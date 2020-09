Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 10 de septiembre? así te irá en este día

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 10 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy el arcano de la Fuerza asociado al Juicio impulsa un nuevo dinamismo en tu vida sentimental. Sale de ti un encanto magnético hecho de fantasía y candidez que atrae a todo el mundo. Abierto(a), sonriente y a la búsqueda de la sinceridad, estás preparado/a para tener el encuentro del año, amigo.

En el trabajo, este día te va a permitir imponer tus puntos de vista o proyectos con mucha diplomacia y coraje. Te sientes en posición de fuerza y con mucha confianza en lo que haces. Es el momento ideal para, por ejemplo, enfrentarte a un jurado, un cliente o para organizar entrevistas de trabajo si buscas empleo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tu situación afectiva no es la mejor hoy, amigo. Ni el Ahorcado ni la Sacerdotisa te dan valor para liberarte del peso de lo cotidiano. Sientes cierto desánimo y cansancio en todas las actividades que practicas con las personas cercanas o tu pareja. No te dejes vencer por la depre, mañana lo verás todo de otro color.

Profesionalmente, te falta libertad, y eso te frustra. La combinación de las cartas de la Templanza y el Ahorcado muestra que sabes adaptarte a las situaciones, pero que una gota de agua podría fácilmente derramar el vaso. No aceptes hacer sacrificios de los que te arrepientas después, salvo si te parece que merece realmente la pena.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hay felicidad en el aire en el amor, amigo. La Estrella te guía hacia la alegría, y el Carruaje te lleva. Te sientes en muy buena forma, demuestras tu entusiasmo y tu entorno afectivo responde con un cariño sincero. Ya estés soltero/a o vivas en pareja, has de saber que esta jornada está cargada de esperanza y armonía sentimental.

En el frente laboral, no te sientes muy seguro/a de ti mismo/a, pero la situación tiene tendencia a mejorar un poco bajo la influencia de la Estrella. Tus compañeros de trabajo, clientes y superiores te apoyan y te guían por el buen camino. No necesitas ambición ni audacia para conseguir ciertos resultados. Es suficiente con que te dejes llevar por la corriente positiva a la que te arrastran los demás. Déjate llevar, el éxito llegará solo en su momento.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En el amor, intenta no desenterrar hoy el hacha de guerra, amigo. La Torre y los Enamorados te ponen en una situación afectiva tensa donde se mezclan las dudas y la agresividad. No tienes confianza en ti, ¿es esa una razón para no creer en el otro? Cuidado con los conflictos que puedan crear los malentendidos. Es posible que, bajo tales auspicios, tenga lugar una ruptura momentánea o una separación.

Por otra parte, no puedes más con tu actividad cotidiana profesional bajo la influencia de la Torre. Te invade un sentimiento de incertidumbre e inseguridad. Calma los impulsos de la Justicia que te representa. Te empuja a tomar decisiones y a actuar, pero no es la mejor actitud que puedes adoptar hoy. Si te enfrentas a imprevistos o tensiones, pásate al bando de los observadores, te sentirás más seguro/a.

Leo, así es tu lectura del tarot

Puede que las cosas se hagan oficiales hoy, ¡se siente en el aire! Bajo la influencia de la Justicia y el Sol, tu vida afectiva toma un giro digamos "legal". Puede que tu pareja te pida matrimonio, amigo, o que vivan juntos, o, si comenzaron su relación hace poco, que te presente a tu familia o amigos. Se presiente una felicidad sincera y duradera.

En el aspecto profesional, la alianza de la Torre y la Justicia es señal de un litigio que podría terminar ante los tribunales. La denuncia de un contrato, la anulación de un acuerdo, incompatibilidades de humor con tus superiores, no te libras de un conflicto que podría desembocar en ruptura. Trata de evitar las reacciones violentas y coléricas porque eso no haría más que agravar la situación.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia del Juicio y el Carruaje, las influencias buscan el efecto sorpresa en el terreno sentimental. Un nuevo encuentro, una cena sorpresa con tu pareja, una fiesta sorpresa. Te esperan situaciones inesperadas al final del día, amigo. Con esta perspectiva, estás de buen humor y muy entusiasta, para la alegría de tu entorno afectivo.

Por otra parte, tu vida profesional te reserva una sorpresa agradable. Un acontecimiento inesperado va a trastornar la tirada, pero en el buen sentido. Todo lo que pase después será favorable a la buena evolución de tus negocios y al progreso de tu carrera. La alianza de la Luna y el Juicio favorece la creatividad y las nuevas ideas. Déjate guiar por tu intuición.

