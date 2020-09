Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 09 de septiembre?

Horóscopo de hoy, así te irá según el Tarot hoy 09 de septiembre

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 09 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

En el amor, este día no te ayuda más de lo que te confunde, amigo. La Templanza suaviza la fuga del Emperador, lo que te lleva a vivir relaciones afectivas más tranquilas y más neutras. Tus relaciones con la persona amada parecen tan simples, tu entorno amistoso tan familiar. Nada puede perturbar este sentimiento de armonía y serenidad en tus asuntos sentimentales.

En cuanto a tu vida de trabajo, tu lema es "de casa al trabajo y del trabajo a casa". Con la Templanza a tu lado, no esperes un día de trabajo especialmente activo. Al contrario, se trata de una rutina muy tranquila. Nada perturbará tu serenidad en el entorno socio-profesional. Si has tenido dificultades últimamente, has de saber que desaparecerán, como por arte de magia.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy llevas tus relaciones afectivas con mano de hierro. La asociación del Emperador y la Torre reflejan relaciones de fuerza. Eres igual de testarudo/a e intratable que tu pareja, amigo, y ninguno de los dos quiere rendirse. Haz un esfuerzo, porque nadie dice que vayas a ganar en el juego.

Profesionalmente, dominas los acontecimientos del día con autoridad, pero también con dulzura y diplomacia. Gracias a su sabiduría, el Sumo Sacerdote calma los ardores del Emperador, quién te ofrece poder espiritual. Te impones sin herir a los demás y resuelves los conflictos con buen sentido y generosidad. ¡A buena hora!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy abres nuevos espacios para la comunicación en tu vida afectiva, amigo. El Mago y el Sumo Sacerdote trabajan juntos para ofrecerte la oportunidad de tener nuevos encuentros. Tu sentido de la escucha y tu entusiasmo favorecen el inicio de relaciones agradables y prometedoras para el futuro. ¡Se audaz, no sufrirás decepciones!

En el trabajo, sientes la necesidad de sopesar los pros y los contras de cada iniciativa. Evidentemente, todo esto tiene tendencia a retrasar tu desarrollo, pero te tranquiliza. No te preocupes, esta puesta en tela de jucio, potenciada por los Enamorados, no puede perjudicarte, y el Mago toma el relevo para ofrecerte dinamismo y deseos de novedad.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy hay euforia en el amor, amigo. Bajo la influencia del Sol y la Emperatriz, solo te apetece una cosa: gustar a toda persona con la que te cruzas. Y lo más increible: lo conseguirás, pues tu encanto está en el nivel más alto. Todo esto presagia encuentros, éxitos y, claro, amor.

En el trabajo, el Sol brilla en todo el mundo, incluso para la carta de la Muerte que te representa. Te encuentras en una fase de reconstrucción que te llevará hacia el éxito. Recupera el sentimiento de confianza que reinaba en ti, pues asegura éxito de lo que emprendas y del reconocimiento de tus méritos por parte de tus socios.

Leo, así es tu lectura del tarot

Todo el mundo te quiere hoy, amigo. La tirada del Sumo Sacerdote y la Templanza es indicio de un carisma que atrae la simpatía de todo el mundo. Tus impulsos de afecto son sinceros y recíprocos. Das sin preocuparte de recibir en las relaciones, y las personas cercanas son conscientes de que se trata de un amor desinteresado. Resultado: te lo devuelven multiplicado por cien.

En el trabajo, te enfrentas a tus tareas diarias con gran sentido de la responsabilidad. Protegido/a por el Sumo Sacerdote y la Justicia, avanzas serenamente en un contexto socio-profesional muy seguro. Los objetivos que te has fijado son alcanzados con regularidad, rigor y firmeza. Todo esto no es muy emocionante y a la vez seguro y no te hace falta nada más para estar satisfecho/a del día de hoy.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Si eres soltero/a, puede que hoy el amor se cruce en tu camino, aunque no lo verás. El Ahorcado que te representa, amigo, te impide aprovechar las ocasiones que te ofrece el Juicio. Si, tendrás buenas noticias a lo largo del día, pero serás incapaz de aprovechar la oportunidad. Intenta por lo menos abrirte a los que te quieren, no estará todo perdido.

En el trabajo, no estás a salvo de una buena sorpresa o noticia inesperada. El Juicio trae sorpresas, mientras que la Emperatriz te llena de la vivacidad necesaria para tomar las oportunidades de vuelo. Tendrás la oportunidad de vislumbrar nuevas perspectivas en tu actividad profesional y, por qué no, de realizarte. Pero no olvides tener los ojos bien abiertos.

