Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 20 de agosto?

Horóscopo de hoy, así te irá según el Tarot hoy 20 de agosto

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 20 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy con la lectura.

Aries, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva está hoy falta de reflexión, amigo. En efecto, sientes a la vez una gran necesidad de libertad y un sentimiento de soledad. ¿Será tu necesidad de amor suficientemente fuerte como para empujarte a que te comprometas sentimentalmente? Deja hablar a tu corazón, es la lección que te enseña la alianza del Loco y la Estrella. Confía en tus sentimientos.

En el trabajo, tu desbordante imaginación puede jugarte malas pasadas, pues tienes tantas ideas que puede que te disperses en muchas direcciones. El Mundo te abre nuevos horizontes, pero el Loco hace nacer en ti la duda. Para dos minutos y tómate tiempo para reflexionar sobre la dirección que quieres darle a tu carrera.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Nostalgia, dudas, hoy te dejas sumergir en emociones hasta el punto de ser incapaz de hacer una petición o tomar una decisión. La asociación de los Enamorados y la Luna hace vibrar tu sensible cuerda. Es fácil hacerte dudar de ti y tus sentimientos. El mínimo reproche te desestabiliza, amigo. Ten un poco de confianza en ti mismo/a.

En el trabajo, tu energía y determinación se encuentran disminuidas por las dudas de tus compañeros de trabajo. Los Enamorados que los representan no les anima a dejarse llevar. Dudas, juicios, frenos psicológicos y demás, constituyen el estado de ánimo del mundo profesional que te rodea. Necesitarás toda la tenacidad de la Fuerza para mantener cierto ritmo.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cuidado hoy con la alianza de la Fuerza y el Emperador en el amor, amigo. Esta combinación de energía "viril" puede crear un sentimiento de invencibilidad un gusto excesivo por el riesgo. No vayas demasiado lejos en tus propósitos o exigencias, especialmente con personas que no conoces. Podrías toparte contra un muro.

En el trabajo, tu entorno profesional te impone una severa gestión de tareas. Bajo la influencia del Emperador, tus compañeros de trabajo o clientes se muestran muy autoritarios y rigurosos, lo que tiene tendencia a frenar tu audacia y tus iniciativas. No te tomes a mal esta crisis de autoridad y haz lo que te dicen sin quejarte demasiado, a pesar de todo, esto es positivo, contribuye a estabilizar tu situación.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En el amor, la prudencia es hoy tu palabra clave, amigo. No te comuniques con los unos y los otros sin haber reflexionado bien sobre lo que vas a decir. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Emperatriz, eres a la vez abierto/a hacia los demás y reservado(a). Nada de charlatanería inútil con los amigos, nada de blabla con el ser amado, tu escuchas sabiamente y no tomas la palabra más que para lo esencial.

En el trabajo, priman la sabiduría y la diplomacia. La Emperatriz te trae encanto y vivacidad, mientras que el Sumo Sacerdote te otorga inteligencia y espíritu de equipo, necesarios para la buen marcha de tus negocios. Aconsejarás hoy a los más fuertes y sostendrás a los más débiles, vendrán de lejos para escucharte.

Leo, así es tu lectura del tarot

¡Sal hoy de tu casa! La alianza de la Rueda de la Fortuna y de la Luna indica que te esperan fuera encuentros llenos de emoción, entusiasmo y alegría, amigo. Una fuerza irresistible te empuja hacia los demás, te saca de tu retraimiento y te ayuda a concretar tu ideal amoroso. Ya no hay más dudas y encuentras la confianza en ti y en la otra persona.

Por otra parte, tus actividades profesionales se desarrollan gracias al movimiento positivo del Sol y la Rueda de la Fortuna. Te encuentras inmerso/a en un remolino de oportunidades que hace crecer tu margen de maniobra y satisface tu espíritu de independencia. Tu carrera está en fase ascendente y puede que incluso te propongan un premio. ¡No puedes quejarte!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Evolucionas en un ambiente afectivo benévolo y seguro hoy, amigo. "No hay más que orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad", te recita dulcemente el duo formado por la Templanza y la Estrella. Tus relaciones se desarrollan a través de intercambios sinceros y profundos. Las personas cercanas hacen ver lo que te quieren de forma desinteresada, lo que refuerza tu amor por ellos y la confianza en ti.

Por otra parte, tu jornada de trabajo será beneficiosa en el aspecto humano y racional. La ambición que te inspira el Diablo se transforma en deseo de comprensión y entendimiento representado por la Templanza. Querrás desarrollar un proyecto en equipo sin intentar quedarte con todos los beneficios. ¡Bravo! Con este espíritu de cooperación construirás bases sólidas para tu futuro.

