Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 19 de agosto?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 19 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy no te falta ni convicción ni fantasía en el amor, amigo. La poderosa influencia de la pareja Fuerza-Mago te permite ejercer un poder casi magnético sobre tu entorno afectivo y hacer que evolucione según tus propios esquemas. Esto contribuye a una evolución favorable de tus conquistas en el campo de los sentimientos.

En el trabajo, el enfrentamiento de la Justicia y la Fuerza provoca cuestiones de naturaleza práctica. Más fiel que nunca a tus principios, te enfrentas a difíciles elecciones para restablecer cierta igualdad en tus tareas. Estas decisiones no incluyen necesariamente a todos los individuos de tu equipo y algunos se enfadan. Cuidado con los conflictos de interés y con el ego de cada uno si trabajas en equipo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

En el amor, la presencia de la Fuerza y de la Justicia refuerza tu capacidad de comprensión y tu autoridad en el pequeño mundo que te rodea, amigo. Con voluntad y sinceridad, haces lo que puedes para arreglar los problemas de relación que te conciernen directamente o que afectan a personas que amas. En toda circunstancia, separas las cosas y haces uso de tu ingenio para restablecer la armonía a tu alrededor.

En tu área profesional, es el momento de aprovecharte de tu carisma para poner las cosas a punto, y por qué no, de arreglar los desacuerdos. Es hora de discutir las cosas con tu entorno asociativo o profesional. El Emperador y la Justicia refuerzan tus bases psicológicas. Haz uso de tus influencias para hacer valer tus argumentos y estabilizar tu situación.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tu vida sentimental está hoy más bien tranquila, amigo. Tu relación de pareja no es apasionada, pero sí segura, buscas reforzar más vuestros lazos de amistad que los amorosos. Por otra parte, puede que nazca una nueva amistad y que salgas de tu actual reserva que roza el aburrimiento. Te interesa abrirte más y expresar tus sentimiento de la forma más afectuosa posible.

En tu área profesional, necesitarás toda la bondad y la paciencia que pueda proporcionarte tu entorno para que te tranquilices. ¡Realmente te falta seguridad y confianza bajo la influencia de los Enamorados! Por suerte, la Templanza suaviza este estado de ánimo. Conviene que provoques cambios y discusiones para recuperar el equilibrio. Es posible que los consejos que te den sean muy provechosos y positivos para ti, así que escúchalos.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy eres la seducción personificada, amigo. El magnetismo del Diablo asociado al poder de actuación del Mago hace que corra sangre caliente por tus venas. Deseas ardientes amores y una excitante vida afectiva y social. De esto a imponer a tu entorno tus ideas festivas no hay más que un paso que tu darás rápidamente.

Con respecto a tu vida profesional, lo tienes todo en tus manos para progresar. La Emperatriz te ofrece una bonita espontaneidad en tus relaciones con el exterior, mientras que el Mago te empuja hacia la novedad y las iniciativas originales. Resultado: un día enriquecedor a nivel de relaciones de negocios. Serás escuchado/a y apreciado/a por tus compañeros, clientes, compañeros de trabajo e incluso por tus superiores. ¡ Es tu turno!

Leo, así es tu lectura del tarot

En el amor, tienes tendencia a actuar como un bulldozer en un campo de amapolas, amigo. Resultado: todo el mundo huye de ti. Ese es el mensaje del Ermitaño para hoy. No des rienda suelta a tu pasión, calma tu ardor y tu impulsividad si no quieres encontrarte solo/a delante de la televisión.

Tu actividad profesional es lenta, tienes la sensación de que no alcanzas tus objetivos y el desánimo no está lejos. La alianza de la Luna y del Ermitaño indica cierta frustración. Tus ideas no son recibidas positivamente ni recompensadas en su justa medida y no tienes más energía como para pelear por ellas. Sácala de tu fuente interior, sería una pena que te rindieras.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de la pareja real Emperador-Emperatriz, encuentros aparentemente anodinos podrían transformarse en relaciones más apasionadas. Nadra se resistirá a este talante conquistador que posees, amigo. Es el día perfecto para adelantarte a los demás y compartir momentos cálidos y relajantes.

En tu área profesional, priman hoy la inteligencia y el saber hacer las cosas bien. Bajo la influencia de la Fuerza y la Emperatriz, te muestras muy tenaz y con gran talento para la persuasión. Es el día ideal para negociar una mejor posición y/o un aumento, o para hacer una solicitud frente un organismo público o administrativo. A fuerza de coraje y voluntad, conseguirás convencer hasta a los más necios.

