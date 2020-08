Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 13 de agosto?

Horóscopo de hoy, así te irá según el Tarot gratis Foto cortesía: voyant

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 13 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Es un día bajo el signo de la reflexión y la introspección. La alianza del Ermitaño y la Templanza indica que necesitas aislarte para ordenar tu vida en pareja, tu vida sentimental o tus relaciones afectivas. Cuidado con lo que hagas amigo, pues puede que tu entorno se sienta herido por esta necesidad de soledad y silencio. Deja tu puerta entreabierta.

En el trabajo, no es el momento ideal para expresar tus ideas y deseos. El Sumo Sacerdote y el Ermitaño te invitan a poner orden en tu situación, a reflexionar para buscar soluciones a tus eventuales dificultades. Si tienes la oportunidad, intenta aislarte hoy. Cierra la puerta de tu oficina y cuelga este cartel: "No molestar, estoy reflexionando".

Aries, así es tu lectura del tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Te cuesta comunicarte hoy con tu entorno afectivo, estás como paralizado/a por un pudor extremo que te impide dejarte llevar y acercarte a los demás, amigo. La tirada de la Sacerdotisa y la Templaza son símbolo de un bloqueo afectivo, de una timidez que podría hacerte perder la oportunidad de tener una bella amistad. Ábrete a los demás, tu entorno no es hostil como lo parece.

En el trabajo, tienes necesidad de calma y discreción. El Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa te invitan a actuar solo/a a lo largo del día. Si trabajas en equipo, esta actitud reservada no será necesariamente mal interpretada, pues dispones de una gran facultad de transmitir tus mensajes con dulzura. "No te preocupes, necesito estar solo/a hoy.", será tu frase del día.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Lleno/a de esperanza e idealismo, vas por delante de los demás hoy, amigo. La Templanza, en asociación con el Carruaje, te promete un día muy agradable en el aspecto sentimental. Serás apreciado/a por tu entusiasmo y alegría de vivir, querido/a por tu sentido para escuchar y tu voluntad para hacer avanzar las cosas en el buen sentido. Es un día ideal para acercarte a los que ocupan un lugar más grande en tu corazón.

En el trabajo, la moderación predomina en todas tus iniciativas. La Templanza suaviza la fuga del Emperador, que te lleva a canalizar tu energía y voluntad de dominación de tu entorno y tus situaciones. Controlas tu ambición sin ser un aguafiestas, actúas con autoridad sin ser tiránico. ¡Hoy llegarás muy lejos!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

La tentación de la fruta prohibida es hoy el gusano de la manzana, que es tu espíritu. La tirada de los Enamorados y el Diablo es símbolo de un violento deseo por dos personas, con la imposibilidad de elegir una u otra, amigo. ¿Será suficiente el sentimiento de culpabilidad para mantenerte alejado/a de las infidelidades?

En tu área profesional, es posible que el Mago y los Enamorados te sitúen ante una elección. Nueva proposición, cambio inesperado, oferta o ascenso. Puede que tengas que tomar una decisión importante a lo largo del día. No te quedes atrás a la hora de aprovechar las buenas oportunidades que puede que se te presenten.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Lleno/a de esperanza e idealismo, vas por delante de los demás hoy, amigo. La Templanza, en asociación con el Carruaje, te promete un día muy agradable en el aspecto sentimental. Serás apreciado/a por tu entusiasmo y alegría de vivir, querido/a por tu sentido para escuchar y tu voluntad para hacer avanzar las cosas en el buen sentido. Es un día ideal para acercarte a los que ocupan un lugar más grande en tu corazón.



En cuanto al trabajo, el ambiente está en calma. Acabas de pasar por un momento de tranquilidad y la actividad vuelve, pero despacio. Dicho esto, la tirada de la Muerte y de la Templanza debe incitarte a considerar el porvenir profesional con confianza. No habrá destellos inmediatamente, pero el periodo se presenta prometedor y gratificante. ¡No pierdas la cabeza!

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

¿Por qué has de dudar de la belleza y la perfección de los sentimientos que te prodigan cuando el Sol ilumina de esta manera tu vida sentimental? ¿Vas a dejar que los Enamorados siembren la duda mucho tiempo y dejar así pasar la oportunidad de vivir un día maravilloso? Esto no es serio, amigo, el Sol debe brillar hoy plenamente en tu corazón y debe liberarte de todas tus dudas. Ya está dicho.

