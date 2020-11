Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 11 de noviembre?

Tarot gratis para hoy 11 de noviembre, así te irá según el horóscopo

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 11 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias trae tu predicción hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy estás un poco tímido/a en el amor, amigo. La influencia del Mago y la Sacerdotisa no te empuja a ir hacia delante en tu vida amorosa. Aunque esto no sea un drama, no hay muchas posibilidades de que las cosas evolucionen positivamente hoy.

Tu vida profesional puede verse truncada por tu exceso de modestia, la cual obstaculiza tu progreso profesional. Bajo la influencia de la Templanza y de la Sacerdotisa, das muestras de adaptabilidad pero te falta ambición. Te falta una chispa para obtener el respeto y afirmar tus decisiones. Te dejas llevar de golpe por la corriente sin gran convicción.

Aries, así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tus amores están hoy de capa caída, amigo. La influencia de la Torre y la Sacerdotisa es desestabilizante, incluso destructora. Si hay desacuerdo, no hay arreglo. Si hay armonía, cuidado con la fragilidad. Única solución: la adopción de una actitud calmada y razonable. No te dejes ganar por la agresividad y la violencia en los sentimientos.

En tu área profesional, un acontecimiento brutal te pone entre la espada y la pared. Te piden que justifiques los malos resultados y tu amor propio sufre las consecuencias. Bajo el impacto del Sol y la Torre, no podrás evitar las relaciones de fuerza, las reprimendas y los conflictos con tu entorno profesional. Ármate de valor y sigue un perfil bajo este día.

Tauro, así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy, la buena Estrella asociada al Juicio vela por tu vida afectiva. Te llena de alegría de vivir, de curiosidad y ternura para compartir con las personas que amas. Si estás enfadado/a con alguien, amigo, tendrás ganas de dar el primer paso para una reconciliación sincera y sin segundas intenciones. ¡Bravo!

En el frente laboral, no te sientes muy seguro/a de ti mismo/a, pero la situación tiene tendencia a mejorar un poco bajo la influencia de la Estrella. Tus compañeros de trabajo, clientes y superiores te apoyan y te guían por el buen camino. No necesitas ambición ni audacia para conseguir ciertos resultados. Es suficiente con que te dejes llevar por la corriente positiva a la que te arrastran los demás. Déjate llevar, el éxito llegará solo en su momento.

Géminis, así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En el aspecto amoroso, este día podría estar marcado por una ruptura más o menos definitiva con un elemento del pasado afectivo, amigo. Ruptura con un lugar, un objeto o una persona, provocada por tu firme voluntad de estabilizar tu situación sentimental. El la Muerte te provoca la necesidad de cortar por lo sano, mientras que el Emperador te da la voluntad para hacerlo. Puede que seas firme, demasiado quizá, frente a las decisiones determinantes en el amor.

En cuanto al trabajo, puede que ciertas cosas evolucionen en tu manera de enfrentarte a la rutina: cambio de actividad o de compañeros, reorganización del horario, cambios, ascensos. ¡Nada es imposible bajo la influencia de la Muerte! Por suerte, la Emperatriz será tu guía a lo largo del día y te permitirá enfrentarte a esta evolución con habilidad.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Protegido/a por la Emperatriz, no te faltan armas para seducir hoy a todo el mundo, amigo. Lo que te falta, sin embargo, es constancia en tus esfuerzos. Bajo la influencia del Ahorcado, que te pone en una incómoda situación, te es difícil emplearte a fondo. Avanzas un paso y retrocedes dos. Cuidado, puede que algunas personas que te aprecian renuncien a ver más allá.

Por otro lado, el desánimo cae sobre tu vida profesional. El Mundo indica que te mereces cumplidos y gratificaciones por tu trabajo, pero el Ahorcado se esfuerza por retrasar el momento en que tus compañeros tengan en cuenta tus buenos resultados. En lugar de ser pesimista y verlo todo negro, sigue en esta línea y ten confianza en el futuro.

Leo, así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes el alma a flor de piel, amigo. La Luna, que representa tu estado de ánimo, marca una sensibilidad exacerbada, gran imaginación, una visión romántica de la relación amorosa. La Emperatriz es símbolo de realización, y el matrimonio de estos dos arcanos muestra una vida afectiva marcada por sentimientos compartidos y sinceros. Sigue tu intuición, no te equivocarás.

En el trabajo, se instalan sólidas y seguras bases bajo la influencia de la Emperatriz y la Justicia. Tu trabajo es regular, lógico; todo lo que emprendes y que intentas estabilizar favorecerá a tu situación en el futuro, en ese sentido avanzamos hoy. ¡Felicidades!

