Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 22 de noviembre?

Conoce cómo te irá el día de hoy sábado 22 de noviembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 22 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Menos agradable que de costumbre, tu entorno afectivo te desestabiliza hoy, amigo. Bajo la influencia agresiva de la Torre, los que te rodean no dudan en volver a temas susceptibles que provocan discusiones. Tu pareja te reprocha antiguas disputas, tus amigos te agobian con cuestiones que te irritan. ¡No entres en ese círculo infernal! Huye, es la única manera.

No olvides que no estás solo/a en el mundo, y menos en tu trabajo. Entonces, ¿por qué llevas esos aires de superioridad? La Torre y el Diablo te advierten que tu orgullo podría aislarte de tus compañeros e incitarles a que intriguen para hacer fracasar tus proyectos. Hay que contar con los demás y no pensar siempre en primer lugar en tus intereses personales.

Tauro, así es tu lectura del tarot

En el amor tienes tendencia a dejarte llevar por los sueños, con el riesgo de caerte desde muy arriba si no tienes cuidado. Desconfía de la Luna y el Emperador, amigo. No confundas sueño y realidad, y sobre todo, no intentes imponer los sueños a los demás. Tus relaciones afectivas necesitan elementos concretos para consolidar su equilibrio y lo sabes bien, así que, ¡pon los pies en la tierra!

Cuando se trate de tu vida profesional, debes desconfiar de tu imaginación, a veces desbordante, y de tu falta de sentido de la realidad en tus proyectos. Por muy innovadores que sean, puede que no sean comprendidos por tu entorno profesional y te conduzcan por un mal camino. Estar en la Luna tiene su encanto, pero mantener los pies en la tierra no es menos indispensable.

Géminis, así es tu lectura del tarot

La presencia de la Muerte y los Enamorados es señal de crisis hoy en tu vida sentimental, amigo. Es posible que aspectos superficiales o incertidumbres en el amor te decepcionen y provoquen una separación momentánea o una ruptura. Conviene que tomes distancia antes de decidir pasar la página. Deja pasar un poco de tiempo, todo puede volver a su orden a partir de mañana, ¿quién sabe?

En el trabajo, corres el riesgo de enfrentarte a profundas transformaciones en tu universo profesional. La Muerte es señal de que las cosas van a cambiar. Puede que todo esto te perturbe, incluso te bloquee momentáneamente, pero ten confianza en el futuro. Las situaciones cambian y evolucionan para abrir nuevas perspectivas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la impresión de que las piezas del puzzle de tu vida afectiva se van colocando, asegurando la perpetuidad de las relaciones. El Emperador y el Juicio hacen todo lo posible para ofrecerte encuentros inteligentes y asegurarte constancia en tus amistades. Cualquiera que se cruce hoy en tu camino tendrá ganas de caminar un rato contigo.

En cuanto al mundo laboral, la alianza del Loco y el Emperador te incita a construir sólidamente, a fijarte objetivos a largo plazo y a estabilizar tu situación actual. Esto te valdrá una eficaz implicación en los proyectos en los que trabajas y confianza por parte de tus compañeros.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta sentirte cercano/a y tierno/a hacia las personas que amas, amigo. La alianza de la Justicia y la Muerte marca un alejamiento afectivo que tu entorno tomará, con razón y por frialdad. Si no es esa la impresión que quieres dar, date prisa en corregirla. Diles simplemente que necesitas estar solo/a para reflexionar.

En tu área profesional, priman la búsqueda del equilibrio y la seguridad a lo largo de todo el día. La Justicia y la Emperatriz te predisponen a afirmar o aclarar tu situación socio-profesional. Despliegas por lo tanto toda tu inteligencia y conocimiento para proteger lo que tanto te ha costado conseguir o para arreglar los conflictos que pueden desestabilizarse.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy andas muy seductor/a, amigo. Bajo la influencia dinamizante de la Rueda de la Fortuna y del Mundo, vives tus relaciones afectivas con alegría. Conquistar, gustar, seducir, son verbos que conjugas en todos los tiempos. Pero si el ambiente para el éxito es ideal para los solteros, debe invitarte a la prudencia si tienes pareja. No vayas demasiado lejos de todas maneras.