En tu vida profesional, no puede haber nada mejor que la asociación de la Fuerza y el Sol para protegerte hoy. Estas dos cartas combinan energía y poder de realización en el trabajo. La puerta del éxito y la prosperidad está hoy abierta para ti. Te toca arriesgar con coraje y sobriedad. El éxito que esperas se encuentra sin duda al final del camino.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Es posible que hoy te falte valor y tenacidad en tus relaciones afectivas, amigo. El Mago te aporta la energía para evolucionar, pero el Ahorcado crea la duda en cada una de tus iniciativas. Esto podría traducirse en un sentimiento de frustración, especialmente tenaz si intentas iniciar una relación amorosa. Un consejo: deja para mañana las iniciativas en el terreno sentimental.

Profesionalmente, vas hacia una verdadera desmotivación bajo el impacto del Loco y el Ahorcado. Tus proyectos están bloqueados, no avanzan como se preveía y sientes que el desánimo se instala en ti. No te rindas. No por tener un mal día hay que abandonar la idea de alcanzar tu objetivo. ¡Ánimo!

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Te encuentras un poco a disgusto en tu universo afectivo, amigo! Entre la necesidad de claridad que te provoca la Justicia, y la indecisión que reina a tu alrededor bajo la influencia de los Enamorados, hay un conflicto de interés que no sabes hoy cómo resolver. Pides estabilidad, rigor, honestidad y te responden con mensajes vagos y sentimientos inciertos. El malestar se instala en ti.

En tu área profesional, es posible que el Mago y los Enamorados te sitúen ante una elección. Nueva proposición, cambio inesperado, oferta o ascenso. Puede que tengas que tomar una decisión importante a lo largo del día. No te quedes atrás a la hora de aprovechar las buenas oportunidades que puede que se te presenten.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el amor, la Rueda de la Fortuna te prepara algunas buenas sorpresas, amigo. ¿Pero estás preparado/a para recibirlas como merecen? Nada es menos seguro que con los Enamorados, que te hacen dudar más que nunca. No te faltarán salidas, diversiones. Tienes que hacer callar tus dudas y aceptarlas con entusiasmo. ¡No dudes, avanza!

En el aspecto profesional, tu actividad se acelera bajo el dinámico efecto de la Rueda de la Fortuna que esconde la faceta negativa de la Muerte. Un proyecto termina, pero otro se inicia inmediatamente después. Encadenas las citas una tras otra. Tómate un tiempo para relajarte y concentrar tus energías en una sola dirección o te agotarás.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tus amores se sitúan hoy bajo el signo de la ternura, amigo. La dulce Estrella y la Sacerdotisa te proponen espléndidos momentos de amistad, bellos encuentros llenos de encanto y confianza. Sabes perfectamente cómo guiar tu pensamiento y meditar de forma positiva sobre tu vida. Aquí estás, en perfecta armonía contigo mismo/a y tu entorno afectivo.

En el trabajo, la Estrella y la Emperatriz te facilitan el día. Eres dinámico/a, voluntarioso/a, pero no avanzas sin tener en cuenta tu entorno profesional. Tu buena estrella te proporciona una mayor conocimiento de ti mismo/a y de los demás, y te permite adoptar actitudes justas para hacer que ceda toda adversidad y presión. ¡Vas por buen camino!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy no se excluye una posible crisis sentimental, amigo. Estás sometido/a a una elección entre dos personas, dos actividades, dos invitaciones, y, si creemos en la tirada de los Enamorados y la Estrella, dudarás sin conseguir decidirte. Tus relaciones se complican de golpe y hay malentendidos y puede que tus dudas confundan aún más tu entorno.

En el trabajo, no puedes apoyarte hoy en nada ni en nadie. El humor de tu entorno es incierto, nadie se atreve a tomar decisiones a tu alrededor. Ante esta apatía general y esta incapacidad de tomar el toro por los cuernos, el Ermitaño te invita a desandar lo andado y hacer una pausa. No es el momento de tomar la iniciativa, es momento de soledad y reflexión.

Acuario, así es tu lectura del tarot

TE PUEDE INTERESAR:Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 13 de agosto ¡Ya están aquí!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Un impulso ciego te empuja hacia un amor imposible. Puede que te lances a los brazos de un desconocido y te encuentres al día siguiente en la cama de alguien que ni siguiera se acuerda de tu nombre. Cuidado con las desilusiones, amigo. La alianza del Loco y el Diablo te enseña que puedes perder la cabeza fácilmente.

En tu vida profesional, predomina un sentimiento de desánimo y cansancio. El Loco y la Sacerdotisa te desconcentran y te empujan hacia cierta dispersión. Nada parece poder motivarte en tus tareas diarias y no puedes evitar imaginarte otro destino laboral. Recuerda que todos los trabajos tienen sus buenos y sus malos momentos.