Virgo, así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Loco te despista un poco, amigo. La inestabilidad del ambiente y la faceta a veces irresponsable de los que te rodean tiene tendencia a influir sobre ti a pesar de que la Fuerza te protege y evita que hagas cualquier cosa. Sé prudente en tus relaciones afectivas, no dejes que las personas a las que amas tengan demasiada libertad. ¡Podrían abusar de tu generosidad!

Por otro lado, te sientes sobrecargado/a de trabajo, irritado/a por la lentitud de los acontecimientos o de tus compañeros de trabajo e incapaz de concentrarte eficazmente en tu tarea. En lugar de querer hacerlo todo tú mismo/a, aprende a delegar. Eso te permitirá centrarte en las misiones más importantes y evitar ser superado/a por los acontecimientos.

Libra, así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hay mucha gente a tu alrededor, demasiada para tu gusto. Bajo la influencia del Ahorcado, no te sientes preparado/a para afrontar este torbellino de gente. Y sin embargo, amigo, toda esa gente que te quiere solo quiere lo mejor para ti. Sal de tus dudas afectivas y acepta tus relaciones, ganarás felicidad y amor.

Profesionalmente, podrías cerrar de un portazo la puerta de la Torre para salir a conquistar un nuevo Mundo. Tu situación actual no te permite escapar y eres consciente de ello. Sueñas con viajar, con estudiar, con aventuras profesionales diferentes. Dirige tu barco hacia donde mejor te parezca, pues todo movimiento hacia delante será positivo.

Escorpio, así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy sales de un periodo de incertidumbre representado por el Loco que, gracias a la Fuerza, te devuelve la confianza en el amor y la fe en el otro, amigo. No trates de imponer tus sentimientos a tu pareja, intenta más bien sugerirles con dulzura y con tu encanto natural, resaltado por la Fuerza. El resto, en especial tu deseo de estabilidad, vendrá solo.

Profesionalmente, obtienes más responsabilidades y ganas puntos con tus superiores o clientes. La energía positiva y segura del Juicio y la Fuerza indica que tus habilidades son reconocidas y recompensadas en su justa medida. Se presiente una gratificación, y por qué no, un ascenso.

Sagitario, así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu despreocupación afectiva no recibe la respuesta que esperabas, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, tus impulsos amorosos encuentran un freno: te dan la espalda en plena declaración, no acuden a tus citas, no te devuelven las llamadas. Todas estas desilusiones te dan la impresión de estar un poco solo/a. Sin embargo, tu sabes que no es cierto.

En el trabajo, no es el momento ideal para expresar tus ideas y deseos. El Sumo Sacerdote y el Ermitaño te invitan a poner orden en tu situación, a reflexionar para buscar soluciones a tus eventuales dificultades. Si tienes la oportunidad, intenta aislarte hoy. Cierra la puerta de tu oficina y cuelga este cartel: "No molestar, estoy reflexionando".

Capricornio, así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Es un mal día en el plano afectivo, amigo. Entre la Muerte y el Ahorcado, no te queda otra que plantearte una pequeña separación con una persona, una situación o un lugar que no te conviene. Todo esto puede ser doloroso, incluso deprimente, pero es a veces necesario para obtener un nuevo punto de partida. Saber marcharse es también saber amar en algunas ocasiones.

En el trabajo, puede que sufras una transformación u optes por un cambio radical en tus costumbres laborales. Bajo la influencia de la carta del tarot de La Muerte, es hora de cambios, ya sean deseados o no. Puede tratarse de una ruptura con un antiguo compañero, o del abandono de un proyecto que ya no te interesa. Todo esto no será fácil de llevar, necesita adaptarse, pero sobre todo darle vuelta a la página.

Acuario, así es tu lectura del Tarot

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “LA LUNA"

������ Aprende más sobre el significado de las cartas del Tarot “6 de espadas” ������https://t.co/ajGqybFWYo — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 7, 2020

Piscis, así es tu lectura del tarot

Aspiras hoy a mucha serenidad en el amor, amigo. ¿Pero estás seguro/a de estar haciéndolo todo para conseguirlo? Bajo la turbadora influencia de la Luna, puede que te falte claridad y confianza en ti en los tiernos mensajes que transmites, en especial en los dirigidos a la persona amada. No dejes lugar a la equivocación o a ambigüedades. Tus palabras deben reflejar tus pensamientos y deseos.

Cuando se trate de tu vida profesional, debes desconfiar de tu imaginación, a veces desbordante, y de tu falta de sentido de la realidad en tus proyectos. Por muy innovadores que sean, puede que no sean comprendidos por tu entorno profesional y te conduzcan por un mal camino. Estar en la Luna tiene su encanto, pero mantener los pies en la tierra no es menos indispensable.