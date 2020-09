Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 05 de septiembre?

Horóscopo de hoy, así te irá según el Tarot hoy 05 de septiembre

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 05 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de la Muerte y del Diablo, hoy te transformas en una boa. En otras palabras, amigo, podría decirse que ahogas a los que amas con tu comportamiento celoso y posesivo. Resultado: en vez de retenerles, puede que huyan. respeta la libertad de los demás o te dirigirás directamente hacia una separación.

En el trabajo, tienen lugar muchos cambios. Bajo la influencia de la Muerte, puede que te pidan revisar tus métodos, cambiar de estatus, de colaboradores o lugar de trabajo... ¡todo es posible! Por suerte, con la Rueda de la Fortuna como aliada, puedes hacer cambiar la situación a tu favor. Acepta el cambio si te permite evolucionar positivamente.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva está hoy falta de reflexión, amigo. En efecto, sientes a la vez una gran necesidad de libertad y un sentimiento de soledad. ¿Será tu necesidad de amor suficientemente fuerte como para empujarte a que te comprometas sentimentalmente? Deja hablar a tu corazón, es la lección que te enseña la alianza del Loco y la Estrella. Confía en tus sentimientos.

En el trabajo, sueñas con volar con tus propias alas, de mandar a paseo a cualquiera que intente darte una orden o arruinar un proyecto personal en el que crees profundamente. La alianza de la Muerte y del Loco muestra que has llegado al final. Es difícil trabajar en estas condiciones. ¡Modera tus pretensiones o pon pies en la tierra!

Géminis, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Loco te despista un poco, amigo. La inestabilidad del ambiente y la faceta a veces Decir que hoy estás muy romántico/a sería un eufemismo, amigo. Bajo la influencia de la Estrella y el Sumo Sacerdote, puede que vivas un verdadero cuento de hadas con dulces palabras. Dulzura, sinceridad, fidelidad. Son tus palabras del día. Aprovecha para mejorar tus relaciones con tu pareja, tus amigos, tus hijos.

En el aspecto profesional, se instala la confianza. Asociado con el Loco, la buena Estrella vela por ti y desarrolla tus cualidades creativas. Trabajas con alegría y buen humor, feliz de poder comenzar tus proyectos. Invierte un poco de tiempo en una actividad personal que te apasione, sobre todo si es artística. Te sorprenderá la belleza del resultado.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tu vida social ocupa el papel principal hoy bajo la influencia del Mundo y el Sol que te sumergen en un remolino de actividades y encuentros. Conjugas los verbos compartir y discutir en todos sus tiempos y modos, amigo. Puedes esperar cruzarte con personas tan interesantes como seductoras y evolucionar en un ambiente dinámico y alegre.

Tendrás un buen día en el trabajo, especialmente en lo relativo a tu desarrollo personal. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y del Mundo, haces lo posible para dejar una huella positiva y ganar más oportunidades para expresarte. Esta expansión será más representativa si tienes la oportunidad de desplazarte o emprender un viaje de negocios.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy conjugas el verbo amar en todos los tiempos, amigo. Estimulado/a por el Mundo y la Emperatriz, sólo te apetece una cosa: rodearte de la mayor gente posible y seducir sin freno. Incluso si sabes que esta euforia durará poco, te sientes preparado/a para cruzar miradas con un/a desconocido/a y dejarte llevar por la pasión.

Por otra parte, si no tienes miedo a caer, podrías subir de dos en dos las escaleras hacia el éxito profesional. Tu problema es que el Mundo y sus promesas te dan vértigo. Los Enamorados no te dan la confianza en ti necesaria y te incitan a dudar ante las peticiones del exterior. Tómate tu tiempo antes de lanzarte, ¡pero lánzate!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Influenciados por el Diablo y la Emperatriz, los arcanos indican cierto magnetismo, hoy andas encantador/a. Estás lleno/a de seguridad, de audacia y travesura. Quieres seducir a todo el mundo, desde los más jóvenes hasta a los más ancianos, amigo. Coseguirás sin duda metértelos a todos en el bolsillo, pero no has de abusar de esto.

En el trabajo, se instalan sólidas y seguras bases bajo la influencia de la Emperatriz y la Justicia. Tu trabajo es regular, lógico; todo lo que emprendes y que intentas estabilizar favorecerá a tu situación en el futuro, en ese sentido avanzas hoy. ¡Felicidades!

