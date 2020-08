Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 18 de agosto?

Así será el Horóscopo de hoy según el Tarot hoy 18 de agosto

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 18 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Si sueñas con hacer oficial tu relación amorosa o situación, el Sumo Sacerdote y el Juicio te invitan a hacerlo hoy, amigo. Parece que tu vida sentimental puede ofrecerte la felicidad y la tranquilidad buscada. Tu pareja te ama sinceramente y compartís bonitos momentos de complicidad y armonía. ¡No sigas buscando, la(le) has encontrado!

Te encuentras tranquilo/a en tu vida activa bajo los auspicios de la Muerte y del Sumo Sacerdote. Pase lo que pase, conservas tu sangre fría, tu lucidez y buenas maneras. Es un estado de ánimo propicio para llevar a cabo una empresa comercial, tomar contacto con futuros socios, montar un equipo para trabajar sobre un nuevo proyecto. Despacio, pero sin prisa, vas avanzando.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy estás a gusto contigo mismo/a en el amor, amigo. Bajo la influencia conjunta de la Estrella y el Emperador, puedes estar seguro/a de tus sentimientos, pues la suerte te acompaña en tu deseo por hacerte querer. Brillas con un áurea de sinceridad y autoridad que te promete relaciones caracterizadas por el mutuo respeto y serenidad.

En el trabajo, la Estrella y la Emperatriz te facilitan el día. Eres dinámico/a, voluntarioso/a, pero no avanzas sin tener en cuenta tu entorno profesional. Tu buena estrella te proporciona un mayor conocimiento de ti mismo/a y de los demás, y te permite adoptar actitudes justas para hacer que ceda toda adversidad y presión. ¡Vas por buen camino!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy te dejas llevar en el Carruaje del Diablo por un exceso pasional, amigo. Haces que se tambaleen las convenciones, las reglas de conveniencia y las del pudor para declarar tu ardor por la persona que encandila tu corazón. ¡Qué fogosidad! Esperemos que tus sentimientos sean compartidos por el o la que te inspira tal energía amorosa.



En tu vida profesional, puede que haya un viaje en el programa. El Juicio y el Carruaje borran tus límites y te llenan de ambición. Con entusiasmo y voluntad sales a buscar nuevos clientes y mercados. No te faltan ni los medios ni el talento para alcanzar tus objetivos, así que ten altas aspiraciones y llegarás lejos.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy no te falta dispersión para aprovechar las oportunidades amorosas, amigo. Bajo la influencia de la pareja Mago-Carro, irás por delante, siempre por delante, con fogosidad y entusiasmo, hacia tu felicidad.

Avanzas en tu vida profesional, la imagen del Diablo lleva al Carruaje por la vía del éxito. Nada puede pararte. Tienes la energía del vencedor y la fuerza de un titán. Tus enemigos se hacen pequeñitos frente a tus impulsos. Cuanto más te desafían, más estimulado/a te sientes. Pretendes alcanzar el puesto más alto del podium. ¡Bravo!

Leo, así es tu lectura del tarot

¡La fogosidad es algo bueno en el amor, pero la agresividad es otra cosa! Hoy te acecha el peligro, amigo. La energía el Carruaje del Emperador es tan poderosa que podría provocar en ti un humor conquistador y un comportamiento dominante. Te conviene, por tanto, cultivar la acción y el entusiasmo en tus relaciones sin presionar al otro. ¡Has de saber moderar tu autoridad!

En el aspecto profesional te comportas como un/a tirano/a. Cualquiera que trabaje a tu lado debe someterse a tus reglas y métodos. No hay ni siquiera la posibilidad de una posible discusión, como indica la alianza del Diablo y el Emperador. ¿Quiere esto decir que vas a perder la oportunidad? ¡De eso nada! Esta increíble fuerza que te empuja te permitirá alcanzar tus objetivos.

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Qué hermoso día, amigo! La asociación celeste del Sol y la Estrella ilumina tu vida afectiva e indica que tus relaciones serán tiernas, sinceras, felices. Amas y eres amado/a. Nada puede ensombrecer tu cielo ni turbar tus relaciones. Has de saber aprovechar estos momentos privilegiados y crear recuerdos felices para los días menos favorecidos.

Por otra parte, el éxito profesional está a la orden del día. El Loco y sobre todo el Sol te traen el éxito en bandeja de plata, con felicitaciones morales o pecuniarias. Es tu día de gloria, ¡aprovecha! Ciertamente tienes brillantes ideas para resolver los problemas más complicados y poner en marcha un método revolucionario. ¡Felicidades!

