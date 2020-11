Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 13 de noviembre?

Tarot gratis para hoy 13 de noviembre, así te irá según el horóscopo.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 13 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Un mundo de posibilidades se abre hoy ante ti, amigo. Arrastrado/a por la carrera de la seducción por el Carruaje cargando a la Muerte, te encuentras listo/a para poner fin a un pasado doloroso y lanzarte en una excitante aventura sentimental. Bravo, así es como debes abordar tu futuro sentimental, teniendo confianza en tu capacidad de reanimación.

En el trabajo, tienes tendencia a confundir dinamismo y precipitación. Bajo la influencia de la Fuerza y el Carruaje, vas deprisa tomando decisiones y actuando, demasiado, incluso. Cuidado con los errores de juicio y malas elecciones. Sin mirar a dónde se va, se puede uno confundir de camino.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¿Por qué está celoso/a del pasado de tu pareja, aunque se trate de una persona que acabas de conocer? Haz hoy callar a tus demonios interiores, amigo . La alianza de la Rueda de la Fortuna y del Diablo te sumerge en un torbellino de encuentros. Pero no dejes que la pasión te devore. Esto sólo funcionará si respetas la libertad de tu pareja.

Profesionalmente, tu imaginación desencadenada por la Luna encuentra ingeniosa aplicación en tus actividades. La Rueda de la Fortuna te introduce en un remolino de suerte y oportunidades. Es una jornada positiva que podría ver florecer proyectos tan creativos conceptualmente como prometedores comercialmente hablando. ¡Métete de fondo al trabajo, habrá recompensa!

Géminis, así es tu lectura del tarot

En el amor, eres sólido/a como una roca, amigo. Eres la persona con la que se puede contar, el hombro donde lloran los demás. El Emperador y el Sumo Sacerdote tranbajan juntos para traerte esta autoridad sólida y tranquilizadora que te llevará hoy al éxito. Arreglas las diferencias de los unos y los otros para una actitud más positiva. ¡Bravo!

Profesionalmente, das muestras de un dinamismo a prueba de bombas bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna. Pero cuidado con cambiar demasiado las costumbres de los que colaboran en tu espectro. Bajo la influencia del Emperador se encuentran un poco aferrados a sus principios, tus colaboradores podrían desestimar tu petición si intentas, de una manera u otra, desestabilizar un universo seguro.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy has de saber estar disponible para la persona que te abrirá su corazón, amigo. El Juicio asociado con el Emperador, te promete algunas sorpresas en el amor. Ese príncipe azul que antes ni te miraba, te abrirá sus brazos, mientras que la Bella Durmiente despertará de su sueño para prometerte felicidad. Tu vida cotidiana se sitúa bajo el signo de lo inesperado, no le cierres la puerta.

En otro aspecto, tu jornada profesional estará marcada por un acontecimiento totalmente inesperado. Son las cartas del tarot del Loco y el Juicio los que distribuyen las cartas, y puede decirse que te miman. Tendrás los medios necesarios para alcanzar una excelente oportunidad o conseguir un acuerdo con un socio sobre un proyecto que te interesa muchísimo. ¡No está mal!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy puede haber un cambio de orientación imprevisible en tu vida sentimental, amigo. La Rueda de la Fortuna favorece la suerte y la expansión, mientras que el Sumo Sacerdote desarrolla tus facultades de adaptación y juicio. Se dan todas las condiciones para que se presenten buenas oportunidades que sabrás aprovechar. ¿Quizá un flechazo a la vuelta de la esquina?

En el aspecto profesional, el día se presenta excelente para la evolución de las cosas. La Rueda de la Fortuna y la Fuerza te ofrecen mayor libertad de acción y espíritu de iniciativa. Es el momento ideal para renovar tu actividad, para revisar métodos o ideas que ya no tienen lugar de ser. Si buscas trabajo, agarra el teléfono y adelántatele a los contratantes.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Jornada a medias tintas en el amor, amigo. Representado/a por los Enamorados, dudas de los demás y de ti mismo(a), lo que te impide vivir alegremente tus relaciones con tu entorno afectivo. Por suerte, la Emperatriz contrarrestra estas dudas permitiéndote comunicárselas a los interesados. Esta forzada comunicación te ayudará a distinguir entre los que te escuchan y los que no.

