiva, amigo. Al actuar impulsivamente, incluso bajo la influencia de un flechazo, no prestas atención a los que comparten contigo tu vida cotidiana. Cuidado con la dispersión en los sentimientos, tu pareja o amigos podrían no comprender tus impulsos irracionales y tomar el camino de la independencia y la libertad.

En tu vida profesional, el Loco anuncia muchas complicaciones ligadas a un exceso de despreocupación y mala gestión ya se de unos u otros. El Ahorcado que te representa a ti, te incita a huir de tus responsabilidades frente a estas dificultades y a encerrarte en ti mismo/a para analizar la situación. No tienes ni el valor ni la confianza en ti suficiente para luchar, se trate de lo que se trate.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta perdonar, amigo. Tampoco te resulta facil sonreir o hacer carantoñas. La alianza de la Sacerdotisa y la Torre indica que te encierras en ti mismo/a, lo que se opone al desarrollo afectivo. Bueno, si eres incapaz de ser amable, mejor será que te aisles.

Profesionalmente, la Sacerdotisa tira de la cola al Diablo y, para solucionar un problema, te ves tentado/a a simplemente negarlo. Tu actitud está a falta de coraje y franqueza. Toma el toro por los cuernos y atrévete a confesar los errores, un mal resultado o una debilidad. Te vendría bien un amigo para echarte una mano.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy entras en el Mundo por la puerta grande. Asociado/a con el Loco, este arcano te presenta una vida social muy completa, con fiestas que reclamarán tu atención. ¡Entretenida velada en perspectiva! Ponte tus mejores galas y, amigo, lánzate en este remolino sin hacerte muchas preguntas. ¡Viva la superficialidad!

Profesionalmente, ¿eres de los que venden la piel del oso antes de cazarlo? Al menos eso es lo que sugiere la tirada del Diablo y del Mundo. Es cierto, el éxito te espera, pero te ganarías la simpatía de los que te rodean si fueras menos fanfarrón/a. Pon champán a enfriar, pero no celebres tu victoria antes de tiempo.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida amorosa se sitúa bajo el signo de los encuentros y las relaciones, amigo. Con el Mundo y el Mago como aliados, tendrás la suerte de cruzarte con nuevos rosotros y, por qué no, de conocer gente nueva. Comidas con amigos, cenas, fiestas en discotecas. tu programa puede estar muy cargado. Tienes que ver si te apetece dejarte llevar por este torbellino.

En el trabajo, se favorecen hoy los intercambios y la comunicación. La asociación del Mundo y el Emperador es muy benéfica para todos aquellos que ejercen una profesión humana o de servicio al público. Tu comprensión hacia los demás se amplía y se afirma tu sentido para los negocios. Tienes los medios para convencer y valorar todos tus contactos, ¡aprovechalos!

Sagitario, así será tu lectura del tarot

La tirada del Sumo Sacerdote y el Diablo indica que sabes conjugar hoy la sabiduría y la pasión. Tus relaciones serán vivaces pero son sinceras y refuerzas los lazos que te unen a las personas cercanas. Emana de ti una confianza que es sinónimo de encanto, de alegría de vivir, amigo. Contagia tu buen humor y diviértete.

En el trabajo, llevarás una jornada con precisión y rigor. Influenciado/a por el Sacerdote y el Emperador, examinas todas las situaciones con circunspección, sin hacerte demasiadas preguntas sobre el buen fundamento de tus actos. Te sientes más seguro/a de tus decisiones y elecciones y todo esto te permite avanzar eficazmente hacia la realización de tus objetivos. ¡Felicidades!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy habrá muchas dudas e incertidumbres en tu vida sentimental. Bajo la influencia de la Luna, tu entorno afectivo no te hace estar a gusto y te bloquea en vez de tranquilizarte. Alguien te regalará tiernas palabras, pero no te parece sincero o apropiado. No te desanimes ni lo veas todo negro, amigo. Intenta comprender por qué las personas que te rodean dan tantas vueltas para decirte que te quieren.

Profesionalmente, pasas el día en las nubes en compañía del Loco, pero, sobre todo, de la Luna. ¿Se trata de pereza intelectual, o al contrario, de una formidable creatividad? Solo tú puedes contestar esta pregunta. Sea lo que sea, no estarás muy agradable con tus compañeros, y a algunos les cuesta seguirte la corriente. Vuelve a la tierra para explicarles.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy el clima afectivo no es el mejor del mundo, amigo. La tirada de la Muerte y la Templanza señala una ruptura, un abandono que te dejará el amargo sabor del fracaso. Antes de intentar retener a alquien cercano que desea alejarse, ordena tus propios deseos. Te darás cuenta sin duda de que un periodo de separación es necesario.

En cuanto al trabajo, puede que ciertas cosas evolucionen en tu manera de enfrentarte a la rutina: cambio de actividad o de compañeros, reorganización del horario, cambios, acensos. ¡Nada es imposible bajo la influencia de la Muerte! Por suerte, la Emperatriz será tu guía a lo largo del día y te permitirá enfrentarte a esta evolución con habilidad.

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Mundo y el Emperador dinamizan tu vida relacional, amigo. Hoy vas a conocer gente y tendrás la oportunidad de reforzar relaciones ya iniciadas también. La vibración de esta alianza es muy positiva para aquellos cuya vida amorosa vive momentos de mucha comunicación e intercambio. Si eres charlatán/a por naturaleza, vas a tener la posibilidad de dar rienda suelta a tu ocupación favorita.

En tu área profesional, puede que te propongan un desplazamiento, incluso un trabajo o misión en el extranjero. La alianza de la Templanza y el Mundo indica que podrían elegirte por tu sentido innato de la diplomacia y tu capacidad para llevar a buen lugar los negocios que haces. Tu horizonte se abre y te lleva hacia el éxito.