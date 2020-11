Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 21 de noviembre?

Conoce cómo te irá el día de hoy sábado 21 de noviembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 21 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

¡Qué tirada tan extraña en el amor, amigo ! Entre el Ermitaño invitando a guardar los secretos y la Emperatriz que te abre las puertas de la comunicación, sólo se puede decir que vivirás tus relaciones afectivas hoy con gran neutralidad. Los demás se abrirán a ti, pero tú preferirás permanecer en silencio y escuchar. No tomarás partido, no dirás nada que pueda herir a los demás.

En el trabajo, necesitas un tiempo de reflexión antes de actuar. Los Enamorados crean pequeñas dudas en tu forma de abordar los acontecimientos del día. Por suerte, la Emperatriz te abre la vía de la comunicación y las relaciones con tu entorno. Esto te permite desbloquear algunas situaciones y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo/a.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva está hoy falta de reflexión, amigo. En efecto, sientes a la vez una gran necesidad de libertad y un sentimiento de soledad. ¿Será tu necesidad de amor suficientemente fuerte como para empujarte a que te comprometas sentimentalmente? Deja hablar a tu corazón, es la lección que te enseña la alianza del Loco y la Estrella. Confía en tus sentimientos.

En el trabajo, la asociación del Sol y el Loco te da unas ideas geniales. Todo está cambiando, hasta el punto de costarte ver las cosas claras y canalizar tu energía en una única dirección. Así, puede que se te escape la solución más simple. Otro riesgo: trabajar hasta tan tarde que pierdas el último metro que te lleva a casa.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy confías en el poder del amor, amigo, pues tu encanto magnético te hace brillar, tanto en tu interior como en el exterior. La gente te cuenta sus confidencias, sabes reconfortar a las almas en pena y proporcionar preciosos consejos a tus amigos. Guiado/a por tu buena Estrella, emana de ti una Fuerza tranquila que atrae. Eres la luz, los demás las mariposas.

En tu área profesional, tu dinamismo y tu autoridad podrían hacerte perder tus puntos de referencia y hacer que tus compañeros de trabajo se replanteen las relaciones que tienen contigo. La Fuerza y el Carruaje forman un cóctel detonador que es difícil de controlar. Debes calmar tu fuego interior, cueste lo que cueste para evitar todo conflicto y relación de fuerza con el entorno.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Es un día muy triste en el plano sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, tienes tendencia a encerrarte en ti mismo(a), mientras que el la Muerte desprende un perfume a ruptura o separación en tu esfera afectiva. ¿Necesitas tomar distancia en relación con ciertos elementos de tu pasado amoroso? Una persona, un lugar, un recuerdo. Reflexiona, pero no tomes hoy ninguna solución irreversible.

En el trabajo, te interesa limitar tus ambiciones y no pisotear a tus compañeros. El Diablo que te representa no te invita a ser tolerante, pero si no sabes compartir con los demás y controlar tu autoritarismo, puede que te obliguen a abandonar un importante proyecto, como indica la tirada de la Muerte.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy te encuentras muy sociable, amigo, tu carácter se presta a la amistad y el amor. La alianza del Mago y la Templanza es indicio de un encuentro si es que eres soltero/a; y de una relación armoniosa con tu pareja si ya la tienes. Todo va bien cuando pones de tu parte.

Cualquiera que trabaje a tu lado tendrá interés en obedecerte. La alianza del Diablo y del Mago es símbolo de una voluntad inquebrantable que te empuja a adoptar un comportamiento autoritario. Menos mal que tienes el carisma necesario para pasar este trago con dulzura. ¿Quién podría resistirse a este entusiasmo y fuerza de convicción? ¡Nadie!

Virgo, así es tu lectura del tarot

En el aspecto amoroso, este día podría estar marcado por una ruptura más o menos definitiva con un elemento del pasado afectivo, amigo. Ruptura con un lugar, un objeto o una persona, provocada por tu firme voluntad de estabilizar tu situación sentimental. El la Muerte te provoca la necesidad de cortar por lo sano, mientras que el Emperador te da la voluntad para hacerlo. Puede que seas firme, demasiado quizá, frente a las decisiones determinantes en el amor.

En el trabajo, puede que sufras una transformación u optes por un cambio radical en tus costumbres laborales. Bajo la influencia de la Muerte, es hora de cambios, ya sean deseados o no. Puede tratarse de una ruptura con un antiguo compañero, o del abandono de un proyecto que ya no te interesa. Todo esto no será fácil de llevar, necesita adaptarte, pero sobre todo darle vuelta a la página.