Libra, así es tu lectura del tarot

Tu gente cercana se muestran hoy muy testaruda, amigo, y sientes la tentación de escapar para dejar que se desenvuelvan solos con sus contradicciones. El poder conjunto del Emperador y la Muerte te invita a tomar distancia para mostrarles a aquellos que son tan necios, que no el que grita más fuerte es el que tiene razón.

Profesionalmente, das muestras de un dinamismo a prueba de bombas bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna. Pero cuidado con cambiar demasiado las costumbres de los que colaboran en tu espectro. Bajo la influencia del Emperador se encuentran un poco aferrados a sus principios, tus colaboradores podrían desestimar tu petición si intentas, de una manera u otra, desestabilizar un universo seguro.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes una gran pena en tu corazón, amigo. La alianza del Sol y de la Muerte te pide que traces una línea sobre una situación que te entristece, la pérdida de un amor, un/a amigo/a, una ruptura. Sea cual sea la causa de tu desasosiego, sólo volverás a sonreir si crees en el futuro.

Todo irá bien en el trabajo bajo la influencia del Sol y la Emperatriz. Dispondrás de una gran vivacidad fuera de lo normal que te permitirá superar los problemas cotidianos. Por otra parte, es un día excelente para hacer valer tu creatividad, pues tus innovadoras ideas tendrán efectos duraderos y positivos.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Esta es una jornada tensa, y te falta flexibilidad para vivir tus relaciones con calma y serenidad, amigo. La asociación de la Torre y el Juicio te hace borde, incluso agresivo y, en todo caso, poco inclinado/a a hacer la mínima concesión. La atmósfera está eléctrica y estás avisado(a), no provoques la chispa.¡la explosión está garantizada!

En el trabajo, tu entorno pone obstáculos y trabas a tu libertad de movimiento. Tus colaboradores están agresivos debido a la influencia de la Torre y tienen tendencia a buscar conflicto con temas sin importancia. Te molestan, te agobian... En este ambiente delicado, conviene que te aísles lo más que puedas y no caigas en el juego de los que intentan desestabilizarte.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tu agresividad podría costarte caro hoy, amigo. La alianza del Mago y de la Torre indica una modificación positiva de la tirada afectiva tras una explicación franca y directa a alguien cercano. Di lo que siente tu corazón, pero sólo los reproches fundados tendrán efectos positivos, más no la violencia sin razón.

En el trabajo, sientes la necesidad de sopesar los pros y los contras de cada iniciativa. Evidentemente, todo esto tiene tendencia a retrasar tu desarrollo, pero te tranquiliza. No te preocupes, esta puesta en tela de jucio, potenciada por los Enamorados, no puede perjudicarte, y el Mago toma el relevo para ofrecerte dinamismo y deseos de novedad.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Te cuesta comunicarte hoy con tu entorno afectivo, estás como paralizado/a por un pudor extremo que te impide dejarte llevar y acercarte a los demás, amigo. La tirada de la Sacerdotisa y la Templaza son símbolo de un bloqueo afectivo, de una timidez que podría hacerte perder la oportunidad de tener una bella amistad. Ábrete a los demás, tu entorno no es hostil como lo parece.

Por otra parte, tu jornada de trabajo se ve contrariada por retrasos, frustraciones y oposiciones. El Loco y la Sacerdotisa te piden que sueltes las riendas y te tomes el tiempo de reflexionar sobre la buena marcha de tus proyectos. Pero debes mantener un positivo estado de ánimo frente a los problemas que se plantean. La duda y el pesimismo sólo traerán adversidad.

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el amor, bailarás hoy el vals de los sentimientos, amigo. Influenciado/a por el Ermitaño que tiene tendencia a aislarte de tu entorno afectivo, oscilas entre las ganas de participar en la euforia del ambiente y la de salir corriendo. Necesitas calma y serenidad, y esta dinámica de grupo iniciada por la Rueda de la Fortuna puede parecerte desfasada en comparación con tus profundas aspiraciones.

En el aspecto profesional, el día se presenta excelente para la evolución de las cosas. La Rueda de la Fortuna y la Fuerza te ofrecen mayor libertad de acción y espíritu de iniciativa. Es el momento ideal para renovar tu actividad, para revisar métodos o ideas que ya no tienen lugar de ser. Si buscas trabajo, agarra el teléfono y adelántatele a los contratantes.