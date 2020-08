Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 10 de agosto?

Horóscopo de hoy, así te irá según el Tarot gratis Foto cortesía: voyant

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 10 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy con la lectura de tus cartas.

Aries, así es tu lectura del tarot

Si últimamente te sientes solo(a), el divertido Mago hace lo posible por servirte de consuelo. Con un estado de ánimo marcado por el Ermitaño, el ambiente no es precisamente festivo. Tienes tendencia a encerrarte en ti mismo(a), a aislarte para huir de las dificultades. Frente a esto, tu entorno hace lo posible por sacarte de tus problemas. Hay programa antiestrés en casa de los que te aprecian.

Con respecto a tu vida profesional, lo tienes todo en tus manos para progresar. La Emperatriz te ofrece una bonita espontaneidad en tus relaciones con el exterior, mientras que el Mago te empuja hacia la novedad y las iniciativas originales. Resultado: un día enriquecedor a nivel de relaciones de negocios. Serás escuchado/a y apreciado/a por tus compañeros, clientes, compañeros de trabajo e incluso por tus superiores. ¡Es tu turno!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy se te promete felicidad y armonía. El Sumo Sacerdote y el Sol te ofrecen relaciones serias y fluidas. No necesitas grandes cosas para ser feliz, amigo. Te bastan pequeñas atenciones de las personas cercanas para sentirte querido/a y devolver toda la ternura de la que eres capaz.

En tu vida activa, la reflexión vence a la acción. Tranquilizado/a por la presencia del Loco y el Emperador, no te lanzas a lo loco contra los obstáculos, sino que te tomas tu tiempo para estudiar la mejor manera de superarlos. Este control podría empujar a un cliente o superior a confiarte un proyecto o responsabilidad. Sigue con tal seguridad.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Desconfía hoy de todo lo que está escondido en tu vida amorosa, amigo: las mentiras, las verdades a medias, los secretos, los fantasmas inconfesados e inconfesables. La Luna podría iluminar estas cosas que permanecen en la sombra y despertar viejas cóleras de tu entorno. Estate atento/a y haz uso de la Fuerza para evitar excesos.

En el trabajo, tienes tendencia a permanecer inactivo/a frente a las dificultades y dudas cuando tienes que tomar decisiones. Provocando una pequeña depre pasajera, la Luna y los Enamorados trabajan juntos para perturbar tu juicio y tu capacidad de reacción frente a los acontecimientos que se presentan. Te falta seguridad y dudas de tu eficacia. Resultado: no te sientes ni seguro/a ni eficaz hoy.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy se presiente el inicio de una nueva amistad, amigo, y ésta te aporta mucha satisfacción en el plano afectivo. El Mago, asociado a la dulzura de la Luna, te hace de nuevo disponible y abierto/a a los demás, incluso al amor, después de un periodo de soledad debido a una decepción sentimental. ¡Olvida las amarguras, la vida es bella!

En el trabajo, tu comportamiento en el trabajo refleja un orgullo desmesurado que no soporta ninguna oposición ni reproche profesional. Sin embargo, la alianza de la Torre con el Mago indica que con tu carácter obtendrás resultados, pues refleja dinamismo para alcanzar objetivos concretos. Por otra parte, serás un/a oportunista, pero sólo te lo tendrán en cuenta tus enemigos, no tus aliados.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

¡Hoy vuelven los sentimientos apasionados! Manifestarás tu amor sincero a tu pareja, amigo. La Estrella y el Diablo unen sus fuerzas para ofrecerte una jornada situada bajo el signo del romanticismo y de la emoción. Combinas muy bien ternura y sensualidad, es un cóctel magnético que volverá loco/a a quien llevas en tus pensamientos. Ambos corazones se entienden a la perfección.

En tu vida profesional, no tienes nada que demostrar. La gente se complace en reconocer tus talentos y tu ego va creciendo. El Mundo y la Estrella aumentan tu carisma y consigues obtener casi lo que quieres de tus socios. Tus negocios dan resultado y tus proyectos avanzan satisfactoriamente.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida afectiva no está para tirar cohetes, amigo. La tirada del Ermitaño asociada al Diablo indica un amor posesivo y celoso que se traduce en un comportamiento agresivo. Tu pareja se ve tan asfixiada por tu comportamiento, que provocas su alejamiento. Sé menos exigente con el otro y más contigo mismo/a. Sé más tolerante y tus relaciones serán más armoniosas.

Tu actividad profesional es lenta, tienes la sensación de que no alcanzas tus objetivos y el desánimo no está lejos. La alianza de la Luna y del Ermitaño indica cierta frustración. Tus ideas no son recibidas positivamente ni recompensadas en su justa medida y no tienes más energía como para pelear por ellas. Sácala de tu fuente interior, sería una pena que te rindieras.

