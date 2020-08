Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 14 de agosto?

Horóscopo de hoy, así te irá según el Tarot gratis Foto cortesía: voyant

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 14 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy con la lectura de tus cartas.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy estarás especialmente activo en tus relaciones afectivas, amigo. La Rueda de la Fortuna te predispone a los cambios de ambiente, a los encuentros y al movimiento, mientras que la Emperatriz te abre a los demás. Estás en excelente disposición para dar impulso a tu vida amorosa. Es el momento de usar tus armas de seducción.

En tu área de trabajo no faltarán oportunidades de éxito o cambios bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna. Tu comportamiento dubitativo o desconfiado podría impedirte obtener todos los beneficios. Un exceso de prudencia o falta de confianza en ti o en tus interlocutores podría hacerte perder ocasiones de aprovechar la situación. Te arrepentirás.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy, bajo la influencia del Ermitaño, no te encuentras a gusto en tus relaciones afectivas, amigo. La gente que te rodea te llena de cuidados y gestos amables, y eso te llega a lo más profundo de tu corazón. La Estrella, que simboliza el contexto sentimental, es de lo más agradable. Te quieren, te escuchan y te perdonan tus pequeños errores del día.

En el aspecto profesional, se instala la confianza. Asociado con el Loco, la buena Estrella vela por ti y desarrolla tus cualidades creativas. Trabajas con alegría y buen humor, feliz de poder comenzar tus proyectos. Invierte un poco de tiempo en una actividad personal que te apasione, sobre todo si es artística. Te sorprenderá la belleza del resultado.

Géminis, así es tu lectura del tarot

El bienestar de tu pequeña familia es hoy para ti lo más importante, amigo, y estás preparado/a para recibir a amigos de tus hijos o de tu pareja en casa, aunque no te apetezca mucho. La alianza de la Luna y la Templanza simboliza un comportamiento más o menos hipócrita, ¿pero ¿qué no harías tú por la felicidad de los tuyos?

En el trabajo, tienes tendencia a permanecer inactivo/a frente a las dificultades y dudas cuando tienes que tomar decisiones. Provocando una pequeña depre pasajera, la Luna y los Enamorados trabajan juntos para perturbar tu juicio y tu capacidad de reacción frente a los acontecimientos que se presentan. Te falta seguridad y dudas de tu eficacia. Resultado: no te sientes ni seguro/a ni eficaz hoy.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Te quieren, amigo, te quieren mucho. Puede que no te des cuenta bajo la influencia desestabilizadora de los Enamorados, que tiene tendencia a hacerte dudar de todo, pero cuentas a tu alrededor con sólidos apoyos. El Sumo Sacerdote representa a este/a amigo(a), este familiar, o la pareja que te prestará su atención en caso de necesidad. No estás solo(a), así que ¿por qué tantas dudas?

En cuanto al trabajo, puede que se opongan a tus ideas o sufras la competencia desleal de un enemigo. La alianza de la Torre y el Sumo Sacerdote indica que tendrás que mantener la calma y no caer en las trampas que te tienden. No dudes en pedir consejo a un colaborador más experimentado para rodear los obstáculos.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy el Sol tiene una cita con la Luna en tu cielo afectivo y este matrimonio celeste te hace brillar y sentirte enamorado/a. Tus deseos se ven satisfechos, el amor te tiende sus brazos y tu contagiosa alegría de vivir crea un ambiente propicio a la felicidad compartida. No podrías tener una mejor tirada para vivir una jornada tan completa a nivel sentimental, amigo.

Por otra parte, tu ambición profesional no tiene límites. La asociación de la Estrella y el Sol te asegura el brillo en tu profesión gracias a tu vivacidad intelectual y tu excelente facultad para analizar en un abrir y cerrar de ojos la fuerza y debilidades. Nadie podrá molestarte hoy, pero no aproveches para manipular a tus compañeros.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Las obligaciones familiares y el deber conyugal se te hacen insoportables hoy, como refleja la tirada del Loco y la Muerte. Por otra parte, estás a punto de mandarlo todo a volar para tener algunas horas de soledad bien merecidas, amigo. ¿Quieres que te dejen tranquilo/a?, díselos, pero con flores; ¡será mejor!