Libra, así es tu lectura del tarot

¡Hoy vuelven los sentimientos apasionados! Manifestarás tu amor sincero a tu pareja, amigo. La Estrella y el Diablo unen sus fuerzas para ofrecerte una jornada situada bajo el signo del romanticismo y de la emoción. Combinas muy bien ternura y sensualidad, es un cóctel magnético que volverá loco/a a quien llevas en tus pensamientos. Ambos corazones se entienden a la perfección.

En lo profesional, avanzas con confianza y control en tus actividades del día. La Estrella y la Fuerza te permiten concretar tus aspiraciones más profundas y obtener tranquilidad. Las eventuales dificultades que has podido sufrir estos últimos días se ven ahora superadas, lo que te permite recuperar la confianza en ti mismo/a.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Actuar antes de reflexionar, este es hoy tu lema. amigo. Bajo la doble y dinámica influencia de la Fuerza y el Carruaje, vas por delante siempre en el amor, sin prestar mucha atención a los peligros que te amenazan. Cuidado, especialmente si tienes pareja. Ésta no apreciara tus impulsos del corazón. No te vendría mal cierta moderación en tus juegos de seducción.

En el trabajo, darás muestras de tener un dinamismo y un saber específico con el cuál llegas a tus objetivos. El Carruaje y la Emperatriz te apoyan en todo lo que hagas relacionado a negocios. Tus iniciativas están protegidas, tu creatividad exacerbada, y todo ello debe permitirte ir más lejos. ¿Por qué no te lanzas a planear un nuevo proyecto una vez acabes con el trabajo del día?

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Quieras o no, hay movimiento en tu universo afectivo, amigo. Bajo la dinámica influencia del Juicio, aparecen cambios en este sector de tu vida. Incluso si estas transformaciones no te conciernen directamente, haz un esfuerzo por participar. Es cierto, el Ermitaño te representa aquí, pero no es una razón para aislarte de todo.

Explota en tu vida activa las nuevas ideas que nacerán en ti hoy bajo la influencia de la Muerte y del Juicio. Algunas iniciativas lo bastante originales podrían impulsarte. Eres capaz de imaginar una estrategia que aumentará tu libertad de acción y, sin duda, tus beneficios. No dudes en quebrarte la cabeza para encontrar una solución.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

La pasión caracteriza hoy tus relaciones afectivas y el amor parece jugar con los celos, el ser posesivo y la pasión devoradora. La alianza del Diablo y de la Torre anima tu vida sentimental hasta el punto de provocar explosiones y ardientes reconciliaciones. Si hasta el momento no te mostrabas así de ardiente, lo harás hoy, amigo.

El Diablo tiene tendencia a exacerbar los celos y la ambición de las personas que te rodean. Por más que quieres hacer que las cosas avancen en el trabajo, constatas que siempre aparecen obstáculos que frenan tu actividad. Tienes que hacer uso de tu delicadeza y saber hacer para evaluar tus dificultades de relación. En todo caso, no dejes que tus emociones dirijan el baile.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy apareces como una persona simpática y abierta, amigo. Eres de trato fácil y tu encanto, aumentado por el dúo positivo formado por la Estrella y el Mundo, crea un ambiente de alegría y bienestar alrededor de ti. Tus viejos amigos, así como los más recientes, se alegran de pasar algún tiempo en tu compañía. ¡Y es recíproco!

Cuando de trabajo se trata, se presenta un día de lo más agradable. Bajo la benéfica influencia de la Estrella, tus proyectos y ambiciones del día se realizan sin dificultad aparente. No eres ni muy activo/a ni muy ambicioso/a, pero hay factores externos que no controlas que te apoyan en tus proyectos y te permiten avanzar con paso sereno hacia la realización de tus objetivos. ¡Es casi magia!

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Jucio te promete algunas sorpresas inesperadas, amigo. ¿Pero eres lo suficientemente abierto/a como para recibirlas como merecen? Todo es muy inseguro con los Enamorados, que te hacen dudar más que nunca. No faltarán salidas, diversiones, encuentros. Solo tu puedes hacer callar tus incertidumbres y aceptarlas con entusiasmo. Venga, un pequeño esfuerzo, muestra tu dinamismo.

En el trabajo, el Juicio y la Sacerdotisa se esfuerzan para traerte una sorpresa inesperada capaz de transtornar positivamente tu estado de ánimo. Un sueldo, un cambio o un encuentro podrían empujarte a revisar tu forma de enfrentarte a tu situación profesional o asociativa. Puede que el trabajar de otra manera sea parte de tus planes para el futuro.