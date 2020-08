Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 15 de agosto?

Horóscopo de hoy, así te irá según el Tarot gratis Foto cortesía: voyant

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 15 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy con la lectura.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy, la Rueda de la Fortuna y de la Muerte te prometen excitantes encuentros que te harán olvidar tus pequeñas desgracias, amigo. Tu vida afectiva parte de cero y a buen paso. Ponte tus mejores galas y sal esta noche. Vas a eclipsar a todo el mundo con tu faceta seria y a la vez fantasiosa.

En tu ambiente profesional, tu vida activa se vuelve hoy hiperactiva. La alianza de la Templanza y la Rueda de la Fortuna es señal de aceleración en tus proyectos, lo que te devuelve el entusiasmo. Tu margen de maniobra aumenta y sientes que has alcanzado el punto más alto. ¡Bravo! Es hora de que recojas los frutos de tu perseverancia. Puede que obtengas una gratificación.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tus amores están hoy de capa caída, amigo. La influencia de la Torre y la Sacerdotisa es desestabilizante, incluso destructora. Si hay desacuerdo, no hay arreglo. Si hay armonía, cuidado con la fragilidad. Única solución: la adopción de una actitud calmada y razonable. No te dejes ganar por la agresividad y la violencia en los sentimientos.

En tu área profesional, un acontecimiento brutal te pone entre la espada y la pared. Te piden que justifiques los malos resultados y tu amor propio sufre las consecuencias. Bajo el impacto del Sol y la Torre, no podrás evitar las relaciones de fuerza, las reprimendas y los conflictos con tu entorno profesional. Ármate de valor y sigue un perfil bajo éste día.

Géminis, así es tu lectura del tarot

¡Hoy tendrás muchos encuentros excitantes, amigo! Llevado por el Carruaje en un remolino de vida, tus relaciones se iluminan con el Sol que refleja miles de facetas de tu personalidad y te hace más seductor/a que nunca. Pero cuidado con parecer demasiado exuberante; la exageración acabará con la sinceridad en tus relaciones. Controla los impulsos y no abuses.

No tomes ningún riesgo en el terreno profesional. La Torre señala un cambio en las estructuras estables que podría obligarte a luchar por conservar tu estatus o tus responsabilidades. Todo va demasiado deprisa, como indica la tirada del Carruaje, y no eres tu quien lleva las riendas, así que no intentes ir contracorriente. Te agotarías en vano.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¡Se te presenta una jornada excelente en el aspecto sentimental, amigo! Bajo la influencia conjunta del Sol y el Emperador, estás resplandeciente. Las vibraciones del día permiten a los solteros tener agradables encuentros, y a los que ya tienen pareja, conocer las delicias del amor compartido. En resumen, todo va viento en popa.

En el trabajo, el Sol brilla en todo el mundo, incluso para la carta de la Muerte que te representa. Te encuentras en una fase de reconstrucción que te llevará hacia el éxito. Recupera el sentimiento de confianza que reinaba en ti, pues asegura éxito de lo que emprendas y del reconocimiento de tus méritos por parte de tus socios.

Leo, así es tu lectura del tarot

Recuerda que, en el amor, cuando se espera mucho, se obtiene poco, amigo. Bajo la influencia del Ahorcado y el Emperador, podrías hoy comprobar este dicho. Puede que hoy tu pareja no quiera someterse a tu ley y tus deseos. Si tú dices negro, él o ella dice blanco. Eso te impacienta y hace crecer en ti una frustración pasajera, pero así es: a veces los polos opuestos se atraen.

En el trabajo, te anima cierta sobreactividad interior que genera angustias y te bloquea en tu desarrollo. Esto no es sorprendente ya que El Ahorcado y la Fuerza generalmente no favorecen en tal aspecto y te impiden valorar convenientemente tus capacidades. Con estas vibraciones, conviene que asumas tus responsabilidades sin pararte ante la mínima contrariedad. No te quedes parado/a, actúa, eres más fuerte de lo que crees.

Virgo, así es tu lectura del tarot

En el amor, la prudencia es hoy tu palabra clave, amigo. No te comuniques con los unos y los otros sin haber reflexionado bien sobre lo que vas a decir. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Emperatriz, eres a la vez abierto/a hacia los demás y reservado(a). Nada de charlatanería inútil con los amigos, nada de blabla con el ser amado, tu escucha sabiamente y no tomas la palabra más que para lo esencial.

