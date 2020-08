Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 11 de agosto?

Horóscopo de hoy, así te irá según el Tarot gratis Foto cortesía: voyant

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 11 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy con la lectura de tus cartas.

Aries, así es tu lectura del tarot

Atraviesas hoy una fase de soledad, de retraimiento, y puede que de depresión, amigo. Tus sentimientos no son comprendidos o recibidos como esperabas. La alianza del Ermitaño y la Luna indica una turbación emocional poderosa debido a la frustración y la tristeza. No te dejes atrapar por esta depre pasajera. Reacciona mirando al futuro, no al pasado.

En tu campo de actividad, puede que haya contratiempos que impidan la buena marcha de tus proyectos y la evolución de tu carrera. La tirada de la Muerte y del Ermitaño indica una baja de actividad, incluso la pérdida de un cliente. No te desanimes, todo llega para el que sabe esperar y pronto la rueda girará en la buena dirección.

Aries, así es tu lectura del tarot Foto horoscopo.com

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy no te libras de un flechazo, así que estate preparado/a, amigo. La alianza del Juicio y el Sol en una tirada afectiva indica una (buena) sorpresa o un encuentro excitante que te permitirá renacer interiormente. Si te mueres por creer en el amor, los acontecimientos de hoy podrían modificar positivamante tu juicio.

En tu vida activa, la alianza de la Torre y el Juicio indica que por fin decides asumir un error pasado y aprender la lección. Con mala cara decides cambiar de método de trabajo, iniciar una formación, incluso iniciar tu propia organización. Algo debe cambiar y tienes la intención de hacer evolucionar tu carrera hacia una mayor autonomía.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Con tu temperamento despistado y un poco disperso de hoy, no comprendes la frialdad excesiva de tu entorno, amigo. Te apetece distraerte, salir a ver mundo, pero tu entorno te responde con una imagen seria y poco inclinada al movimiento. Bajo la influencia de la Sacerdotisa, parece que tu universo afectivo está bloqueado, nada avanza ni se mueve. Qué pena que no puedas aprovechar tu dinamismo.

En tu esfera profesional, las cosas necesitan más tiempo de lo normal para aclararse. La Sacerdotisa pone el freno a tus iniciativas y te pide reflexión antes de cada acción. Sin embargo, la tenacidad y coraje bajo la influencia de la carta de la Fuerza, te permite alcanzar tus objetivos al final del día. ¡La perseverancia es hoy tu arma!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy gira la rueda en el aspecto sentimental, amigo. Tu comportamiento evoluciona y te sientes capaz de aprovechar la suerte si ésta se te presenta. Soltero(a), la asociación con la Sacerdotisa y la Rueda de la Fortuna es prueba de éxito en el amor, resultado de una larga operación de seducción. Si tienes pareja, es hora de renovar los proyectos en común y tener más libertad relacional.

Por otra parte, tu vida profesional toma un nuevo impulso. Tu dinamismo, impulsado por la alianza del Juicio y la Rueda de la Fortuna, aporta rápidos y beneficiosos cambios. Tus iniciativas personales obtienen recompensa y si la idea de montar tu propia empresa te obsesiona, has de saber que el día para ello se acerca. Hoy obtendrás una mayor independencia en el trabajo.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, está todo negro. Te encuentras sentimientalmente en una situación a la que no le ves más salida que la soledad y el sufrimiento. La tirada del Ahorcado y de la Muerte marcan un sentimiento de desánimo que rápidamente se transformará en depresión. O aceptas hacer enormes sacrificios, o partes de cero. Tienes que decidir.

En el trabajo, no te libras hoy de una decepción relativa a un acuerdo o contrato con el que contabas desde hace tiempo. El Ahorcado, que representa el contexto socio-profesional, trae malas noticias y frustraciones; obstaculiza la realización de la Justicia que te representa. Así, esta jornada puede colocarte en un clima de inseguridad y tensión en este aspecto de tu vida. ¡Ánimo!

Virgo, así es tu lectura del tarot

En el amor, das prioridad a la política del avestruz, amigo. Ante el autoritarismo ambiente que simboliza el Emperador, tú prefieres encerrarte en ti mismo. El Ermitaño te aconseja no entrar en conflicto con los que quieran imponer sus puntos de vista. Calma y serenidad eliges discreción antes que discusión. ¡Bien hecho!