Libra, así es tu lectura del tarot

Sostenido/a por un fondo permanente de estabilidad, haces todo lo posible por suavizar hoy tus relaciones afectivas. El Sumo Sacerdote y el Emperador te impulsan hacia la conciliación, la benevolencia y la disponibilidad hacia la persona amada. Buscas el equilibrio en todo y este clima de confianza que te rodea hará que tengas algunos fans.

Te encuentras tranquilo/a en tu vida activa bajo los auspicios de la Muerte y del Sumo Sacerdote. Pase lo que pase, conservas tu sangre fría, tu lucidez y buenas maneras. Es un estado de ánimo propicio para llevar a cabo una empresa comercial, tomar contacto con futuros socios, montar un equipo para trabajar sobre un nuevo proyecto. Despacio, pero sin prisa, vas avanzando.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás muy seguro/a de tus decisiones o iniciativas en el amor, amigo. Por suerte, el Mago te aporta un soplo de aire nuevo a través de un encuentro o un acontecimiento fortuito que te abre otras perspectivas. Aprovecha la ocasión que se te presenta de salir de tus incertidumbres. No hay por qué hacerse tantas preguntas.

En el trabajo, despliegas tu ingenio para encontrar nuevas personas o cambiar tu rutina profesional. Bajo la influencia conjunta del Mago y el Emperador, es hora de novedades, de tomar la iniciativa, y tienes el poder de transformar los proyectos en realidad sin correr demasiados riesgos. ¡Aprovecha!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy deberías mostrarte flexible en tus relaciones afectivas, amigo. Bajo la influencia de la Fuerza, eres enérgico/a y tienes mucha voluntad, pero tu entorno es más reservado, como indica la Sacerdotisa. Tus tendencias autoritarias serán reprimidas por la frialdad de tus interlocutores. Tómate un poco de tiempo antes de decir las cosas.

Por otra parte, tu jornada de trabajo se ve contrariada por retrasos, frustraciones y oposiciones. El Loco y la Sacerdotisa te piden que sueltes las riendas y te tomes el tiempo de reflexionar sobre la buena marcha de tus proyectos. Pero debes mantener un positivo estado de ánimo frente a los problemas que se plantean. La duda y el pesimismo sólo traerán adversidad.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Loco te despista un poco, amigo. La inestabilidad del ambiente y la faceta a veces irresponsable de los que te rodean tiene tendencia a influir sobre ti a pesar de que la Fuerza te protege y evita que hagas cualquier cosa. Sé prudente en tus relaciones afectivas, no dejes que las personas a las que amas tengan demasiada libertad. ¡Podrían abusar de tu generosidad!

En el trabajo, hoy te caracteriza tu comportamiento inestable bajo la influencia del Loco y los Enamorados. Da igual lo que emprendas hoy, parece que no crees en ello y tienes tendencia a huir de tus responsabilidades. Estos errores de juicio podrían hacer que no se te tome en serio cuando se trata de negocios. Conviene que te concentres más.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy tus relaciones con tu entorno afectivo serán a la vez dinámicas y tranquilizadoras, amigo. El Mago y el Papa te proponen ir por delante de los demás mostrándote benévolo/a y diplomático(a). Con esta respetuosa actitud ganarás muchos votos y conseguirás armonía a tu alrededor.

En tu área profesional, vas a pasar este día con mucha calma. Bajo la influencia conjunta del Sumo Sacerdote y el Ermitaño, tus negocios siguen su camino con mucha serenidad, a un ritmo lento pero eficaz. Tu entorno se muestra contigo muy conciliador: toleran tu frialdad y necesidad de soledad. Así que, si quieres, aíslate, ya hablarás mañana.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes cierta frustración en tu vida afectiva, amigo. Un encuentro sentimental o amistoso te decepcionará, pues descubres rápidamente que la relación no irá muy lejos. El Ermitaño y el Juicio simbolizan tu prisa por expresar tus sentimientos y acabar con la sensación de soledad que tanto te angustia. Pero por querer ir tan rápido en el amor, puede que agobies a tu pareja.

En el trabajo, estás a punto de firmar un contrato o terminar un proyecto, pero siempre te falta un elemento para cerrar un negocio. El Mundo te asegura el éxito, pero el Ermitaño multiplica los retrasos y los obstáculos. Tómatelo con calma y no dejes de esforzarte. Todo llega para el que sabe esperar.