Libra, así es tu lectura del tarot

Qué importa el tiempo, hoy estás radiante en el amor, amigo. Bajo la influencia conjunta del Sol y el Sumo Sacerdote, brillas en contacto con el otro y desprendes felicidad a tu alrededor. Con este sex-appeal, no corres el peligro de caer en la monotonía. Soltero(a), algunos pasajeros con encanto podrían cruzarse hoy en tu camino. Si tienes pareja, la armonía es perfecta.

En el trabajo, la concretización de tus objetivos y el éxito están al alcance de tu mano. Solo de ti depende el liberarte de las dudas que te inspiran los Enamorados para obtener satisfacciones. El Sol brilla en el cielo e ilumina el contexto socio-profesional. ¿Por qué vas a querer darle la espalda cuando te propone éxitos? ¿Acaso le tienes miedo al éxito?

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy, el Mundo y el Sumo Sacerdote contribuyen a aumentar tu prestigio personal y tu magnetismo en tu entorno afectivo, amigo. Tienes todo lo necesario para seducir al público, para influenciar a los que merecen serlo y, finalmente, para imponerte con suavidad, pero con brillantez. ¡Nada de dudas, el encanto está de tu parte!

Profesionalmente, hay contactos positivos que dejan entrever bellas perspectivas para tus negocios y desarrollo personal. El Juicio, en asociación con el Mundo, te ayuda a ampliar tu campo de acción y tu esfera de influencias. Tienes campo libre para adelantarte y conseguir iniciar ambiciosos proyectos, algunos de los cuales proponen una prometedora apertura hacia el extranjero.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy estarás especialmente activo en tus relaciones afectivas, amigo. La Rueda de la Fortuna te predispone a los cambios de ambiente, a los encuentros y al movimiento, mientras que la Emperatriz te abre a los demás. Estás en excelente disposición para dar impulso a tu vida amorosa. Es el momento de usar tus armas de seducción.

Cuando se trata de tu carrera, pase lo que pase, nunca es sufriente para ti. A pesar de la voluntad de tu entorno profesional, sigues encontrando dificultades. ¡Haz un poco más de esfuerzo! Si no quieres cargar con el mundo a tus espaldas, intenta adoptar una postura más positiva y constructiva a cada situación. ¡Todo el mundo sacará provecho, y tú más que nadie!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy el Mago y el Ermitaño te piden que no te lances en locas empresas amorosas, amigo, pues tu despreocupación podría jugarte malas pasadas. Muéstrate paciente y prefiere el retiro antes que enfrentarte a cualquier forma de evolución. Ésta no se fundará en sólidas bases y podría desilusionarte en el futuro. Un consejo, elige la soledad hasta esta noche.

En tu área profesional, te espera un día un poco triste, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y el Enamorado, te haces preguntas sobre tu vida socio-profesional y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo/a. Por lo tanto, hoy predomina un sentimiento de soledad y aislamiento. Tienes que reflexionar serenamente sobre la situación para sacarle provecho. Hazte preguntas, si quieres, pero que sean las correctas.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy no te falta ni convicción ni fantasía en el amor, amigo. La poderosa influencia de la pareja Fuerza-Mago te permite ejercer un poder casi magnético sobre tu entorno afectivo y hacer que evolucione según tus propios esquemas. Esto contribuye a una evolución favorable de tus conquistas en el campo de los sentimientos.

Por otra parte, tus proyectos profesionales conjugan a la perfección la fantasía creativa y el control de los acontecimientos. Te pase lo que te pase, encuentras la forma de recuperarte con inteligencia e imaginación. Nada podrá trabar tu camino, señalado hoy por la Luna y la Fuerza. La alianza ambiciosa y creativa con un compañero podría hacer despegar tu carrera y tus beneficios.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Es imperativo que dejes las cosas claras en las conversaciones con tu amor hoy porque tu capacidad para los malentendidos está presente. Esto es más importante si estás viviendo con esta persona. De lo contrario, puede que te encuentres sacando la basura, lavando los platos e incluso la ropa por tu cuenta.

Profesionalmente, parece que hoy estás preparado/a para firmar un contrato o finalizar un acuerdo. El Juicio y el Sumo Sacerdote rivalizan en sabiduría para cuidarte las espaldas y te ponen en situación para terminar un negocio en tu beneficio. En caso de un acontecimiento imprevisto, conseguirás encontrar los argumentos pertinentes para tranquilizar a tus socios y conseguir que acepten tu proposición.