En el trabajo, eres el rigor personalizado bajo la influencia del Emperador y la Justicia. No se te escapa ningún error, ninguna debilidad, no toleras ningún fallo. Todo esto está bien, siempre y cuando reconozcas tu culpa de vez en cuando. Intenta mostrarte tolerante y escucha a los demás.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tus relaciones afectivas son complicadas, amigo. Bajo la influencia conjunta del Diablo y el Ahorcado, haces uso de la provocación para hacer reaccionar a las personas que te rodean, pero las relaciones se inclinan rápidamente hacia la agresividad. Con múltiples reproches, nadie admite sus culpas. El orgullo y la pasión ocupan demasiado espacio, aléjate si no quieres cometer lo irreparable.

En tu área profesional, inviertes toda tu energía para alcanzar un acuerdo, convencer a un cliente, terminar un proyecto. La Tirada de la Templanza y el Diablo es señal de un espíritu de inciativa sólido. No dudarás en mostrar la riqueza de tus talentos, pero sin presumir demasiado. Con el suficiente tacto y voluntad conseguirás realizar tus ambiciones.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy tus amores están situados a la vez bajo el signo del dinamismo y de la reflexión, amigo. Te abres a los demás, pero debes pensarte las cosas siete veces antes de hablar. La Sacerdotisa vela por ti. Todo esto crea una jornada afectiva bastante equilibrada que te permite satisfacer cierta necesidad de contacto sin caer sin embargo en la exuberancia y el exceso.

En el trabajo, despliegas tu ingenio para encontrar nuevas personas o cambiar tu rutina profesional. Bajo la influencia conjunta del Mago y el Emperador, es hora de novedades, de tomar la iniciativa, y tienes el poder de transformar los proyectos en realidad sin correr demasiados riesgos. ¡Aprovecha!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy estarás especialmente activo en tus relaciones afectivas, amigo. La Rueda de la Fortuna te predispone a los cambios de ambiente, a los encuentros y al movimiento, mientras que la Emperatriz te abre a los demás. Estás en excelente disposición para dar impulso a tu vida amorosa. Es el momento de usar tus armas de seducción.

Cuando se trata de tu carrera, pase lo que pase, nunca es sufriente para ti. A pesar de la voluntad de tu entorno profesional, sigues encontrando dificultades. ¡Haz un poco más de esfuerzo! Si no quieres cargar con el mundo a tus espaldas, intenta adoptar una postura más positiva y constructiva a cada situación. ¡Todo el mundo sacará provecho, y tú más que nadie!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy predomina una actitud reservada en el amor, amigo. Son el Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa los que te empujan hacia este estado de ánimo. Te haces el(la) tímido/a cuando no huyes para evitar un enfrentamiento con tu entorno. Si tienes pareja, esta vibración es positiva, te reafirmas en lo que es más importante para ti: ¡tu pareja!

En el trabajo, los retrasos y los obstáculos retrasan tu desarrollo a lo largo del día. Provocados por los Enamorados y la Sacerdotisa, estos inconvenientes generan en ti serias dudas. Aunque esto pueda parecerte hoy difícil, oblígate a expresar tus angustias y tus inquietudes hacia tu entorno profesional o familiar. Puede que los consejos te ayuden a salir del agujero.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Desconfía hoy de tu alto concepto del amor, amigo. La pareja formada por el Loco y la Luna indica que tus esperanzas se verán frustradas. Tienes tendencia a idealizar a las personas que amas, pero la realidad te enseñará que has puesto demasiadas esperanzas en ellos o en tu relación. De ahí el riesgo al desencanto. Nadie es perfecto.

Por otra parte, parece que las cosas evolucionan de forma insegura en tu vida activa. El Loco, quien gobierna este aspecto de tu vida hoy, hace tu entorno profesional más sensible al desánimo. Tienes la sensación de que eres abandonado/a, que la gente huye de sus responsabilidades. Por suerte, la Justicia que te representa te garantiza un buen sentido práctico. ¡uf!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tus amores están hoy de capa caída, amigo. La influencia de la Torre y la Sacerdotisa es desestabilizante, incluso destructora. Si hay desacuerdo, no hay arreglo. Si hay armonia, cuidado con la fragilidad. Única solución: la adopción de una actitud calmada y razonable. No te dejes ganar por la agresividad y la violencia en los sentimientos.

En tu área profesional, se ven muchos imprevistos y dificultades que te desestabilizan. La Torre y los Enamorados te ponen en una situación socio-profesional muy delicada, llena de dudas y de oposiciones. Susceptible y agresivo/a, te costará mucho creer que no todo el mundo te quiere y no dudarás en entrar en conflicto con quien ose a ponerse en tu camino. Debes controlar tus emociones, sino, prepárate para la catástrofe.