Libra, así es tu lectura del tarot

En el trabajo, hoy estás inspirado/a y eres muy magnético(a), amigo. Bajo la influencia de la carta del tarot de la Fuerza y el Sumo Sacerdote, la sinceridad y la inteligencia que posees contagia a tu entorno. Te escuchan, te respetan, te siguen. Tienes las ideas claras y no te falta ni diplomacia ni espíritu de observación. Son muchas cualidades, así que aprovecha.

En el trabajo, eres brillante al ser maestro de tus energías. La Emperatriz, asociada con la Fuerza, te proporciona toda la determinación y la inteligencia necesaria para hacer evolucionar favorablemente tu situación. No solamente diriges con mano de hierro tus tareas cotidianas, sino que anticipas eventos. ¡Qué vitalidad! Pero cuidado con el golpe de cansancio al final del día.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy el Mago y el Ermitaño te piden que no te lances en locas empresas amorosas, amigo, pues tu despreocupación podría jugarte malas pasadas. Muéstrate paciente y prefiere el retiro antes que enfrentarte a cualquier forma de evolución. Ésta no se fundará en sólidas bases y podría decepcionarte en el futuro. Un consejo, elige la soledad hasta esta noche.

Tu actividad profesional es lenta, tienes la sensación de que no alcanzas tus objetivos y el desánimo no está lejos. La alianza de la Luna y del Ermitaño indica cierta frustración. Tus ideas no son recibidas positivamente ni recompensadas en su justa medida y no tienes más energía como para pelear por ellas. Sácala de tu fuente interior, sería una pena que te rindieras.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

A decir verdad, hoy tu universo afectivo te hace indiferente. Una gota ha colmado el vaso y prefieres despegarte para reflexionar calmadamente sobre la situación, lejos de la agitación y las pasiones. La alianza de la Sacerdotisa y la Muerte indica un encierro en ti mismo/a, amigo, etapa necesaria para avanzar hacia una posible reconciliación.

En el trabajo, el Mago y la Sacerdotisa te proponen actuar con mucho cuidado y reflexión. Estarás en posición de alcanzar tus objetivos del día canalizando tu energía, a veces desbordante, y tomándote el tiempo necesario para analizar cada problema. ¡Bravo!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Menos agradable que de costumbre, tu entorno afectivo te desestabiliza hoy, amigo. Bajo la influencia agresiva de la Torre, los que te rodean no dudan en volver a temas susceptibles que provocan discusiones. Tu pareja te reprocha antiguas disputas, tus amigos te agobian con cuestiones que te irritan. ¡No entres en ese círculo infernal! Huye, es la única manera.

En el frente profesional, un cambio estructural inevitable o un acontecimiento inesperado y perturbador te pone de nervios. La alianza del Juicio y la Torre indica que reaccionarás con impulsividad y agresividad, y podrías oponerte a las decisiones de tus jefes. No vayas demasiado lejos, pues tu actitud solo agravará una situación que, a priori, no te es favorable.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy apareces como una persona simpática y abierta, amigo. Eres de trato fácil y tu encanto, aumentado por el dúo positivo formado por la Estrella y el Mundo, crea un ambiente de alegría y bienestar alrededor de ti. Tus viejos amigos, así como los más recientes, se alegran de pasar algún tiempo en tu compañía. ¡Y es recíproco!

En el trabajo, conduces tu barco con control y serenidad. Apoyado/a por la Estrella y el Sumo Sacerdote, avanzas con ritmo tranquilo hacia los objetivos que te has fijado para el día. Afirmas tu confianza en ti mismo/a y sabes comunicar a los demás si trabajas en equipo o en familia. Tienes la oportunidad de observar cómo algunas situaciones en suspenso se desarrollan favorablemente.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Hoy no te falta intuición en el amor, amigo! Ábrete a los demás y sigue tu instinto cuando éste te dicte un comportamiento a adoptar. Pero no te fíes de falsos rostros, de ilusiones o de fantasmas que podrían llevarte por el mal camino si intentas iniciar una relación amorosa. Sé tu mismo/a y ten confianza.

Por otra parte, ¡menuda creatividad en el trabajo! Tienes una buena idea por minuto, pero el problema, revelado por la tirada de la Estrella y la Luna, es que te cuesta pasar de la teoría a la práctica. Te falta realismo y puede que te lo reprochen. Si encima tienes una profesión artística, harás maravillas.