Libra, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de la Muerte y del Diablo, hoy te transformas en una boa. En otras palabras, amigo, podría decirse que ahogas a los que amas con tu comportamiento celoso y posesivo. Resultado: en vez de retenerles, puede que huyan. respeta la libertad de los demás o te dirigirás directamente hacia una separación.

En el trabajo, corres el riesgo de enfrentarte a profundas transformaciones en tu universo profesional. La Muerte es señal de que las cosas van a cambiar. Puede que todo esto te perturbe, incluso te bloquee momentáneamente, pero ten confianza en el futuro. Las situaciones cambian y evolucionan para abrir nuevas perspectivas.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Qué importa el tiempo, hoy estás radiante en el amor, amigo. Bajo la influencia conjunta del Sol y el Sumo Sacerdote, brillas en contacto con el otro y desprendes felicidad a tu alrededor. Con este sex-appeal, no corres el peligro de caer en la monotonía. Soltero(a), algunos pasajeros con encanto podrían cruzarse hoy en tu camino. Si tienes pareja, la armonía es perfecta.

Puede que haya recompensas en tu área profesional. El Sol y la Sacerdotisa te ofrecen éxito o un resultado positivo para una empresa que iniciaste hace tiempo. El mensaje de esta pareja está claro: en el trabajo, la paciencia y la tenacidad obtienen siempre una recompensa, aunque tarde en llegar.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta sentirte cercano/a y tierno/a hacia las personas que amas, amigo. La alianza de la Justicia y la Muerte marca un alejamiento afectivo que tu entorno tomará, con razón y por frialdad. Si no es esa la impresión que quieres dar, date prisa en corregirla. Diles simplemente que necesitas estar solo/a para reflexionar.

En el trabajo, tu acción y dinamismo concuerdan mal con el rigor de tu entorno profesional. Marcados por la Justicia, tus colaboradores no comprenden tu entusiasmo y tus iniciativas. Demuestran su necesidad de reflexionar y sopesar los pros y los contras antes de lanzarse, mientras que tú tienes tendencia a dejar que gire la rueda del destino sin hacerte demasiadas preguntas. ¡Cuidado con los malentendidos!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tu vida sentimental está hoy más bien tranquila, amigo. Tu relación de pareja no es apasionada, pero sí segura, buscas reforzar más vuestros lazos de amistad que los amorosos. Por otra parte, puede que nazca una nueva amistad y que salgas de tu actual reserva que roza el aburrimiento. Te interesa abrirte más y expresar tus sentimientos de la forma más afectuosa posible.

En el aspecto profesional, te encuentras totalmente sereno/a. Tus proyectos avanzan lentamente pero con seguridad, las cosas caen en su sitio sin problema y tus relaciones con los clientes son fluidas. Déjate guiar por tu intuición, representada por la Luna, y no encontrarás ninguna resistencia en tu entorno, como asegura la Templanza. ¡Tu tienes las cartas, es tu turno!

Acuario, así es tu lectura del tarot

¡Qué inconstancia, amigo! No sabes hoy en qué dirección moverte. Dices que si, luego que no, prometes cosas que luego no cumples. El Loco y la Templanza indican que tu preocupación es conservar tu independencia en el amor y en la amistad, sin tener en cuenta el deseo de los que te rodean. Es un juego que puede volverse en tu contra.

En el trabajo, no te hace falta inteligencia o eficiencia. Pero a esta hermosa vivacidad, aportada por la Emperatriz, puede faltarle estructuración bajo el inestable Loco. Tu pensamiento puede evolucionar de forma errática y a veces desordenada, pero siempre en un contexto positivo y optimista. ¡No te despistes si no quieres encontrarte exhausto/a final del día!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy te dejas llevar en el Carruaje del Diablo por un exceso pasional, amigo. Haces que se tambaleen las convenciones, las reglas de conveniencia y las del pudor para declarar tu ardor por la persona que encandila tu corazón. ¡Qué fogosidad! Esperemos que tus sentimientos sean compartidos por el o la que te inspira tal energía amorosa.

En tu área profesional, posees una gran voluntad y capacidad de trabajo. Bajo la influencia de la Justicia y el Carruaje, que te apoyan, debes aprovechar esta energía para estabilizar tu situación. Es el día ideal para limar asperezas con tus compañeros de trabajo, para enterrar definitivamente las diferencias que tienen como profesionistas, para ordenar tus papeles. Puede que no suene muy emocionante, pero da seguridad a la larga.