Libra, así es tu lectura del tarot

¡Menudo dinamismo en el amor, amigo! Mientras el Diablo pedalea furiosamente, la Rueda de la Fortuna gira a tu favor. Tus armas de seducción están presentes, actúan tu encanto y tu magnetismo. Sin embargo, no te muestres muy posesivo/a con tu pareja ni demasiado ansioso/a por obtener los favores de una nueva conquista. No es difícil que se embale esta máquina de seducción.

En el trabajo, puede que tus relaciones socio-profesionales se compliquen bajo la influencia del Diablo y la Sacerdotisa. Habrá celos, maquinaciones, murmuraciones. El carácter apasionado, incluso pasional, de las relaciones que mantienes con ciertas personas de tu entorno podría verse perturbado debido a un conflicto. ¡Vigila!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy, tienes más necesidad que de costumbre de estar seguro/a en tu entorno afectivo. Por ello, bajo la influencia del Mago, aumentas los intentos de acercarte a la persona amada, a tus familiares, a tus amigos. Estás muy atento/a y muestras tu ingenio para ser agradable con las personas que te rodean. Tampoco te esfuerces tanto, te quieren de todas maneras, amigo, con o sin tantas muestras de afecto.

En otro terreno, tu jornada de trabajo se desarrolla con fluidez en el buen entendimiento y con inteligencia. Bajo la influencia de la Templanza y del Mago das muestras de un verdadero espíritu de cooperación que favorece todas tus empresas. Tienes un sentido excepcional para la escucha y te preocupa el compromiso que supondría la promesa de un ascenso merecido. ¡Sigue así!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la sensación de que tus intercambios afectivos van en un solo sentido, amigo. Das sin recibir nada a cambio y, a pesar del afecto que profesas por las personas que quieres, te invade cierto cansancio. La alianza del Ahorcado y la Estrella indica que no te interesa demasiado el contar con los demás.

Profesionalmente, vas hacia una verdadera desmotivación bajo el impacto del Loco y el Ahorcado. Tus proyectos están bloqueados, no avanzan como se preveía y sientes que el desánimo se instala en ti. No te rindas. No por tener un mal día hay que abandonar la idea de alcanzar tu objetivo. ¡Ánimo!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Si acabas de salir de una ruptura, amigo, has de saber que hoy te sentirás más fuerte. La alianza de la Rueda de la Fortuna y la Torre indica que es hora de reconstruir tu vida afectiva e introducirte en una nueva historia de amor. Te encanta conocer gente ya que te devuelve la fe en tu poder de seducción. ¡Lánzate!

Cuando se trata de tu carrera, pase lo que pase, nunca es sufriente para ti. A pesar de la voluntad de tu entorno profesional, sigues encontrando dificultades. ¡Haz un poco más de esfuerzo! Si no quieres cargar con el mundo a tus espaldas, intenta adoptar una postura más positiva y constructiva a cada situación. ¡Todo el mundo sacará provecho, y tú más que nadie!

Acuario, así es tu lectura del tarot

En el amor, intenta no desenterrar hoy el hacha de guerra, amigo. La Torre y los Enamorados te ponen en una situación afectiva tensa donde se mezclan las dudas y la agresividad. No tienes confianza en ti, ¿es esa una razón para no creer en el otro? Cuidado con los conflictos que puedan crear los malentendidos. Es posible que, bajo tales auspicios, tenga lugar una ruptura momentánea o una separación.

En el aspecto profesional, la alianza de la Luna y la Torre no es un símbolo muy alegre. Puede que un acontecimiento inesperado haga fracasar un proyecto que te importaba mucho o haga tambalear tu puesto. Pase lo que pase, evita entrar en conflicto con tu entorno profesional, pues perjudicará tus intereses. Es un día negro para la actividad.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tus sentimientos amorosos y romanticismo exacerbado por la Luna triunfan hoy. La energía victoriosa del Carruajete te llena de pasión, amigo. Tu no amas, adoras. Un fogoso impulso dirige tus pasos, tus palabras, tus acciones y te cuesta trabajo canalizar tus sentimientos. No declares tu pasión a todo el mundo, puede que provoque situaciones delicadas y difíciles de llevar.

En tu vida profesional, puede que haya un viaje en el programa. El Juicio y el Carruaje borran tus límites y te llenan de ambición. Con entusiasmo y voluntad sales a buscar nuevos clientes y mercados. No te faltan ni los medios ni el talento para alcanzar tus objetivos, así que ten altas aspiraciones y llegarás lejos.