Libra, así es tu lectura del tarot

Decir que hoy estás muy romántico/a sería un eufemismo, amigo. Bajo la influencia de la Estrella y el Sumo Sacerdote, puede que vivas un verdadero cuento de hadas con dulces palabras. Dulzura, sinceridad, fidelidad. Son tus palabras del día. Aprovecha para mejorar tus relaciones con tu pareja, tus amigos, tus hijos.

En el trabajo, el clima de confianza que influencia tu comportamiento despliega encanto alrededor de tu persona. Protegido/a por tu buena Estrella y el Mago, tu espíritu de iniciativa y tu creatividad suscitan un gran interés. Es el día perfecto para proponer un nuevo proyecto o lanzarte en una nueva aventura profesional. ¡Serás escuchado/a y tendrás apoyo!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sostenido/a por un fondo permanente de estabilidad, haces todo lo posible por suavizar hoy tus relaciones afectivas. El Sumo Sacerdote y el Emperador te impulsan hacia la conciliación, la benevolencia y la disponibilidad hacia la persona amada. Buscas el equilibrio en todo y este clima de confianza que te rodea hará que tengas algunos fans.

En tu área profesional, te falta seguridad y te tomas mucho tiempo antes de tomar las decisiones que se te imponen. Los Enamorados te hacen dudar e instalan la incertidumbre en tu estado de ánimo. Sin embargo, puedes contar con los apoyos que te ofrece el Sumo Sacerdote. Este último te garantiza sinceras amistades y apoyos en tu entorno socio-profesional. Es el momento de confiar y escuchar los consejos que te den.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes cierta frustración en tu vida afectiva, amigo. Un encuentro sentimental o amistoso te decepcionará, pues descubres rápidamente que la relación no irá muy lejos. El Ermitaño y el Juicio simbolizan tu prisa por expresar tus sentimientos y acabar con la sensación de soledad que tanto te angustia. Pero por querer ir tan rápido en el amor, puede que agobies a tu pareja.



En tu área profesional, deberías mostrarte vigilante en las empresas colectivas. Bajo la influencia del Ermitaño, tienes la impresión de que tus compañeros de trabajo te dan la espalda, que se muestran más distantes o te evitan. En lugar de sufrir esta situación, utiliza la Fuerza para poner las cosas en su sitio. Posees el magnetismo necesario para reaccionar con eficacia.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

¡Te encuentras un poco a disgusto en tu universo afectivo, amigo! Entre la necesidad de claridad que te provoca la Justicia, y la indecisión que reina a tu alrededor bajo la influencia de los Enamorados, hay un conflicto de interés que no sabes hoy cómo resolver. Pides estabilidad, rigor, honestidad y te responden con mensajes vagos y sentimientos inciertos. El malestar se instala en ti.

Por otra parte, debes de confiar en tus cualidades profesionales si quieres hacer evolucionar tu carrera. El Sol te empuja a lo alto, a afirmarte, mientras que los Enamorados despiertan todas tus dudas. No tengas miedo de no estar a la altura de lo que se espera de ti. Posees las cualidades y habilidades necesarias para tal posición. ¡Sitúate por delante!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta perdonar, amigo. Tampoco te resulta fácil sonreír o hacer carantoñas. La alianza de la Sacerdotisa y la Torre indica que te encierras en ti mismo/a, lo que se opone al desarrollo afectivo. Bueno, si eres incapaz de ser amable, mejor será que te aísles.

En tu área profesional, no te falta dinamismo ni voluntad para avanzar bajo la influencia del Carruaje. Pero la Sacerdotisa frena esta necesidad de acción pidiéndote tiempo para reflexionar. Ponle el freno, es una oportunidad para no meter la pata. Dejando hablar a tu impulsividad, no verás todos los problemas que debes solucionar.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tu sentido para escuchar y compartir te promete hoy relaciones felices, amigo. Eres el/la amigo/a en quien se puede confiar, el padre que parece comprender mejor que nadie un problema, el/la amante que parece conocer desde siempre por el alto grado de complicidad. La alianza del Emperador y la Templanza es promesa de un equilibrio afectivo sin falsedades.

Le falta flexibilidad a tu actitud en el terreno del trabajo. No puede decirse que la Torre y el Emperador te inciten a la cooperación. Estás tan seguro/a de ti mismo/a que avanzas sin cesar y sin preocuparte por lo que destrozas a tu paso. Pero como tus compañeros no están dispuestos a ceder terreno, tus relaciones serán tensas y duras.