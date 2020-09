Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 06 de septiembre?

Horóscopo de hoy, así te irá según el Tarot hoy 06 de septiembre

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 06 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy es difícil nadar en la felicidad en el plano afectivo, amigo. La Justicia impone cierto rigor en tus relaciones, lo que se traduce en cierta austeridad y mucha distancia entre ti y las personas a las que amas. Las exigencias de la familia, de los amigos, incluso de tu pareja, crean complicaciones y desacuerdos que te obstaculizan. Aíslate para poner orden en tu cabeza.



En tu área profesional, prestas atención a todas las situaciones en las que se debe respetar el derecho. Te interesan los procesos, los litigios y los conflictos interpersonales. Bajo la influencia conjunta de la Justicia y el Sumo Sacerdote, darás muestras de rigor y sabrás hacer para poner fin a las ambigüedades que pueden subsistir en el universo socio-profesional.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Cuando el Loco tiene, como hoy, una cita con la Luna, tienes tendencia a huir de tus obligaciones, amigo, especialmente de las familiares. Poco comprometido/a con tus parientes o amigos, sientes la necesidad de libertad y espacio, que puede que te haga replantearte tu relación sentimental. Deja que se disperse la bruma, mañana será otro día.



En el trabajo, tu eficacia seguirá una línea quebrada. Bajo la influencia de la Luna, que turba la clarividencia de la Justicia que te representa, dudas de tu eficacia y tu capacidad para tomar buenas decisiones en el momento adecuado, adoptando un comportamiento a veces pesimista y anti productivo. Hoy, no tomes ninguna decisión que te comprometa. ¡Déjalo para mañana!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes el alma a flor de piel, amigo. La Luna, que representa tu estado de ánimo, marca una sensibilidad exacerbada, gran imaginación, una visión romántica de la relación amorosa. La Emperatriz es símbolo de realización, y el matrimonio de estos dos arcanos muestra una vida afectiva marcada por sentimientos compartidos y sinceros. Sigue tu intuición, no te equivocarás.



En tu área profesional, priman hoy la inteligencia y el saber hacer las cosas bien. Bajo la influencia de la Fuerza y la Emperatriz, te muestras muy tenaz y con gran talento para la persuasión. Es el día ideal para negociar una mejor posición y/o un aumento, o para hacer una solicitud frente un organismo público o administrativo. A fuerza de coraje y voluntad, conseguirás convencer hasta a los más necios.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás de humor compasivo, amigo, ni tampoco las personas que te rodean. La alianza de la Fuerza y la Torre echan leña al fuego y avivan las brasas de incomprensiones recíprocas. Pon al mal tiempo buena cara y acepta soltar un poco las riendas. Llegado el caso, los llantos marcarán la tónica en tus relaciones afectivas y amorosas.



Tienes tendencia a distraerte en tu área profesional. Tu curiosidad se dirige en todas direcciones para terminar por despistarte y hacerte dudar. Necesitarás toda la perseverancia y coraje de tu entorno para volver al buen camino y recuperar la confianza en ti mimos/a. Escucha los consejos de los que te acompañan en las tareas cotidianas: no cambies de rumbo sin razón objetiva.

Leo, así es tu lectura del tarot

El impulso te viene hoy de frente, amigo . El Juicio, que simboliza un contexto afectivo, viene repleto de promesas de cambios y novedades en el aspecto sentimental. Pero a la Justicia que te representa le falta un poco de fantasía y pasas por algunas dificultades al administrar este dinamismo. Déjate llevar por la corriente, disfruta del paisaje.



En el trabajo, el día se sitúa bajo el signo del cambio. El Juicio y el Mago se asocian para ofrecerte novedades en tu trabajo cotidiano. Nuevas proposiciones, nuevos clientes o desplazamientos imprevistos. Esta renovación te hace dinámico/a y te pone de buen humor para el resto del día. ¡Te irá de lo mejor!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Ternura, alegría, dulzura. Hoy vas a conquistar el mundo, amigo . La Templanza se asocia maravillosamente con la energía de la Fuerza para ofrecerte un día idílico en el aspecto sentimental y amistoso. Lo tendrás todo en tus manos para seducir y ser seducido/a por tu pareja, tu pretendiente, tus padres, tus hijos, amigos. En resumen, no hay más que felicidad en el ambiente.



En cuanto al trabajo, el ambiente está en calma. Acabas de pasar por un momento de tranquilidad y la actividad vuelve pero despacio. Dicho esto, la tirada de la Muerte y de la Templanza debe incitarte a considerar el porvenir profesional con confianza. No habrá destellos inmediatamente, pero el periodo se presenta prometedor y gratificante. ¡No pierdas la cabeza!

