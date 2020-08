Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 16 de agosto?

Horóscopo de hoy, así te irá según el Tarot hoy 16 de agosto

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 16 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Cultiva hoy el arte de la diplomacia y la benevolencia en relación con las personas cercanas, amigo. Llegado el caso, has de saber que la alianza de la Muerte con la Torre es señal de una ruptura brutal que sigue a una violencia verbal incontrolada. Dicho de otro modo, más vale evitar tal riesgo mostrándote amable, comprensivo/a y divertido/a. No será fácil, pero no tienes otra elección.

Por otra parte, tu actividad profesional vive un estancamiento, por lo cual tomará un giro inesperado. Cambios, fin de contrato, cambio de estrategia. Un acontecimiento brutal rompe la línea de tu plan de carrera. No te aferres al pasado. El Juicio y la Muerte indican que tu renacimiento profesional sólo tendrá lugar a cambio de un cambio de orientación.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Felicidad asegurada en tu vida sentimental, amigo! La pareja real Emperatriz-Emperador te protege y te confiere un aurea de seducción estabilizante. Si tienes pareja, tendrás excelentes relaciones con la persona amada. Soltero(a), posees suficiente encanto para acercarte a la persona que te interesa. Buena suerte y que tengas un buen día.

En tu área profesional, el ambiente está cargado de electricidad en tu entorno profesional. Bajo la influencia del Emperador, unos se dejan llevar inútilmente, mientras que otros juegan a tener siempre razón. Tranquilo/a y un poco desafiante, prefieres jugar la carta de la indiferencia y encerrarte en tu espacio de trabajo. Es una sabia decisión que te sevirá para pasar un día casi tranquilo en este aspecto de tu vida.

Géminis, así es tu lectura del tarot

En el amor, la prudencia es hoy tu palabra clave, amigo. No te comuniques con los unos y los otros sin haber reflexionado bien sobre lo que vas a decir. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Emperatriz, eres a la vez abierto/a hacia los demás y reservado(a). Nada de charlatanería inútil con los amigos, nada de blabla con el ser amado, tu escuchas sabiamente y no tomas la palabra más que para lo esencial.

En tu área profesional, priman hoy la inteligencia y el saber hacer las cosas bien. Bajo la influencia de la Fuerza y la Emperatriz, te muestras muy tenaz y con gran talento para la persuasión. Es el día ideal para negociar una mejor posición y/o un aumento, o para hacer una solicitud frente un organismo público o administrativo. A fuerza de coraje y voluntad, conseguirás convencer hasta a los más necios.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tus amores están situados a la vez bajo el signo del dinamismo y de la reflexión, amigo. Te abres a los demás, pero debes pensarte las cosas siete veces antes de hablar. La Sacerdotisa vela por ti. Todo esto crea una jornada afectiva bastante equilibrada que te permite satisfacer cierta necesidad de contacto sin caer sin embargo en la exuberancia y el exceso.

En el trabajo, tu comportamiento en el trabajo refleja un orgullo desmesurado que no soporta ninguna oposición ni reproche profesional. Sin embargo, la alianza de la Torre con el Mago indica que con tu carácter obtendrás resultados, pues refleja dinamismo para alcanzar objetivos concretos. Por otra parte, serás un/a oportunista, pero sólo te lo tendrán en cuenta tus enemigos, no tus aliados.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy apareces como una persona simpática y abierta, amigo. Eres de trato fácil y tu encanto, aumentado por el dúo positivo formado por la Estrella y el Mundo, crea un ambiente de alegría y bienestar alrededor de ti. Tus viejos amigos, así como los más recientes, se alegran de pasar algún tiempo en tu compañía. ¡Y es recíproco!

En el trabajo, la suerte te acompaña a lo largo de todo el día. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y la Estrella, habrá oportunidades de éxito y cambio... Si buscas trabajo, por ejemplo, es el momento ideal para lanzarte. Si estás en contacto con algunos clientes, tienes los medios para pactar acuerdos y contactos. ¡Qué suerte!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Buena jornada en perspectiva en el plano amoroso, amigo. La Emperatriz y el Sumo Sacerdote te dotan de un particular sentido de la escucha que te hace muy atractivo/a y seductor/a para los que amas, y especialmente para la persona que hace latir tu corazón. Las relaciones afectivas están situadas bajo el signo de la felicidad y la espontaneidad, ¡aprovecha!