En tu área profesional, priman hoy la inteligencia y el saber hacer las cosas bien. Bajo la influencia de la Fuerza y la Emperatriz, te muestras muy tenaz y con gran talento para la persuasión. Es el día ideal para negociar una mejor posición y/o un aumento, o para hacer una solicitud frente un organismo público o administrativo. A fuerza de coraje y voluntad, conseguirás convencer hasta a los más necios.

Libra, así es tu lectura del tarot

La depre te busca hoy, amigo. No te sientes bien contigo mismo(a), te sientes solo/a y no hay perspectivas de encuentros bajo la influencia del Ahorcado y el Loco. En lugar de encerrarte en ti mismo/a echando pestes contra la falta de afecto de tu entorno, muéstrales tu amor. Se recibe lo que se da, todo el mundo lo sabe.

En el trabajo, sientes que no tienes la libertad de acción necesaria para terminar el trabajo del día. El Ahorcado te sitúa en una situación incómoda introduciendo retrasos y bloqueos contra los que no puedes hacer nada. Hay sentimientos de impotencia y desánimo garantizados. Respira profundo.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Es una jornada nostálgica la que te propone el la Muerte y el Loco, amigo. Estas dos láminas te invitan a pasar la página de tu pasado sentimental, para reconstruir un amor totalmente nuevo. Pero antes de volver a empezar, quizá haya que sufrir las angustias de una ruptura. Ten el valor de pensar en esta solución, aunque te asuste.

Por otra parte, no pasan grandes cosas en tu área profesional. La carta de la Muerte te invita a reflexionar más que actuar y puede que tu reflexión te conduzca a acabar con cierto confort material para ir sólo a por lo esencial. Aprovecha para reevaluar tus objetivos y ambiciones, no podrá hacerte daño.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy te apetece conocer gente nueva, incluso irte de viaje para cambiar de aires, amigo. La dinámica de la asociación del Carruaje y la Estrella te impulsa hacia nuevos horizontes afectivos y sensuales. Tus conversaciones se presentan apasionantes pues tendrás la sensación de vivir aventuras totalmente inéditas.

Cuando se trata de trabajo, estás dotado/a de un formidable sexto sentido que te permite idear buenos planes, analizar las intenciones de tus compañeros y presentir por dónde viene el éxito. Las energías combinadas de la Luna (imaginación) y el Carruaje (entusiasmo) te hacen más eficaz. Si consigues canalizar tus impulsos, vas a hacer maravillas.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el amor tienes tendencia a dejarte llevar por los sueños, con el riesgo de caerte desde muy arriba si no tienes cuidado. Desconfía de la Luna y el Emperador, amigo. No confundas sueño y realidad, y sobre todo, no intentes imponer los sueños a los demás. Tus relaciones afectivas necesitan elementos concretos para consolidar su equilibrio y lo sabes bien, así que, ¡pon los pies en la tierra!

Sientes inseguridad sobre tu ambición profesional. La tirada del Diablo y de la Luna indica una situación turbulenta, un intento de manipulación, acuerdos fundados en una mentira. Desconfía de las falsas promesas que puedan hacerte, o de las que puedas hacer tu mismo/a a un cliente o colaborador. En el fondo nadie es tonto. Por ello ha de tratarse de juegos sinceros.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy te muestras muy disponible y flexible en el amor, amigo. El Mundo te abre a los demás, aceptas todas las invitaciones y tienes mucha capacidad para hacer nuevos amigos. La Fuerza te permite evitar a las personas que podrían hacerte perder el tiempo. ¡Aprovecha y diviérte!

¡Tu vida laboral se sitúa hoy bajo el signo de la comunicación y las relaciones! Abre las puertas y ventanas al mundo, pues te lleva una corriente muy dinámica que te empuja a ir más lejos. Los contactos son múltibles, se favorecen las transacciones hipotecarias y se protegen las relaciones con la clientela. ¡Es el momento perfecto para hacer negocios!

Piscis, así es tu lectura del tarot

No dejes hoy que se te escape la felicidad delante de tus narices, amigo. El Mundo te ofrecerá sin duda un encuentro apasionate, pero los Enamorados harán crecer en ti la duda, empujándote hacia cierta pasividad frente a los acontecimientos. Has de saber reconocer la promesa de la felicidad cuando se presente, y salir de tu caparazón para lanzarte hacia lo desconocido.

Por otra parte, debes de confiar en tus cualidades profesionales si quieres hacer evolucionar tu carrera. El Sol te empuja a lo alto, a afirmarte, mientras que los Enamorados despiertan todas tus dudas. No tengas miedo de no estar a la altura de lo que se espera de ti. Posees las cualidades y habilidades necesarias para tal posición. ¡Sitúate por delante!