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy el aire es cálido en el amor, demasiado para tu gusto, amigo. Para ti, que aspiras a cierta claridad en los sentimientos bajo la influencia de la Justicia, no es fácil entender esta pasión que anima tu entorno afectivo. El Diablo se lo lleva todo a su paso: serenidad, calma, voluptuosidad. Lo que le impulsa es la agresividad y la posesividad. ¡A ver cómo desenredas las piezas de la pasión!



En tu actividad profesional, posees excelentes medios para progresar. Con gran autoridad, otorgada por el Diablo y la Emperatriz, las ideas de los demás no se resisten a tu voluntad de hacer que las cosas se muevan, incluso si eso significa que se pongan en tela de juicio, lo que no es del gusto de todos. Tus argumentos e ideas dan en el blanco, pero no te conviertas en un tirano/a.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy buscas la armonía y equilibrio en tus relaciones, amigo, y rechazas toda discusión con personas cercanas y amigos. Bajo la influencia de la Justicia y la Estrella, te comunicas con sinceridad absoluta, actitud que contribuye a reforzar el sentimiento de bienestar que provoca tu presencia. ¡Es un buen día para pedidas de mano!



En tu área profesional, puede que se firmen contratos o acuerdos a tus espaladas. El Ermitaño te aisla y deja a tu entorno profesional, marcado por la Justicia, la iniciativa y las decisiones. Sin embargo, no debes preocuparte: todo va por el buen camino y te permite aprovecharte de una situación dinámica y favorable. Es cierto, tu no llevas el timón, pero el barco avanza de todas maneras.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy adoptarás un comportamiento superficial en tus relaciones privadas, amigo. Bajo la influencia de la Emperatriz y el Loco, no puedes quejarte de tu vida sentimental, que está bien, pero das prioridad a la cantidad frente a la calidad. Las relaciones basadas en encuentros casuales son agradables si no buscas algo duradero, pero frustrantes si necesitas estabilidad.



En el trabajo, tienes la energía y la fogosidad necesaria para hacer avanzar tus proyectos. La Emperatriz, quien simboliza el contexto socio-profesional, parece abierta a toda proposición. No te queda más que mostrar tu coraje y determinación para hacer valer tus argumentos y llevar tu Carruaje hacia donde te conviene. Has de saber en todo caso, que posees los medios necesarios para poner a tus interlocutores de tu parte.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy hay mucha agresividad en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia de la Torre, unos y otros se atacan y se hieren. Tu pareja está atormentada, tus amigos son agresivos, tus parientes desagradables. Con el Ermitaño que representa tu estado de ánimo, conviene que huyas de estos comportamientos. Sube a tu torre de marfil y observa, puede ser muy instructivo.



En el trabajo, tu entorno pone obstáculos y trabas a tu libertad de movimiento. Tus colaboradores están agresivos debido a la influencia de la Torre y tienen tendencia a buscar conflicto con temas sin importancia. Te molestan, te agobian... En este ambiente delicado, conviene que te aísles lo más que puedas y no caigas en el juego de los que intentan desestabilizarte.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida sentimental y afectiva está sometida a la voluntad del Mago y el Juicio que te reserva algunas sopresas muy agradables, amigo. Mantente abierto/a a los cambios y acepta los acontecimientos inesperados que podrían producirse. Éstos se presentan alegres en el plano afectivo y personal, así que no tengas miedo de responder a una invitación de un/a desconocido(a). ¡Asombro garantizado!



En el trabajo, despliegas tu ingenio para encontrar nuevas personas o cambiar tu rutina profesional. Bajo la influencia conjunta del Mago y el Emperador, es hora de novedades, de tomar la iniciativa, y tienes el poder de transformar los proyectos en realidad sin correr demasiados riesgos. ¡Aprovecha!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy el Mago y el Ermitaño te piden que no te lances en locas empresas amorosas, amigo, pues tu despreocupación podría jugarte malas pasadas. Muéstrate paciente y prefiere el retiro antes que enfrentarte a cualquier forma de evolución. Ésta no se fundará en sólidas bases y podría desilusionarte en el futuro. Un consejo, elige la soledad hasta esta noche.



En el trabajo, no es el momento ideal para expresar tus ideas y deseos. El Sumo Sacerdote y el Ermitaño te invitan a poner orden en tu situación, a reflexionar para buscar soluciones a tus eventuales dificultades. Si tienes la oportunidad, intenta aislarte hoy. Cierra la puerta de tu oficina y cuelga este cartel: "No molestar, estoy reflexionando".