En el trabajo, tienes la energía y la fogosidad necesaria para hacer avanzar tus proyectos. La Emperatriz, quien simboliza el contexto socio-profesional, parece abierta a toda proposición. No te queda más que mostrar tu coraje y determinación para hacer valer tus argumentos y llevar tu Carruaje hacia donde te conviene. Has de saber en todo caso, que posees los medios necesarios para poner a tus interlocutores de tu parte.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy te montas en la Rueda de la Fortuna para dar la vuelta alrededor del Mundo. Pero está feliz agitación podría hacerte perder la cabeza y el punto de referencia, amigo. No aceptes dos invitaciones para dos fiestas que son a la misma hora, por ejemplo. Así no llegas a ninguna parte.

En el trabajo, estás en buena posición para hacer progresar tu situación. La Rueda de la Fortuna añade suerte a la inteligencia que ya posees gracias a la Emperatriz. Si esperas algún resultado, un ascenso o una señal del destino para que las cosas avancen, puede que hoy sea el día en el que se presenten las oportunidades. Abre bien los ojos.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy predomina una actitud reservada en el amor, amigo. Son el Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa los que te empujan hacia este estado de ánimo. Te haces el(la) tímido/a cuando no huyes para evitar un enfrentamiento con tu entorno. Si tienes pareja, esta vibración es positiva, te reafirmas en lo que es más importante para ti: ¡tu pareja!

Profesionalmente, la Sacerdotisa tira de la cola al Diablo y, para solucionar un problema, te ves tentado/a a simplemente negarlo. Tu actitud está falta de coraje y franqueza. Toma el toro por los cuernos y atrévete a confesar los errores, un mal resultado o una debilidad. Te vendría bien un amigo para echarte una mano.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy, a pesar de un contexto afectivo muy prometedor bajo la influencia de la Fuerza, no conseguirás superar tus dudas y preguntas, amigo. ¡Qué pena! Tu entorno está ahí para afirmar tu amistad y tu amor. ¿Por qué no escuchar las palabras tiernas que te dirigen? Necesitarás la perseverancia de tu entorno para recuperar la confianza.

En el trabajo, eres brillante al ser maestro de tus energías. La Emperatriz, asociada con la Fuerza, te proporciona toda la determinación y la inteligencia necesaria para hacer evolucionar favorablemente tu situación. No solamente diriges con mano de hierro tus tareas cotidianas, sino que anticipas eventos. ¡Qué vitalidad! Pero cuidado con el golpe de cansancio al final del día.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy evolucionas en un universo afectivo alentado por los rayos del Sol y las llamas del Diablo, amigo. La pasión está a la orden del día. Cultivas grandes sentimientos, declaraciones apasionadas, intercambios tiernos y sensuales. Nada puede estropear los momentos de amor o intimidad que compartirás con personas cercanas. Por lo tanto, multiplica esos momentos.

Por otra parte, tu ambición profesional no tiene límites. La asociación de la Estrella y el Sol te asegura el brillo en tu profesión gracias a tu vivacidad intelectual y tu excelente facultad para analizar en un abrir y cerrar de ojos la fuerza y debilidades. Nadie podrá molestarte hoy, pero no aproveches para manipular a tus compañeros.

Acuario, así es tu lectura del tarot

En el amor, tienes tendencia a actuar como un bulldozer en un campo de amapolas, amigo. Resultado: todo el mundo huye de ti. Ese es el mensaje del Ermitaño para hoy. No des rienda suelta a tu pasión, calma tu ardor y tu impulsividad si no quieres encontrarte solo/a delante de la televisión.

En el trabajo, no es el momento ideal para expresar tus ideas y deseos. El Sumo Sacerdote y el Ermitaño te invitan a poner orden en tu situación, a reflexionar para buscar soluciones a tus eventuales dificultades. Si tienes la oportunidad, intenta aislarte hoy. Cierra la puerta de tu oficina y cuelga este cartel: "No molestar, estoy reflexionando".

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy asombrarás a todo el mundo con tu dinamismo, amigo. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna, tu espontaneidad es muy enérgica y puede sorprender a un entorno afectivo un poco demasiado aferrado a sus principios. Bajo la influencia del Emperador, las personas que amas no son necesariamente las más cariñosas, pero no están menos dispuestas a unirse a ti en tu locura. De todas maneras, no cambies demasiado sus costumbres.

En el aspecto profesional te comportas como un/a tirano/a. Cualquiera que trabaje a tu lado debe someterse a tus reglas y métodos. No hay ni siquiera la posibilidad de una posible discusión, como indica la alianza del Diablo y el Emperador. ¿Quiere esto decir que vas a perder la oportunidad? ¡De eso nada! Esta increíble fuerza que te empuja te permitirá alcanzar tus objetivos.