En el trabajo, tampoco hay un ambiente demasiado entusiasta. Por suerte, tu entorno profesional muestra su comprensión y bondad bajo la influencia del Sumo Sacerdote. Puedes contar con los demás para subirte la moral y apoyarte llegado el caso. No dudes en seguir los consejos de los que comparten contigo las preocupaciones cotidianas, podrían ser muy útiles.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás de un humor muy positivo en tu vida sentimental, amigo. Menos mal que el contexto afectivo lo es mucho más bajo la influencia de la Templanza. Tu entorno te apoya, te escucha y te acepta con ternura y bondad. Aprovecha para olvidarte de tus preocupaciones y tus dudas.

En tu área profesional, necesitarás toda la bondad y la paciencia que pueda proporcionarte tu entorno para que te tranquilices. ¡Realmente te falta seguridad y confianza bajo la influencia de los Enamorados! Por suerte, la Templanza suaviza este estado de ánimo. Conviene que provoques cambios y discusiones para recuperar el equilibrio. Es posible que los consejos que te den sean muy provechosos y positivos para ti, así que escúchalos.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Si acabas de salir de una ruptura, amigo, has de saber que hoy te sentirás más fuerte. La alianza de la Rueda de la Fortuna y la Torre indica que es hora de reconstruir tu vida afectiva e introducirte en una nueva historia de amor. Te encanta conocer gente ya que te devuelve la fe en tu poder de seducción. ¡Lánzate!

En tu área profesional, las cosas evolucionan rápida y furiosamente. No hay descanso bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y del Carruaje. Habrá acciones y relaciones estimulantes con tus compañeros de profesión, ideas innovadoras y proyectos ambiciosos. No te frena nada cuando quieres que el trabajo sea perfecto. ¡Aprovecha la suerte que te acompaña!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

El bienestar de tu pequeña familia es hoy para ti lo más importante, amigo, y estás preparado/a para recibir a amigos de tus hijos o de tu pareja en casa, aunque no te apetezca mucho. La alianza de la Luna y la Templanza simboliza un comportamiento más o menos hipócrita, ¿pero ¿qué no harías tú por la felicidad de los tuyos?

En el aspecto profesional, la alianza del Mundo y la Luna favorece las actividades comerciales y las relaciones con los clientes. Descuelga el teléfono para acceder a nuevos mercados. Tus éxitos del día te permitirán subir puestos en la jerarquía y obtener un estatus y responsabilidades acordes con tus competencias. Se reconocen tus méritos y esto te motiva para ir más lejos.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu rigor y tu sentido de la responsabilidad encuentra respuesta en tu entorno, amigo. Las vibraciones del Sumo Sacerdote son benévolas, bajo su influencia, las personas cercanas comprenden tu necesidad de seguridad y hacen lo que pueden para tranquilizarte. Dándote muestras de su amor, consiguen calmar tus dudas e inquietudes del día.

En tu vida laboral, tienes la dedicación y la colaboración que cualquiera quisiera tener, y no dudas en descolgar el teléfono para ayudar a un amigo en problemas. Emana de ti una seguridad que trae éxito. Nadie duda en confiar en ti y en consecuencia, te confían importantes responsabilidades. Conserva este comportamiento flexible y moderado.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hay predomina la soledad en tu vida sentimental, amigo. El Ahorcado, que representa tu estado de ánimo, indica que hay algo que te impide ir hacia los demás, mientras que la Sacerdotisa, que simboliza el contexto afectivo, muestra mucha reserva en el comportamiento de las personas que te rodean. Es por tanto una jornada un poco triste. Ánimo, mañana será otro día.

Por otra parte, tu vida profesional activa se ve amenazada por algunos retrasos o contrariedades que tendrán el don de impacientarte. No te pongas nervioso/a inútilmente y busca la ocasión de sopesar los pros y los contras de cada proyecto que emprendas. Es el mensaje de la Sacerdotisa y el Emperador: los obstáculos y retrasos engendran la paciencia creada por la reflexión.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy intenten abusar de ti, amigo. Bajo el impulso del Diablo, das el 100% de ti en tu relación afectiva, pero el Ahorcado está ahí para sugerir que puede que esa persona intente manipularte u obtener de ti algo que no estás dispuesto/a a ofrecerle. Desconfía de los charlatanes y los halagos.

Por otra parte, tus proyectos profesionales pasan por dificultades, estancamientos, retrasos que te hacen sentirte impotente a la hora de intentar resolver los problemas. De ahí que haya tendencia al desánimo, personificado por la alianza de la Luna y el Ahorcado. En lugar de quedarte solo/a en tu rincón para luchar contra molinos de viento, pide ayuda. La unión hace la fuerza, hoy más que nunca.