En el trabajo, cada uno va a lo suyo a lo largo del día. Bajo la influencia del Ermitaño prefieres aislarte para reflexionar serenamente sobre tu situación profesional del momento. Por su parte, tus compañeros de trabajo o socios, representadas por el Loco sienten una gran necesidad de libertad y autonomía. Así cada uno va a lo suyo, sin preocuparse por los demás.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy no soportas la idea de verte encerrado/a en un universo afectivo agobiante, amigo. Necesitas aire, soledad y reflexión para poner en orden tus sentimientos. Las obligaciones de la vida conyugal te agobian y sueñas con pasar algunos días tu solo lejos de la rutina cotidiana.



En tu vida profesional, el Loco anuncia muchas complicaciones ligadas a un exceso de despreocupación y mala gestión ya se de unos u otros. El Ahorcado que te representa a ti, te incita a huir de tus responsabilidades frente a estas dificultades y a encerrarte en ti mismo/a para analizar la situación. No tienes ni el valor ni la confianza en ti suficiente para luchar, se trate de lo que se trate.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Un mundo de posibilidades se abre hoy ante ti, amigo. Arrastrado/a por la carrera de la seducción por el Carruaje cargando a la Muerte, te encuentras listo/a para poner fin a un pasado doloroso y lanzarte en una excitante aventura sentimental. Bravo, así es como debes abordar tu futuro sentimental, teniendo confianza en tu capacidad de reanimación.

En el trabajo, da prioridad a los desplazamientos o pequeños viajes. Estarán especialmente protegidos bajo la doble influencia el Carruaje y el Sumo Sacerdote. Si no tienes la posibilidad de dejar tu lugar de trabajo, descuelga el teléfono y utiliza tus contactos. Serán muy productivos y enriquecedores en el futuro.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

La Estrella y la Fuerza te ofrecen una despreocupación casi juvenil en tu vida sentimental. Con una sonrisa, le das tu confianza a todo el mundo, pues inconscientemente sientes que la suerte te acompaña. Es cierto, amigo , hoy la fortuna está de tu parte. De todas maneras, no es razón para dejar abierta tu puerta a todo el mundo. No confundas confianza con ingenuidad.



En el terreno profesional vas remontando la pendiente. El periodo de vacas flacas ha terminado e inicias nuevos proyectos. La alianza de la Muerte y de la Estrella anuncia bellas iniciativas que aportarán sus frutos en un futuro no muy lejano. Inicias el ascenso de la montaña con valor, confianza y entusiasmo. ¡Bravo!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy estarás especialmente activo en tus relaciones afectivas, amigo. La Rueda de la Fortuna te predispone a los cambios de ambiente, a los encuentros y al movimiento, mientras que la Emperatriz te abre a los demás. Estás en excelente disposición para dar impulso a tu vida amorosa. Es el momento de usar tus armas de seducción.



En el trabajo, la Rueda de la Fortuna sostiene al Mago para proporcionarte mayor libertad de acción. Es el día ideal para iniciar desplazamientos o ir a la búsqueda de nuevos encuentros. Has de saber tomar las oportunidades que se te van a presentar en el contexto socio-profesional, ¡no te arrepentirás!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Es un día para marcarlo en el calendario de tu vida afectiva, amigo. El Juicio y el Loco te preparan una excelente sorpresa que podría tomar la forma de un encuentro fulgurante. ¡Puedes esperarte cualquier cosa, sobre todo felicidad! Tus relaciones son vivas, llenas de fantasía y entretenimiento. Emanas un perfume de alegría y misterio que hechizará a cualquiera que se cruce en tu camino.

Explota en tu vida activa las nuevas ideas que nacerán en ti hoy bajo la influencia de la Muerte y del Juicio. Algunas iniciativas lo bastante originales podrían impulsarte. Eres capaz de imaginar una estrategia que aumentará tu libertad de acción y, sin duda, tus beneficios. No dudes en quebrarte la cabeza para encontrar una solución.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tus relaciones sentimentales inician hoy su vuelo, y la tirada de la Torre en asociación con el Loco es sinónimo de dolor y conflicto. Puede que vuelen platos, que las palabras superen los pensamientos y, finalmente, puede que una separación temporal sea la mejor solución, amigo. Trata de huir antes de enfrentarte, pues te arriesgas a arrepentirte de pronunciar hirientes palabras.

En el aspecto profesional, la alianza de la Luna y la Torre no es un símbolo muy alegre. Puede que un acontecimiento inesperado haga fracasar un proyecto que te importaba mucho o haga tambalear tu puesto. Pase lo que pase, evita entrar en conflicto con tu entorno profesional, pues perjudicará tus intereses. Es un día negro para la actividad.