En tu área profesional, la carta del tarot del Mundo y la Sacerdotisa te incitan a hacer valer los contactos o las relaciones que mantienes desde hace tiempo. A través de relaciones privilegiadas con tu entorno socio-profesional podrás salir del estancamiento o hacer evolucionar tu situación. No dudes en hacer caso de los consejos de los demás para poner en práctica tus ideas.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy estarás unas veces en el séptimo cielo, otras, bajo tierra, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, darás muestras de gran circunspección que podría contrastar con el áurea de poder que desprende el Emperador. Puede que tu deseo de gustar y tus impulsos no consigan ocultar tu verdadera fragilidad y tus dudas. Aprovecha este día para reflexionar sobre ti mismo(a).

En tu área profesional, tus impulsos e iniciativas se ven frenados en un contexto socio-profesional poco dinámico. Tu fantasía, iniciada por la Rueda de la Fortuna, concuerda mal con la frialdad y proteccionismo del Ermitaño. Conviene que moderes tus pretensiones y aprendas a calmar tus impulsos. Como dice el refrán, "la paciencia es la madre de la ciencia", así que no le des importancia a los retrasos.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Loco te despista un poco, amigo. La inestabilidad del ambiente y la faceta a veces irresponsable de los que te rodean tiene tendencia a influir sobre ti a pesar de que la Fuerza te protege y evita que hagas cualquier cosa. Sé prudente en tus relaciones afectivas, no dejes que las personas a las que amas tengan demasiada libertad. ¡Podrían abusar de tu generosidad!

En el trabajo, la asociación del Emperador y el Loco podría provocar curiosos cambios en tu comportamiento. Unas veces sentirás rigurosidad y voluntad, otras sentirás despreocupación y desentendimiento. Lo más sabio sería el optar por agarrar lo mejor de cada una de estas dos actitudes para encontrar el equilibrio, de lo contrario, vivirás una jornada un poco caótica e incierta.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Si acabas de salir de una ruptura, amigo, has de saber que hoy te sentirás más fuerte. La alianza de la Rueda de la Fortuna y la Torre indica que es hora de reconstruir tu vida afectiva e introducirte en una nueva historia de amor. Te encanta conocer gente ya que te devuelve la fe en tu poder de seducción. ¡Lánzate!

En el aspecto profesional, tu actividad se acelera bajo el dinámico efecto de la Rueda de la Fortuna que esconde la faceta negativa de la Muerte. Un proyecto termina pero otro se inicia inmediatamente después. Encadenas las citas una tras otra. Tómate un tiempo para relajarte y concentrar tus energías en una sola dirección o te agotarás.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes contar con el apoyo franco y masivo de tu círculo afectivo para salir de tu rutina. El Mago aporta cierta fantasía al Emperador, que te empuja más bien a la seriedad y la austeridad. Es un buen día para cultivar la amistad y mantener una relación estable. ¡Sonríe, amigo!

Por otra parte, tus competencias profesionales se valoran en su justa medida bajo la claridad gratificante de la alianza del Mundo y del Mago. Posees los medios para brillar en tu profesión y asumir responsabilidades en relación con una salida al extranjero. Do you speak English? Si la respuesta es no, es hora de pensar en una formación acelerada para aprender la lengua de Shakespeare.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva crece y se extiende hoy en un ambiente favorable a la felicidad, a la ternura compartida y al amor sin mancha. La encantadora pareja formada por la Emperatriz y el Sol te ofrece algunas horas de felicidad que ningún desacuerdo puede enturbiar. Cultivas relaciones sinceras y sólidas que llenan tu vida y satisfacen tu necesidad de afecto. Saboréalas, amigo.

En el trabajo, priman la sabiduría y la diplomacia. La Emperatriz te trae encanto y vivacidad, mientras que el Sumo Sacerdote te otorga inteligencia y espíritu de equipo, necesarios para la buena marcha de tus negocios. Aconsejarás hoy a los más fuertes y sostendrás a los más débiles, vendrán de lejos para escucharte.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy vas deprisa en el amor, ¡demasiado, quizá! Ese es el mensaje de la Justicia. Calma tus ardores y controla tu impulsividad para evitar cometer errores de juicio. El contexto afectivo podría parecerte un poco frustrante, un poco demasiado tranquilo para tu gusto, pero de hecho, todo lo que pueda frenarte un poco será positivo. Tu entorno te calmará y protegerá la armonía de tu vida sentimental.

En tu área profesional, tienes tendencia a dudar de ti mismo/a y del buen fundamento de tus iniciativas bajo la influencia desestabilizadora de los Enamorados. Por suerte, la Justicia te aporta su apoyo de energía y te permite encontrar soluciones favorables a tus problemas empresariales. ¿No te tranquiliza ver por fin firmado el contrato que tanto esperabas? Acepta que todo va mejor de lo previsto.

